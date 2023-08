GN Hearing GmbH

IFA-Trend: smartes Besserhören für Baby-Boomer

GN Hearing informiert auf weltgrößter Electronic-Show über neueste Hörgeräte von ReSound sowie über Earbuds mit Hörverbesserung von Jabra

Münster/Berlin (ots)

Dass das Hörvermögen irgendwann nachlässt, ist nur allzu menschlich. Jeder zehnte Deutsche sagt von sich, er habe ein eingeschränktes Gehör(1). Diese Einschränkung mit Technik aus dem Hörakustik-Fachgeschäft auszugleichen, wird seit Jahren immer populärer. Und vor allem den jüngeren Kunden der Baby-Boomer-Generation bieten diese Lösungen mehr als bestes Verstehen in jeder Situation und maßgefertigtes Design: Voll im Trend liegen mobile Hörgeräte-Vernetzung für iOS und Android sowie leistungsstarke Akkus. Technologischer Vorreiter für smarte Hörtechnik ist der dänische Hersteller GN, der seine Innovationen seit Jahren auf der IFA präsentiert. Auch im Zuge der diesjährigen Elektronik-Show (1. bis 5. September auf dem Berliner Messegelände) informiert GN über Hörgeräte-Neuheiten von ReSound sowie über die trendigen 3-in-1-Earbuds Jabra Enhance, die neben Musik und Telefonie auch situative Hörverbesserung bieten. Zudem gibt es einen Ausblick auf die nächste Ära vernetzter Kommunikation mit Bluetooth® LE Audio und Auracast(TM).

Ob TV-Anbindung von Hörgeräten mittels 2,4 GHz Funktechnologie, Steuerung des Hör-Erlebens per App, direktes Sound-Streaming von iOS und Android Mobilgeräten oder Pilotprojekte mit Miele und Deutscher Bahn zur Vernetzung in Smart Home und öffentlichem Raum - mit neuartigen Ansätzen für smarte Konnektivität sorgte Hörgeräte-Hersteller GN Hearing auch auf der IFA immer wieder für Aufsehen. Seine innovativen Lösungen, die sich vom Hörakustiker vielfältig an die Erfordernisse und Wünsche des jeweiligen Trägers anpassen lassen, stehen für eine wegweisende Verbindung aus Spitzenmedizintechnik und Consumer Electronics. Neben bestem Hören bieten sie zahlreiche smarte Zusatzfunktionen, die die Akzeptanz für das Tragen von Hörgeräten nachweislich steigern(2). Auch aktuell wird GN im Zuge der IFA über den Trend zum smarten Besserhören informieren und gleich mehrere neue Lösungen vorstellen.

Ein echtes IFA-Highlight ist sicherlich ReSound OMNIA miniRIC, das bislang kleinste wiederaufladbare Ex-Hörer-Hörgerät von ReSound. Es meistert die "Königsdisziplin" des guten Hörens, das Verstehen von Sprache in lauter Umgebung, in zuvor unerreichter Weise(3), bietet neben exzellenter Anbindung für iOS und Android auch Hands-Free-Telefonate(4) mit dem iPhone sowie bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit(5). Darüber hinaus ist ReSound OMNIA in zahlreichen weiteren Bauformen erhältlich, die sehr komfortabel im oder hinter dem Ohr sitzen. Und noch eine Neuheit: ReSound Quattro NEO ermöglicht Highend-Hören bereits im Budget-Segment. Auch dieses Hörgerät bietet audiologischen Komfort, smarte Vernetzung sowie vielfältige Möglichkeiten zur Personalisierung im Hörakustik-Fachgeschäft.

Hörverbesserung für alle, die noch keine Hörgeräte brauchen - die neuartigen 3-in-1 Earbuds Jabra Enhance

Gleichfalls IFA-Thema der GN Hearing sind die trendigen 3-in-1-Earbuds Jabra Enhance. Nach Kopplung mit dem iPhone kann man Musik, Telefonate und Meeting-Calls hören und man kann in Gesprächen besser verstehen. Im kleinen Gehäuse sitzt ein modernes Hörgerät, das technologisch auf der neuesten Chip-Generation basiert und über alle adaptiven Features einer High-End-Lösung verfügt. Einstellung und Steuerung erfolgen über die Jabra Enhance App. Besonders geeignet sind die Earbuds für alle, die situativ besser hören möchten. Sie empfehlen sich aber auch für Menschen mit leichtem bis moderatem Hörverlust, die noch keine Hörgeräte wollen. Die neuartige Lösung wird inzwischen in mehr als 700 bundesdeutschen Hörakustik-Fachgeschäften angeboten; auch bei Hörakustik-Partnern der GN Hearing in Österreich und in der Schweiz ist sie erhältlich. Empfohlen wird Jabra Enhance auch von COMPUTER Bild, Connect, MacLife und weiteren Medien, die die Earbuds ausführlich testeten(6).

Ausblick in die nächste Ära vernetzter Kommunikation: neue Möglichkeiten für alle mit Bluetooth® LE Audio und Auracast(TM)

Nicht zuletzt will GN die IFA nutzen, um insbesondere Medienvertretern einen Ausblick auf die nächste Ära vernetzter Kommunikation zu bieten: Vorgestellt wird der neue Standard Bluetooth® LE Audio, an dessen Entwicklung die Hörgeräte-Industrie maßgeblich beteiligt war. Bluetooth LE Audio verspricht nicht nur höhere Klangqualität und stabilere Verbindungen. Dank Multi-Streaming wird es auch möglich, mehrere direkte Audiostreams zwischen Hörgeräten und vielen anderen Geräten zu nutzen. Und Auracast(TM) wird das Hören und Verstehen im öffentlichen Raum, etwa in Flughäfen, Kinos und Konferenzen, für alle auf ein neues Niveau heben - unabhängig davon, ob sie mit Hörgeräten, mit Kopfhörern und Earbuds oder gar mit Hörimplantaten hören.

"Seit Jahren nutzen wir die IFA regelmäßig, um insbesondere den Dialog mit vielen Technik-Journalisten zu pflegen, sie für die neuesten Trends beim smarten Besserhören zu begeistern und für den frühzeitigen Gang ins Hörakustik-Fachgeschäft zu werben", so Christian Lücke, Geschäftsführer DACH der GN Hearing GmbH. "Diese Angebote werden wir auch aktuell fortsetzen. Und wir freuen uns sehr, im Zuge der Messe gleich über eine ganze Reihe neuer Produkte informieren zu können. Smarte Konnektivität hat das Image der technischen Hörhilfen in den zurückliegenden Jahren deutlich verbessert; zukünftige Entwicklungen wie Bluetooth LE Audio und Auracast werden diesen Trend noch verstärken. Perspektivisch wird es für alle normal sein, multifunktionale Technik am Ohr zu nutzen, die je nach Bedarf auch Hörverbesserung bietet."

