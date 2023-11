Grundig

Endlich perfekte Traumlocken: Sechs Styling-Tipps für ein glamouröses Auftreten an Weihnachten und Silvester

Bild-Infos

Download

Eschborn (ots)

Die festliche Saison steht vor der Tür und damit auch die Gelegenheit, sich von der besten Seite zu zeigen. Doch was ist der Schlüssel zu einem perfekten Haarstyle? Mit welchen Produkten gelingen Traumlocken schnell und einfach? Die Home-Electronics-Marke Grundig liefert sechs Tipps für einen mühelos eleganten Festtags-Auftritt.

1. Am Anfang steht die Entscheidung: Locken, Wellen oder glattes Haar?

Bevor du mit dem Styling beginnst, ist es wichtig herauszufinden, welcher Look zu deinem Outfit und deiner Persönlichkeit passt - und wie auf auftreten willst. Möchtest du glamouröse Locken, sanfte Wellen oder lieber glattes, elegantes Haar? Diese Entscheidung bildet die Grundlage für deinen festlichen Look.

2. Haarpflege ist ein Muss

Egal, welchen Stil du wählst, die richtige Haarpflege ist der Schlüssel zum Erfolg. Vor dem Styling verwendest du am besten einen hochwertigen Haartrockner - zum Beispiel aus der NaturaShine Serie von Grundig. Der Clou bei allen Geräten dieser Hair-Styling-Familie: Sie bewahren dank einer speziellen haarschonenden Beschichtung aus Macadamia- und Kokosöl die natürliche Feuchtigkeit deiner Haare, schützen sie vor Schäden und sorgen für geschmeidiges, gesund aussehendes Haar.

3. EasyCurl(TM) HS 6230 für langanhaltende Locken

Der Klassiker für die Festtage: Leicht fallende Locken verleihen deinem Look das besondere Etwas. Probiere für deinen Festtagslook den EasyCurl(TM) HS 6230 von Grundig aus. Dieser kabellose, automatische Lockenstab zaubert im Handumdrehen perfekte Locken und kann auch problemlos in der Handtasche mitgenommen werden. So kannst du bereits beim Feiertagsshopping mit der Familie ganz nebenbei deinen Look kreieren oder kurz vor Mitternacht sicherstellen, dass deine Frisur perfekt sitzt. Du stellst einfach Temperatur, Lockenintensität und Zeit ein, führst die Strähnen ein, und voilà - langanhaltende Traumlocken, ohne Stress.

4. NaturaShine Styling-Tools für verschiedene Looks

Locken sind nicht so dein Ding? Die NaturaShine-Serie von Grundig bietet eine große Auswahl an Styling-Tools für jeden Haartyp. Nutze die Glättbürste HB 7150 für weiche fallende Haare oder leicht geformte Spitzen, das Glätteisen HS 7030 für einen glatten Look oder den Volumen- und Lockenstyler HS 7080, um mehr Fülle und Stand in deine Haare zu bringen. Alle NaturaShine-Produkte verfügen über eine Keramikbeschichtung aus Macadamia- und Kokosöl, damit dein Haar gesund, kräftig und hydratisiert bleibt.

5. Finishing-Touch und Fixierung

Wenn du deinen gewünschten Look kreiert hast, denke an den Finishing-Touch und die Fixierung. Ein hochwertiges Haarspray kann helfen, dein Styling zu sichern und den ganzen Tag oder die ganze Nacht über mühelos perfekt auszusehen.

6. Styling-Accessoires

Styling-Accessoires sind ein Must-have. Haarclips, Haarbänder und Glitzer-Accessoires verleihen deinem Look das gewisse Etwas und sorgen für festliche Stimmung. Samtbänder sind besonders elegant und können in dein Haar geflochten oder gebunden werden, um deinem Look einen Hauch von Glamour zu verleihen.

Mehr Infos zu den Hairstyling-Geräten von Grundig: https://www.grundig.com/de-de/easycurl und https://www.grundig.com/de-de/koerperpflege/hairstyling/produktlinien/naturashine

Original-Content von: Grundig, übermittelt durch news aktuell