BACARDÍ

Mit Mi Casa von BACARDÍ: In Deutschland kehrt die Hausparty zurück - authentisch, spontan und mit Kultpotenzial

Hamburg (ots)

Es ist die Sehnsucht nach echten, ungefilterten Begegnungen. Denn mit TikTok, Dating-Channels, WhatsApp und Instagram findet das Leben heute in vielen Phasen hauptsächlich online statt. Raus aus den digitalen Räumen? Die Antwort liefert BACARDÍ® mit "Mi Casa" - und setzt damit ein starkes, fast unvergessenes Signal für das Wiederaufleben "echter" menschlicher Verbindungen. Mit BACARDÍ und "Mi Casa" kehrt die Hausparty zurück. Authentisch, interaktiv, ungefiltert - und mit Kultpotenzial.

Gute Freunde und das Bedürfnis nach Gemeinschaft

Die Sehnsucht nach echten Momenten wird auch in einer aktuellen Studie untermauert: So hat für 78,9 Prozent der befragten jungen Erwachsenen (18-29 Jahre) "viel Spaß haben und das Leben genießen" hohe Bedeutung. Noch höher liegt ein anderer Wert: Für 89,3 Prozent ist besonders wichtig "gute Freunde und enge Beziehungen zu anderen Menschen" zu haben.*

"Mi Casa" von BACARDÍ trifft den Kern des Zeitgeistes: Das Bedürfnis nach Gemeinschaft, Spontaneität und ungefilterten Momenten. Ein Aufruf zu einem "House Party Revival", das die Wärme, den Esprit und die Gemeinsamkeit von Hauspartys als kulturelles Phänomen von den 1970er Jahren bis heute zelebriert - und dabei eine Brücke zwischen Nostalgie und Modern Culture schlägt. Was "Mi Casa" ist? Der Ort, an dem Geschichten entstehen, gelacht wird und das Leben in all seinen Facetten gefeiert wird.

BACARDÍ & Coke® als zeitloser Klassiker

Als unkomplizierter, generationsübergreifender Begleiter für besondere Momente präsentiert sich dabei BACARDÍ & Coke®. Ein zeitloser Klassiker, der perfekt die Leichtigkeit und Geselligkeit von "Mi Casa" widerspiegelt. Dieses ikonische Duo steht für den unkomplizierten Genuss, für Verbindungen, die ganz natürlich entstehen, und dazu beiträgt, dass jede Zusammenkunft zu einem lebendigen und geselligen Erlebnis wird.

Gesichter dieses Spirits sind Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits, die als Hosts der ersten "Mi Casa"-Hausparty auftraten. Im Einklang mit dem BACARDÍ-Markenkredo "Do What Moves You", inspirieren sie, den Moment zu leben, sich frei zu entfalten und gemeinsam zu feiern - ohne Filter, aber mit umso mehr Energie und echtem Miteinander.

Ganz bewusst ohne Smartphones und Kameras

Der Abend verzichtete bewusst auf Smartphones und Kameras; ein eigens entwickelter Retro-Kühlschrank diente als dezentes "Fenster zur Party" und hielt einzelne, spontane Momentaufnahmen fest, ohne den Flow des Geschehens zu unterbrechen. "Mi Casa" ist der Auftakt für spontane Begegnungen und gemeinsamer Erlebnisse und ein Ausdruck dafür, wie vielfältig, offen und persönlich moderne Feierkultur heute sein kann.

* IfD Allensbach Umfrage zu Wertorientierungen und Lebenseinstellungen in Deutschland, Juni 2025

Original-Content von: BACARDÍ