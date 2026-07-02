Leipfinger-Bader

Keramische Terrassenplatten für stilvolle Außenbereiche

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Vatersdorf (ots)

Ästhetik vereint mit Funktionalität: Die Leipfinger-Bader Terrassenziegel aus Keramik eignen sich für Terrassen, Balkone, Wintergärten und andere Außenbereiche. Sie überzeugen mit vielen natürlichen Oberflächendesigns - darunter Terrassenplatten in Holzoptik, Betonoptik, Travertin und Marmor - sowie mit UV- und Frostbeständigkeit. Die glasierte Oberfläche ist besonders pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Flecken und Witterungseinflüssen. Zudem ermöglichen die keramischen Platten einen schlanken, leichten Aufbau.

Balkon- und Terrassenbeläge müssen nicht nur optisch überzeugen, sondern auch Wind, Wetter und starken Belastungen dauerhaft standhalten. Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und mangelnde Materialbeständigkeit führen häufig zu Schäden und Sanierungsbedarf - eine Herausforderung, der klassische Beläge oft nicht gewachsen sind. Eine robuste und gleichzeitig designorientierte Lösung bieten die neuen Terrassenplatten von Leipfinger-Bader. Sie stellen eine konsequente Weiterentwicklung des Tonality-Designestrichs dar, der sich seit Langem für den Einsatz in Innenbereichen etabliert hat.

Nahtlose Übergänge schaffen

Die Keramik-Terrassenplatten sind in sechs verschiedenen Optiken erhältlich. Die Varianten reichen von Terrassenziegel in Holzoptik (Eichenoptik) über Betonoptik bis hin zu Travertin- und Marmoroptik. Diese strahlen eine besondere Natürlichkeit aus - zusätzlich betont durch verschiedene Oberflächenstrukturen. Möglich ist es jetzt auch, Terrassenplatten im demselben Designestrich wie im Inneren zu verlegen. Dies schafft einen nahtlosen, großzügigen Übergang zwischen Innen- und Außenbereich. Ein durchdachtes Bodenkonzept wirkt modern, offen und lässt Flächen optisch größer erscheinen.

Wer Terrassenziegel aus Keramik in anthrazit bevorzugt, findet im Sortiment von Leipfinger-Bader ebenfalls die passende Variante - ideal für moderne, puristische Außengestaltungen.

Über Jahrzehnte hochwertig

Viele Außenbeläge verlieren mit den Jahren ihre frische Farbe oder nehmen unschöne Verfärbungen an. Die Terrassenziegel von Leipfinger-Bader hingegen bieten eine außergewöhnliche Langlebigkeit. Die Keramik ist fleckunempfindlich gegenüber Fetten, farbigen Flüssigkeiten wie Rotwein oder Ketchup sowie gegenüber Schmutz. Auf eine Behandlung der Oberfläche mit chemischen Mitteln kann dabei gänzlich verzichtet werden. Aufgrund des Brennvorgangs bei hohen Temperaturen sind die keramischen Platten von Haus aus robust und unempfindlich.

Mit ihrem geringen Eigengewicht von 9,4 Kilogramm pro Stück können die Terrassenplatten darüber hinaus - im Gegensatz beispielsweise zu Produkten aus Beton - problemlos auch auf Flächen eingesetzt werden, bei denen die Statik geprüft werden muss, etwa auf Flachdachterrassen oder Balkonen.

Der Terrassenziegel

Keramik-Terrassenplatten verlegen: Verlegekomfort und maximale Standfestigkeit

Beim Verlegen überzeugt das System durch durchdachte Details: Die Rückseite der Platten ist mit formschlüssigen Stabilisatoren ausgestattet, die eine dauerhaft sichere Lage gewährleisten. Die spezielle V-Geometrie der Stabilisatoren ermöglicht ein optimales Eindringen in den Unterbau und erhöht die Lastverteilung. Zusätzlich sorgen integrierte Haft- und Verbundrillen für eine zuverlässige Verzahnung mit dem Untergrund, wodurch ein Verrutschen oder Wackeln der Elemente effektiv verhindert wird.

Spezielle Korn- und Schichtdicke

Ergänzt wird das Bodensystem durch eine wasserdurchlässige Drainageschicht. Leipfinger-Bader bietet hier eine Blähton-Trockenschüttung mit Trass-Zement an. Alternativ kann auch eine herkömmliche Schicht aus Trass- und vergütetem Bettungsmörtel zur Verlegung von Pflaster- und Plattenbelägen eingesetzt werden. Die Drainageschicht ist mindestens 60 Millimeter dick und wird lose eingebracht. Die Körnung liegt dabei zwischen einem und fünf Millimetern. Herkömmliche "Einkorn-Mischungen" eignen sich nicht, da diese häufig in der Körnung nicht passen und zu mager angemischt werden. Eine Haftschlämme zwischen Terrassenziegel und Drainageschicht ist nicht erforderlich.

Pflegeleichte Fugen mit dauerhafter Abdichtung

Die keramischen Terrassenziegel werden in die frische Drainageschicht eingelegt und so weit eingeklopft, dass die rückseitigen Stabilisatoren vollständig eindringen und die Unterseite der Platte auf der Drainageschicht aufliegt. Die Fuge muss in einer Breite von mindestens acht Millimetern ausgeführt werden. Zur Füllung empfiehlt sich eine einkomponentige Pflasterfugenmasse - kunstharz-vergütet sowie einschlämm- und einkehrbar. Die Masse dichtet den Spalt dauerhaft ab und erschwert das Eindringen von Samen und Wurzeln. Ein zentraler Aspekt für die dauerhafte Ästhetik und den geringen Wartungsaufwand - zumal in Deutschland selbst Hausmittel wie Salz oder Essigessenz zur Fugenreinigung verboten sind.

Für Architekten, Planer und Bauherren bieten die Leipfinger-Bader Terrassenplatten aus Keramik Designfreiheit und zugleich technische Sicherheit. Ob Terrassenziegel in Holzoptik, edle Marmoroptik oder zeitloses anthrazit - die große Auswahl an natürlichen Oberflächen, die hohe Beständigkeit und der unkomplizierte Einbau ermöglichen individuelle Gestaltungskonzepte bei minimalem Pflegeaufwand und maximaler Langlebigkeit.

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