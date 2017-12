-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Quartalsbericht Bregenz - * Umsatz im ersten Halbjahr steigt um 4 Prozent * Nach positivem EBIT in Q2 sinkt operativer Verlust auf 6,18 Mio. EUR * Fixkosten nachhaltig reduziert * Überbrückungskredit vorzeitig zurückgeführt * Ausblick bestätigt Wien/Bregenz, 06. Dezember 2017: Die an der Wiener Börse notierte Wolford AG hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres ihre Umsätze stabilisiert und die Verluste reduziert. Im Zeitraum Mai bis Oktober 2017 stiegen die Umsatzerlöse um 3,7% auf 70,15 Mio. EUR (Vorjahr 67,62 Mio. EUR); allein im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 3,0 % auf 41,06 Mio. EUR. Bereinigt um Wechselkursveränderungen (insbesondere infolge der Abwertung des britischen Pfunds und des US-Dollars) liegt das Umsatzplus im gesamten ersten Halbjahr bei 4,7 %. Im Zuge der Umsatzsteigerung und sinkender Fixkosten verbesserte sich auch das operative Ergebnis (EBIT) von -7,86 Mio. EUR im Vorjahr auf -6,18 Mio. EUR; im zweiten Quartal erzielte Wolford ein positives EBIT in Höhe von 1,04 Mio. EUR. Das Ergebnis nach Steuern lag im ersten Halbjahr bei -6,62 Mio. EUR nach -8,07 Mio. EUR im Vorjahr. 33 Prozent Umsatzplus im Online-Geschäft Nach Umsatzverlusten infolge von Planungsfehlern im Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse von Wolford im ersten Halbjahr sowohl im eigenen Retail-Geschäft als auch im Wholesale-Geschäft wieder stabilisiert: Im Retail stiegen sie im Vergleichszeitraum um 0,72 Mio. EUR (+1,9 %), im Wholesale leicht um 0,29 Mio. EUR (+1,2 %). Das eigene Online-Geschäft konnte dank erfolgreicher Marketingkampagnen und wieder guter Produktverfügbarkeit deutlich zulegen: Hier stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 1,62 Mio. EUR (+32,6 %). In fast allen relevanten Märkten haben sich die Umsatzerlöse stabilisiert. In den USA (+3,7 %), Deutschland (+2,8 %), Italien (+8,5 %), Österreich (+8,2 %), Spanien (+7,9 %), Belgien (+5,6 %), in der Schweiz (+5,4 %) und in Skandinavien (+2,9 %) konnte die Wolford-Gruppe ihre Umsätze steigern. Deutlich gestiegen sind die Umsatzerlöse in den osteuropäischen Märkten (+36,6%), Umsatzeinbußen verbuchte Wolford hingegen in Frankreich (-2,0 %) und im Zuge des anstehenden Brexit und der Abwertung des britischen Pfunds auch in Großbritannien (-5,5 %). Sinkende Fixkosten Die Maßnahmen zur Restrukturierung des Unternehmens greifen zusehends: Vor allem die Personalkosten verringerten sich nachhaltig um 3,66 Mio. EUR auf 34,47 Mio. EUR. Im Zuge des Abbaus von Verwaltungsposten in den europäischen Vertriebsregionen sowie der Reduktion von Stellen in der Administration in Bregenz sank die durchschnittliche Mitarbeiterzahl auf Vollzeitbasis im ersten Halbjahr um 82 auf 1.476 Mitarbeiter. Allein im zweiten Quartal verringerten sich die Personalaufwendungen von Wolford um 2,28 Mio. EUR auf 17,03 Mio. EUR, was sich trotz höherer Einmal-Aufwendungen im Kontext der Restrukturierung in einem positiven operativen Ergebnis der letzten drei Monate (+1,04 Mio. EUR) widerspiegelt. Obwohl dieses Quartalsergebnis die Verluste aus dem traditionell umsatzschwachen ersten Quartal nur begrenzt ausgleichen konnte, verbesserte sich das Halbjahres- Ergebnis in der Folge auf -6,18 Mio. EUR nach -7,86 Mio. EUR im Vorjahr. Indes lag das Finanzergebnis insbesondere aufgrund der Kosten für Zinsen, Pfand- und Eintragungsgebühren im Zusammenhang mit der Refinanzierung mit -1,19 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahresniveau (VJ: -0,40 Mio. EUR). In der Folge beläuft sich das Ergebnis vor Steuern auf -7,36 Mio. EUR nach -8,25 Mio. EUR im Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern lag bei -6,62 Mio. EUR nach -8,07 Mio. EUR im Vorjahr, somit betrug das Ergebnis je Aktie -1,35 EUR nach -1,64 EUR im Vorjahr. Erfolgreicher Abbau des Vorratsbestands Mit Hilfe einer angepassten Produktionsplanung konnte Wolford den überhöhten Vorratsbestand aus dem Vorjahr ohne nennenswerte Abverkäufe um 7,53 Mio. EUR reduzieren und damit wieder auf ein normales Niveau bringen. Dank dieser Entwicklung und der erzielten Umsatzsteigerung verbesserte sich der Netto- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in den ersten sechs Monaten des aktuellen Geschäftsjahres um 6,87 Mio. EUR auf -7,36 Mio. EUR. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit betrug -0,52 Mio. EUR und lag damit um 4,35 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahr - im ersten Halbjahr hat Wolford im Wesentlichen nur in den Ausbau des Online-Geschäfts investiert. Vor diesem Hintergrund stieg der Free Cashflow (operativer Cashflow abzüglich Investitions-Cashflow) von -19,09 Mio. EUR auf -7,88 Mio. EUR. Im Zuge einer geringeren Inanspruchnahme von Bankkreditlinien verringerte sich der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit deutlich um 17,08 Mio. EUR auf 2,33 Mio. EUR. Der Zahlungsmittelbestand betrug zum Periodenende 4,76 Mio. EUR nach 4,15 Mio. EUR im Vorjahr. Überbrückungskredit vorzeitig getilgt Das Eigenkapital der Wolford Gruppe hat sich im Zuge der Verluste aus den beiden letzten Geschäftsjahren zum Stichtag auf 38,23 Mio. EUR (31. Oktober 2016: 54,79 Mio. EUR) verringert, somit lag die Eigenkapitalquote bei 29 % (31. Oktober 2016: 36 %). Die Nettoverschuldung zum 31. Oktober 2017 sank leicht von 40,47 Mio. EUR auf 39,15 Mio. EUR. Die im Juli 2017 mit den Banken vereinbarte Brückenfinanzierung (10 Mio. EUR) zur Deckung des saisonalen Spitzenbedarfs an Liquidität im Spätsommer hat Wolford nur zur Hälfte beansprucht und in den Monaten Oktober und November bereits vorzeitig zurückgezahlt. Ausbau des Online-Geschäfts und neue Chefdesignerin Für die kommenden Monate sind weitere Maßnahmen zur nachhaltigen Kostenreduktion in Vorbereitung, daneben investiert das Unternehmen aber auch in die Sicherung der Grundlagen für künftiges Umsatzwachstum. Im Online-Bereich hat Wolford die technische Basis gestärkt und drei neue Online-Spezialisten eingestellt, die vor allem im kundennahen Front-End-Bereich aktiv sind. Auch das Marketing-Budget wurde systematisch zur Stärkung des Online-Bereichs umgeschichtet. Und nicht zuletzt hat unser Unternehmen die Position der Chefdesignerin sowie die Leitung Brand und Marketing neu besetzt. Somit sind die Rahmenbedingungen für die Neuausrichtung und positive Weiterentwicklung der Marke und des Unternehmens geschaffen. Ausblick Wolford bestätigt den Ausblick: für das laufende Geschäftsjahr plant das Management ein leichtes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr sowie ein negatives Ergebnis. Für die Umsetzung der geplanten Restrukturierungsmaßnahmen zur Ergebnisverbesserung ist bekanntlich ein Zeithorizont von zwei Jahren vorgesehen, die Maßnahmen werden auch erst ab dem Geschäftsjahr 2018/19 vollständig greifen. Ab dann erwartet Wolford wieder ein positives operatives Ergebnis. Der Bericht über das erste Halbjahr 2017/18 ist unter company.wolford.com, Rubrik Investor Relations abrufbar. https://lc.cx/gcfg Ertragskennzahlen 05 - 10/17 05 - 10/16 Vdg. in % 2016/17 Umsatz in Mio. EUR 70,15 67,62 +4 154,28 EBIT* in Mio. EUR -6,18 -7,86 +21 -15,72 Ergebnis vor in Mio. EUR -7,36 -8,25 +11 -16,57 Steuern* Ergebnis nach in Mio. EUR -6,62 -8,07 +18 -17,88 Steuern* Investitionen in Mio. EUR 0,78 4,89 -84 6,72 Free Cashflow* in Mio. EUR -7,88 -19,09 +59 -9,45 Mitarbeiter (im FTE 1 476 1 558 -5 1 544 Durchschnitt) Bilanzkennzahlen 31.10.2017 31.10.2016 Vdg. in % 30.04.2017 Eigenkapital* in Mio. EUR 38,23 54,79 -30 44,88 Nettoverschuldung in Mio. EUR 39,15 40,47 -3 31,27 Working Capital in Mio. EUR 48,65 56,61 -14 45,73 Bilanzsumme* in Mio. EUR 130,68 151,36 -14 138,39 Eigenkapitalquote* in % 29 36 - 32 Gearing* in % 102 74 - 70 Börsenkennzahlen 05 - 10/17 05 - 10/16 Vdg. in % 2016/17 Ergebnis je Aktie* in EUR -1,35 -1,64 +18 -3,64 Höchstkurs der Aktie in EUR 21,45 26,01 -18 26,01 Tiefstkurs der Aktie in EUR 15,92 22,67 -30 19,10 Ultimokurs der Aktie in EUR 15,92 22,85 -30 19,28 Gewichtete in Tsd. 4.912 4.912 - 4.912 Aktienanzahl Ultimo in Mio. 79,60 114,25 -30 96,38 Börsenkapitalisierung EUR Rückfragehinweis: Wolford AG Maresa Hoffmann Referentin Investor Relations & Corporate Communications Tel.: +43 5574 690 1258 investor@wolford.com | company.wolford.com Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Wolford Aktiengesellschaft Wolfordstrasse 1 A-6900 Bregenz Telefon: +43(0) 5574 690-1268 FAX: +43(0) 5574 690-1219 Email: investor@wolford.com WWW: http://company.wolford.com ISIN: AT0000834007 Indizes: ATX GP Börsen: New York, Frankfurt, Wien Sprache: Deutsch

