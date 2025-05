Bender GmbH & Co. KG

Führungswechsel bei Bender – dem weltweiten Anbieter für Lösungen, die elektrische Anlagen intelligent und sicherer machen

Grünberg

Bender Industries GmbH & Co. KG (Bender) ernennt Michael Breuer zum CEO und Nicole Bender zur CFO. Heinz Nowicki und Dr. Sven Hartung scheiden aus dem Unternehmen aus.

Zum 1. Mai 2025 wurde die Geschäftsführung von Bender neu besetzt – ein bedeutender Schritt, der die strategische Neuausrichtung des Unternehmens markiert. Michael Breuer als Chief Executive Officer (CEO) und Nicole Bender als Chief Financial Officer (CFO) stellen damit die Weichen für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

„Im Namen von Bender und des Beirats heiße ich Michael Breuer und Nicole Bender herzlich Willkommen als neue Geschäftsführung des Unternehmens. Michael Breuer und Nicole Bender sind sehr erfahrene Führungskräfte mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in den Bereichen Strategie, Finanzen und allgemeinem Management. Sie sind das ideale Team, um das Unternehmen Bender langfristig und zukunftssicher zu führen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit“, so Dorothea Bender Fernandéz, Beiratsvorsitzende des Unternehmens.

Michael Breuer, Bachelor of Engineering in Electrical Engineering und Master of Science in Business Administration, ist seit über 14 Jahren bei Bender und war in dieser Zeit in verschiedenen Bereichen wie Service, Vertrieb, Marktsegment- und Regionalmanagement tätig. In den letzten sechs Jahren leitete er erfolgreich als Vice President APAC die Region Asien-Pazifik und war gleichzeitig Geschäftsführer der Eetarp Gruppe. Für seine neue Aufgabe kehrt er nun nach Hessen zurück. Michael Breuer ist der erste CEO, der aus den eigenen Reihen des Unternehmens kommt. Seine Vision ist klar: “Internationale Stärke misst sich in der Tiefe unserer Kundennähe. Erst wer Kunden weltweit versteht, wird auch weltweit relevant – und genau darin liegt die Zukunft von Bender.”

Nicole Bender wird die Geschäftsführung als CFO verstärken und vervollständigen. Sie hatte zuletzt seit Oktober 2022 bei Dentsply Sirona (NASDAQ) als Vice President Finance Verantwortung für die globalen Business Units, Vertriebe und Global Pricing. Zuvor war sie von Oktober 2018 bis September 2022 CFO der Medizintechnik Gruppe Polytech Health & Aesthetics. Zudem arbeitete Nicole Bender als CFO und in anderen Leitungspositionen in Industrieunternehmen. Davon über acht Jahre bei dem Familienunternehmen BEUMER Group und 13 Jahre bei der DAX notierten Siemens AG. Die Diplom-Betriebswirtin mit einem Bachelor in Commercial Economics freut sich auf ihre neue Herausforderung bei Bender: “Die aktuellen geopolitischen und klimatischen Herausforderungen erfordern Weitsicht, sowie strategische und finanzielle Resilienz. Zeitgleich bieten sich Chancen durch neue Technologien wie KI. Als CFO werde ich das Unternehmen nachhaltig und international ausrichten.” Nicole Bender ist nicht verwandt oder verschwägert mit den Gesellschaftern des Unternehmens.

Die vorige Geschäftsführung ist aus dem Unternehmen ausgeschieden. Heinz Nowicki führte als Chief Sales Officer fünf Jahre lang die Geschäfte von Bender. Dr. Sven Hartung war seit Oktober 2023 CFO des Unternehmens. Die Gesellschafter und der Beirat danken beiden für das gemeinsam Erreichte und wünschen ihnen für ihren weiteren Berufs- und Lebensweg nur das Beste.

