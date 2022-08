GN Hearing GmbH

Winzige Maßanfertigungen für bestes Hören mit höchster Diskretion

GN Hearing präsentiert Custom made by ReSound CIC - die kleinsten ReSound Hörsysteme, die es je gab

Es sind die kleinsten Completely-in-Canal-Hörsysteme (CIC), die der technologisch führende Hersteller GN Hearing je vorstellte: Die neuen Custom made by ReSound CIC lassen sich im Hörakustikfachgeschäft derart perfekt an das Ohr des jeweiligen Nutzers anpassen, dass man sie schon nach kurzer Zeit gar nicht mehr spürt; den ganzen Tag lang sitzen sie sehr bequem und zudem überaus diskret. Heute kündigte die GN Hearing die Markteinführung der neuartigen Hörlösung an; in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird das ReSound ONE im CIC-Design ab September verfügbar sein. Darüber hinaus wurde auch über die Markteinführung des Custom made by ReSound im Earbud-Design informiert; diese erst kürzlich vorgestellte Lösung ist ebenfalls ab September verfügbar.

Diskrete Im-Ohr-Hörsysteme, die beim Hörakustiker für das jeweilige Ohr maßgefertigt werden, stehen hoch im Kurs: Untersuchungen zeigen, dass 48 Prozent der erfahrenen Hörgeräte-Träger solche höchst individuellen Lösungen bevorzugen; geringe Größe oder auch ein Earbud-Design sind diesen Nutzern sogar noch wichtiger als höchste Klangqualität oder Möglichkeiten der Hörgeräte-Vernetzung1. Doch schon bald können Hörsystem-Kunden, die besonderen Wert auf Diskretion und Komfort legen, auch von der exzellenten Klangqualität des Hörsystems ReSound ONE profitieren. Die kleinen Custom made by ReSound CIC lassen sich von Hörakustiker oder Hörakustikerin derart personalisieren, dass sie perfekt zum jeweiligen Kunden passen.

"Diese Hörsysteme können von früh bis spät getragen werden, sie sitzen sehr bequem - und das jeden Tag", erläutert Yaser Georgos, fachlicher Leiter Audiologie der GN Hearing GmbH. "Da hier weder Schalter noch Button bedient werden müssen, und da auf eine Steuerung über App sowie auf Möglichkeiten zur Konnektivität verzichtet wird, lassen sich die neuen CIC-Systeme besonders leicht in den Alltag integrieren. Man hört alles um sich her in ausgezeichneter Klangqualität; die winzige Technik im Ohr kann man hingegen getrost vergessen."

Custom made by ReSound CIC: "Hörakustik-Fachhandel kann Wünschen vieler Kunden auf neue Art entsprechen"

Ausgezeichneter Komfort und Benutzerfreundlichkeit der neuen ReSound CIC gehen mit keinerlei Abstrichen in der Klangqualität einher. Ein winziger, sehr leistungsstarker Chip, der im maßgefertigten Gehäuse sitzt, ermöglicht es, Geräusche exakt zu orten; dadurch verbessert sich das Hör-Erleben. Der Sitz der Systeme tief im Gehörgang bietet zugleich natürlichen Schutz vor Windgeräuschen. Für mehr Hörkomfort sorgen auch die erweiterte Bandbreite und die Impulsschallunterdrückung; plötzliche laute Geräusche werden automatisch gedämpft.

"Mit den Custom made by ReSound CIC-Hörsystemen ermöglichen wir unseren Hörakustik-Partnerinnen und -Partnern, den Wünschen vieler Kunden auf neue Art zu entsprechen", so Christian Lücke, Geschäftsführer der GN Hearing in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Die Hörakustiker können neueste ReSound Hörtechnik so klein anpassen, wie es nie zuvor möglich war. Und ihre Kunden können mit den ReSound CIC jederzeit bestens hören, ohne die Technik bedienen oder auch nur an sie denken zu müssen. Die Nutzer können sich einfach der Welt der Klänge überlassen, die sie umgibt."

Custom made by ReSound CIC wurden für Menschen mit aktivem Lebensstil entwickelt. Jedes der winzigen Systeme verfügt sowohl innen als auch außen über eine Nanobeschichtung. Diese schützt die Technik den ganzen Tag - auch bei körperlicher Aktivität oder bei schlechtem Wetter. Und sie sorgt dafür, dass sich die kleinen Systeme einfach reinigen lassen. Custom made by ReSound CIC-Hörsysteme werden in einer großen Auswahl an Farben erhältlich sein; darunter die neue In-style(TM) Farbe Anthrazit sowie Blend-in(TM) Haar- und Hauttöne.

Hörakustik-Fachgeschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz können die neuen Custom made by ReSound CIC-Hörsysteme sowie die Custom made by ReSound Im-Ohr-Hörsysteme mit Earbud-Design ab sofort bestellen. Lieferbar sind beide ab September.

