EANS-Adhoc: Wolford AG gibt vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots bekannt

-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Kapitalmaßnahmen 05.07.2018 Bregenz - Der Vorstand der Wolford AG veröffentlichte am 18.6.2018 den Start des Bezugsangebots, mit dem die von der außerordentlichen Hauptversammlung der Wolford AG am 4.5.2018 beschlossene, ordentliche Kapitalerhöhung des Grundkapitals von EUR 36.350.000 auf EUR 48.848.227,77 durch Ausgabe von 1.719.151 neuen Aktien durchgeführt werden soll. Wolford AG gibt hiermit den vorläufigen Endstand des Bezugsangebots bekannt und teilt mit, dass am 5.7.2018, 16:15 Uhr MESZ, sämtliche 1.719.151 neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots bezogen oder durch Überbezug erworben und zugeteilt wurden. Rund 99,6% der 1.719.151 neuen Aktien wurden durch Ausübung von Bezugsrechten bezogen. Rund 59,3% der neuen Aktien werden von Fosun Industrial Holdings Limited als Bezugsberechtigter sowie im Rahmen ihrer Zeichnungsverpflichtung übernommen. Die restlichen rund 40,7% der neuen Aktien wurden von anderen Bezugsberechtigten bezogen oder durch Überbezug erworben. Disclaimer: Ein öffentliches Angebot von neuen Aktien der Wolford AG erfolgt ausschließlich in der Republik Österreich auf Grundlage eines von der Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligten und gemäß Kapitalmarktgesetz veröffentlichten Prospekts, welcher falls nötig nachzutragen ist. Die neuen Aktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act registriert. Wolford AG beabsichtigt, keinen Teil des Angebots in den USA zu registrieren. Es findet kein öffentliches Angebot von neuen Aktien in den USA oder in anderen Ländern ausgenommen der Republik Österreich statt. Rückfragehinweis: Wolford AG Maresa Hoffmann Investor Relations & Corporate Communications Tel.: +43 5574 690 1258 investor@wolford.com | company.wolford.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Wolford Aktiengesellschaft Wolfordstrasse 1 A-6900 Bregenz Telefon: +43(0) 5574 690-1268 FAX: +43(0) 5574 690-1219 Email: investor@wolford.com WWW: http://company.wolford.com ISIN: AT0000834007 Indizes: ATX GP Börsen: Frankfurt, Wien, New York Sprache: Deutsch

