ÖKOWORLD LUX S.A.: Enormer Anstieg der Käufe der Fondsanteile in Coronazeiten

Im Vergleich zum Jahr 2018 wurden mehr als doppelt so viele Fondsanteile verkauft

Luxemburg/Wasserbillig (ots)

Die ÖKOWORLD LUX S.A. freut sich über die emporschnellende Nachfrage und einen signifikanten Anstieg im Verkauf der Fondsanteile in Zeiten von Corona.

Schaut man sich im Vergleich die verkauften Fondsanteile vom 20. Februar 2020 bis 30. Juni 2020 an, wird ersichtlich, dass die ÖKOWORLD LUX S.A. bis dato zwar noch nicht die durch Coronaeinschränkungen entstandenen Kursverluste ungeschehen machen konnte. Jedoch lag durch die massiv gestiegene Nachfrage der Anlegerinnen und Anleger die Anzahl der verkauften Fondsanteile (der Anteilszuwachs) in den genannten gut vier Monaten im Vergleich zu den Jahren 2018 und 2019 wesentlich höher. Durch die positiven Anteilsgeschäfte stieg das verwaltete Vermögen auf aktuell 1,9 Mrd. Euro.

Die Anzahl der von ÖKOWORLD Fonds verkauften Fondsanteile in den letzten zwei Jahren gestaltete sich wie folgt:

Anteilszuwachs 20. Februar 2018 bis 30. Juni 2018 = 483.103 Anteile

Anteilszuwachs 20. Februar 2019 bis 30. Juni 2019 = 695.346 Anteile

Anteilszuwachs 20. Februar 2020 bis 30. Juni 2020 = 1.111.195 Anteile

Alfred Platow, der Verwaltungsratsvorsitzende der ÖKOWORLD LUX S.A., führt dazu aus: "Wir freuen uns, dass unser ethisch, ökologisch und sozialer Ansatz in den von Corona belasteten Monaten zu noch mehr Vertrauen in unsere ÖKOWORLD-Fonds geführt hat. Es verwundert bei näherer Analyse aber auch nicht. In Zeiten der Verunsicherung suchen die Anlegerinnen und Anleger, aber auch die Wiederverkäuferinnen und Wiederverkäufer nach ehrlichen, glaubwürdigen und transparenten Anlageprodukten. Nach sogenannten 'Wohlfühlfonds'. Die Sensibilisierung für das Menschsein sowie eine lebenswerte Gegenwart und Zukunft führen dann in logischer Konsequenz dazu, sich näher mit der ÖKOWORLD zu beschäftigen. Wir sind uns unserer Verantwortung mehr als bewusst und danken allen für dieses gesteigerte Bewusstsein und Vertrauen!"

Die ÖKOWORLD LUX S. A. ist eine Tochtergesellschaft der seit 1999 börsennotierten ÖKOWORLD AG (WKN 540868, vormals versiko AG). Über 45 Jahre Erfahrung fließen in die erfolgreiche Entwicklung und Auflegung ökologisch-ethischer Kapitalanlageprodukte ein.

Pressekontakt:

Gunter Schäfer, Chief Communications Officer, Tel.:

(+49)2103-929 210 oder per E-Mail: gunter.schaefer@oekoworld.com

