Einkommensrunde: Noch keine Einigung - dbb Hessen plant Warnstreik

Seit dem 1. September läuft die Einkommensrunde für den TV-H. Mit dem Ablauf der Friedenspflicht mit dem 30. September wollen die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes mit einigen Aktionen nach außen wahrnehmbar dokumentieren, dass bislang noch kein konkretes Angebot von der Arbeitgeberseite gemacht wurde.

Gleich an mehreren Orten ruft der VDStra zu Kundgebungen auf. Am Mittwoch, 6. Oktober in:

Darmstadt, Groß -Gerauer Weg 4, Amtsgebäude Hessen Mobil in der Zeit 12 bis 13 Uhr.

Wiesbaden, Wilhelmstraße 10, vor Zentrale Hessen Mobil. 12 bis 13 Uhr.

Wiesbaden, Welfenstraße 3a, vor Gebäude vom Hessen Mobil 12 Bis 13 Uhr.

Kassel, Magazinhöfe Leuschnerstraße 73, vor Gebäude von Hessen Mobil 12 bis 13 Uhr.

Dillenburg, Moritzstraße 16, vor Gebäude von Hessen Mobil 12 bis 13 Uhr.

Der dbb Bezirksverband Mittelhessen veranstaltet mit mehreren Fachgewerkschaften (u. a. DPolG, VBBA, DJG) am Donnerstag, 7. Oktober, von 11.30-13.15 Uhr in Gießen einen Infostand zur aktuellen Tarifverhandlung. Standort dort ist die Ringallee 12.

Am Montag, 11. Oktober, gibt es zwischen 12 und 12.40 Uhr eine "aktive Mittagspause" des Bund der Strafvollzugsbediensteten (BSBD) vor der JVA Frankfurt I in Fechenheim auf der Fläche vor dem Besucherhaus. Wir erwarten 30 - 50 Teilnehmende aus den Frankfurter Anstalten, darüber hinaus haben der stellvertretende dbb-Bundesvorsitzende Volker Geyer, der BSBD-Bundesvorsitzende René Müller, der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende Winfried Conrad sowie der hessische dbb-Landesvorsitzende Heini Schmitt ihre Teilnahme angekündigt.

In der aktuell laufenden Einkommensrunde fordert der dbb Hessen von der Landesregierung unter anderem:

- Erhöhung der Tabellenentgelte um 5 %, mindestens aber 175 Euro monatlich.

- Erhöhung der Ausbildungs- und Praktikantenentgelte um 100 Euro monatlich

- Wiederinkraftsetzung der Vorschrift zur Übernahme von Auszubildenden im TVA-H und TVA-H Pflege

- Laufzeit 12 Monate

Zudem plant der dbb Hessen einen Aufruf zum Warnstreik und zur Demonstrationam Mittwoch, 13. Oktober. An diesem Tag werden die Kolleginnen und Kollegen, die dem TV-H unterfallen, zum Warnstreik aufgerufen. Geplanter Ablauf der Demonstration: Anreise bis 11 Uhr. Sammelort ist der Vorplatz des Hauptbahnhofs. 12 Uhr Abmarsch am Innenministerium und Finanzministerium vorbei durch die Innenstadt zum Kochbrunnenplatz, gegenüber der Staatskanzlei. Dort findet eine Kundgebung statt. Es sind bis zu 1.500 Teilnehmer angemeldet.

