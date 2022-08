GN Hearing GmbH

Neuartiges Hörgerät meistert Königsdisziplin für gutes Hören

ReSound OMNIA ermöglicht bis zu 150 Prozent mehr Sprachverstehen in lauter Umgebung

Münster (ots)

Es gilt als die Königsdisziplin für jedes Hörgerät: Das Verstehen von Sprache in lauten Umgebungen ist eine Anforderung, die viele Nutzer nach wie vor an Grenzen führt. Doch nun präsentiert der technologisch führende Hersteller GN Hearing ein neuartiges Hörgerät, das gezielt für solche Anforderungen entwickelt wurde: ReSound OMNIA verbessert das Sprachverstehen in geräuschvollem Umfeld um bis zu 150 Prozent. Zugleich sorgt das neue RIC-System (Receiver-In-Canal) für beste Klangerlebnisse, insbesondere für eine sehr natürliche Wahrnehmung der eigenen Stimme. Verbessertes Streaming, ein leistungsstarkes Akku-Modell sowie die neue Check My Fit Funktion in der ReSound Smart 3D App komplettieren die wegweisende Lösung für bestes Hören.

"Dank seiner neuen Plattform verschiebt ReSound OMNIA den Maßstab für besseres Hören mit Technik", so Yaser Georgos, fachlicher Leiter Audiologie der GN Hearing GmbH. "Beim Hörakustiker fachkundig angepasst, bietet das System in lauter Umgebung ein deutlich besseres Sprachverstehen als alle bisherigen Hörgeräte von ReSound. Selbst feinste klangliche Details werden wahrnehmbar. Zudem überzeugt ReSound OMNIA durch optimalen Tragekomfort und exzellente Vernetzung."

Trotz der rasanten technologischen Entwicklungen in den letzten zehn Jahren - mit Hörgeräten blieb das Sprachverstehen in lauter Umgebung bislang eine Hürde. Befragt nach ihren größten Herausforderungen nennen 80 Prozent der Hörgeräteträger das Hören in geräuschvollem Umfeld an erster Stelle(1). Doch verglichen mit der ReSound ONE-Technologie verbessert ReSound OMNIA das Sprachverstehen hier um bis zu 150 Prozent(2), *.

Zudem besticht das System durch vorzügliche Klangqualität. - "Ein Punkt, dem sich ReSound OMNIA in besonderer Weise widmet, ist der Klang der eigenen Stimme", so Yaser Georgos. "Untersuchungen zeigen, dass nicht wenige Hörgeräteträger diesen Klang als irritierend und störend erleben(3). ReSound OMNIA hingegen verbessert den Klang der eigenen Stimme spürbar. Das steigert auch die Akzeptanz für das regelmäßige Tragen der Hörtechnik."

Verbesserte Konnektivität und leistungsfähiger Akku, zusätzliche App-Funktion für optimalen Sitz der Geräte

Ein weiterer klarer Vorteil: Träger des ReSound OMNIA profitieren von verbesserter Konnektivität. Ob Musik oder Telefonate, jeder Sound kann in ausgezeichneter Qualität direkt in den Hörgeräten empfangen werden. Mit iPhone und iPad** lassen sich Telefonate sogar freihändig führen, einfach per Tastendruck. Glasklares, direktes Streaming ist mit Android Smartphones ebenso möglich. Und auch sonst ist Individualität das Maß: ReSound OMNIA steht in acht Farben sowie in drei Bauformen und mit fünf Hörer-Varianten zur Verfügung, darunter der M&RIE-Hörer mit zusätzlichem drittem Mikrofon im Ohr. Neben zwei Modellen mit Batterie steht auch ein RIC-Modell mit extrem leistungsfähigem Akku zur Verfügung.

Bestes Hören verspricht außerdem eine neue Funktion in der ReSound Smart 3D App, die zusammen mit ReSound OMNIA erstmals vorgestellt wird. - Mit ReSound Check My Fit hat man die Möglichkeit, selbst zu überprüfen, ob ein Hörgerät optimal sitzt. Ist dies nämlich nicht der Fall, so können dem Ohr bis zu elf Dezibel der wichtigen Verstärkung fehlen - ein beträchtliches Defizit(4). Doch ReSound Check My Fit zeigt den Sitz der Geräte anhand eines Selfies vom eigenen Ohr. Eine praktische Hilfe, die auch für alle anderen ReSound Hörgeräte mit externem Hörer genutzt werden kann.

"Mit ReSound OMNIA unterstreichen wir erneut unser Selbstverständnis als technologischer Vorreiter der Branche", so Christian Lücke, Geschäftsführer der GN Hearing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Das Verstehen von Sprache im Störgeräusch lässt sich mit dieser wegweisenden Lösung erheblich anheben. Es gibt weitere audiologische Vorteile, Verbesserungen bei Streaming und App sowie eine extrem starke Akku-Lösung. Unseren Partnerinnen und Partnern im Hörakustik-Fachhandel bieten wir ein System, das größte Herausforderungen beim Hören mit Technik auf grundlegend neue Art meistert."

In Deutschland und Österreich sind die neuen ReSound OMNIA-Hörgeräte ab September lieferbar, in der Schweiz ab Oktober.

* Die 150%ige Steigerung entspricht einem Zuwachs von 4,36 Dezibel im Vergleich zu ReSound ONE.

**ReSound OMNIA Hands-Free Anrufe sind kompatibel mit iPhone 11 oder neuer, iPad Pro 12,9 Zoll (5. Generation), iPad Pro 11 Zoll (3. Generation), iPad Air (4. Generation) und iPad mini (6. Generation) oder neuer, mit Software-Updates iOS 15.3 und iPadOS 15.3 oder neuer.

1 MarkeTrak 10, 2019

2 Jespersen et al. (2022)

3 Bennett et al. (2020)

4 Yang et al. (2022)

Medienvertreter informieren wir gerne auch im Rahmen von individuellen Presseterminen auf der diesjährigen IFA in Berlin - während der offiziellen Messetage vom 2. bis 6. September sowie an den beiden Pressetagen 31. August und 1. September. Zur Abstimmung eines ca. 30-minütigen Pressetreffs wenden Sie sich bitte an: Martin Schaarschmidt, Tel. 0177 625 88 86, martin.schaarschmidt@berlin.de.

Weitere Informationen und Bildmaterial zu den smarten Hörgeräten von ReSound sowie den Zugang zu unserem Presse-Newsroom finden Sie unter www.resound.com > PRESSE & NEWSROOM.

Redaktioneller Hinweis:

Als eine der weltweit führenden Hörgeräte-Marken bestimmt ReSound die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound ist in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. In Deutschland gehört ReSound zur GN Hearing GmbH, die ihren Sitz in Münster hat - s. www.resound.com.

© 2022 GN Hearing A/S. Alle Rechte vorbehalten. ReSound ist ein Warenzeichen der GN Hearing A/S. Beltone ist eine Marke der GN Hearing Care Corporation. Apple, das Apple-Logo, iPhone, iPad und FaceTime sind Marken der Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.

