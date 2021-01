Content Fleet GmbH

Content Fleet produziert Kundenmagazin für Europas größte Gartencenter-Gruppe Dehner

Hamburg (ots)

Die Hamburger Content-Marketing-Agentur Content Fleet gewinnt die Ausschreibung des Kundenmagazins von Dehner, Europas größter Gartencenter-Gruppe. "Deine Natur" zählt mit rund 350.000 Exemplaren und vier Ausgaben pro Jahr zu den reichweitenstärksten Kundenmagazinen in Deutschland und Österreich.

Das Heft präsentiert in jeder Ausgabe kreative Lösungen und praktische Tipps für einen schönen Garten, einen attraktiven Balkon und ein gemütliches Zuhause - für Einsteiger ebenso wie für interessierte Hobbygärtner. Tierbesitzer finden im Magazin außerdem Haltungs- und Pflegetipps für alle Arten von Haustieren.

Wahid Ghassemieh, Director Beratung bei den Hamburger Content-Profis: "Natürlich freuen wir uns, dass sich so ein renommierter Kunde für Content Fleet entschieden hat. Zusammen mit Dehner werden wir das Magazin optisch und inhaltlich weiterentwickeln, um noch besser auf die Kundenbedürfnisse eingehen zu können. Neben der Printausgabe werden wir auch ein entsprechendes Onlineangebot aufbauen."

Mit neuen Content-Formaten soll das Magazin Lust auf Garten- und Terrassengestaltung machen sowie Tipps und Trends rund um die Pflege von Pflanzen und die Haltung von Haustieren liefern. Dazu gehören im Onlineangebot neben den klassischen Texten und Bilderstrecken auch Audio- und Videoformate, die Content Fleet in eigenen Studios produziert. Im Fokus stehen über alle Kanäle hinweg hilfreiche Informationen, fachkundige Beratung sowie konkrete und einfach umzusetzende Anleitungen für den Kunden.

"Bei Content Fleet hat uns neben der Kreativität vor allem der crossmediale Ansatz mit den unterschiedlichen Verbreitungsansätzen überzeugt", so Paul Stahala, Head of Marketing, Dehner Gartencenter GmbH & Co. KG . "Mit der Neuausrichtung von 'Deine Natur' wollen wir noch mehr Leserinnen und Leser für die Themen Garten, Pflanzen und Haustiere begeistern. Wir sind überzeugt, dass uns das mit Content Fleet an unserer Seite gelingen wird."

Über Content Fleet:

Die Content Fleet GmbH wurde 2010 in Hamburg gegründet und gehört zu den erfolgreichsten digitalen Content-Marketing-Agenturen in Deutschland. Mit über 140 festangestellten Mitarbeitern, davon 80 Content-Experten, deckt Content Fleet die komplette Wertschöpfungskette ab - von Konzeption, Portalentwicklung und Content-Kreation bis zu Content-Distribution und Performance-Monitoring. Zum Kundenstamm gehören Unternehmen aus verschiedensten Branchen, Agenturen und Publisher. Seit 2015 ist Content Fleet Teil der Ströer SE & Co. KGaA und profitiert so vom reichhaltigen Netzwerk der Ströer-Gruppe. Informationen unter www.contentfleet.de.

Über Dehner:

Das Familienunternehmen Dehner ist eine europaweit tätige Unternehmensgruppe mit Sitz im bayerischen Rain am Lech. 1947 als Zwei-Personen-Betrieb gegründet, ist Dehner heute der führende Cross-Channel-Händler der grünen Branche mit über 5.500 Mitarbeitern. Ein zentraler Unternehmensbereich unter dem Dach der Dehner Holding sind die Dehner Gartencenter - Europas größte Gartencenter-Gruppe mit über 130 Märkten sowie Onlineshops in Deutschland und Österreich. Zu den weiteren Gesellschaften zählen degro (Großhandel für Garten- und Heimtierprodukte), Dehner AGRAR (Landwirtschaft) und Dehner Logistik. Die Dehner-Gruppe ist nach wie vor familiengeführt. Diese Kontinuität schlägt sich auch in der Firmenphilosophie nieder: unternehmerisch orientiert an den Bedürfnissen der Zeit bei höchsten Qualitätsstandards und nachhaltig als verantwortungsbewusstes Unternehmen, das Wert auf hohe ökologische Standards legt.

Weitere Informationen unter www.dehner.de und www.dehner.at.

Original-Content von: Content Fleet GmbH, übermittelt durch news aktuell