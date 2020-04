KÖTTER Services

Wachsende Cybercrime-Gefahr in Corona-Krise

German Business Protection (KÖTTER Security Gruppe) und WMC schließen Partnerschaft im Bereich Risiko-, Informationssicherheits- und Datenschutzmanagement

Berlin/Hamburg/Essen (ots)

Die zur KÖTTER Security Gruppe gehörende German Business Protection (GBP) und WMC, einer der führenden Anbieter von Information Security Management Systemen, schließen eine strategische Partnerschaft. German Business Protection erweitert damit das Leistungsspektrum speziell im Bereich Informations- und Know-how-Schutz um den Bereich des toolgestützten, ganzheitlichen Informationssicherheitsmanagements. WMC gewinnt mit der Kooperation einen Partner, der als einziges Unternehmen in Deutschland Beratungsleistungen als integriertes Risikomanagement anbietet und durch die Einbindung in die KÖTTER Security Gruppe zusätzlich die Leistungsstärke des größten Familienunternehmens der Sicherheitsbranche mit mehr als 85-jähriger Erfahrung mitbringt.

Die Kooperation ermöglicht Unternehmen und Organisationen alle Belange der Compliance, des Risikomanagements sowie des Informations- und Datenschutzes, ganzheitlich und umfassend mit der Beratungsexpertise beider Unternehmen umzusetzen. Die Einhaltung der Compliance zu Sicherheitsfragen nach unterschiedlichsten internationalen Normen und Standards ist ein komplexes Thema, das ganzheitlich betrieben zu umfassender Transparenz und zu einer signifikanten Reduktion von Risiken in Unternehmen beiträgt. Auf Basis der WMC Softwarelösung QSEC können Nutzer auch in größten Organisationsstrukturen diese Anforderungen ressourcensparend und revisionssicher abbilden.

Welche Bedeutung Risikomanagement, Business Continuity Management und Informationsschutz haben, unterstreicht auch die aktuelle Corona-Krise. Hier zielen immer mehr kriminelle Akteure darauf ab, sich die angespannte Situation zu Nutze zu machen, indem sie versuchen mit gefälschten E-Mails Schadsoftware in Firmennetzwerken zu platzieren.

Vorteile eines lösungsbasierten Vorgehens sind zudem unter anderem

- Umfassender Best Practices Content - Workflow und Task Unterstützung - Vergleichbarkeit von Daten und Reifegraden in ISM-Systemen auch in komplexen Konzernstrukturen - Ablösung von Excel- und Word-Dokumenten - Investitionsoptimierung durch Transparenz und Fokussierung auf wirklich kritische Geschäftsprozesse

"Der Schutz von sensiblen Informationen, wichtigen Patenten und spezifischem Know-how gewinnt angesichts wachsender Gefahren durch Wirtschaftskriminalität und Cybercrime immer größere Relevanz", betont Dirk. H. Bürhaus, u. a. Geschäftsführer der German Business Protection GmbH. "Speziell im Mittelstand herrscht hier großer Nachholbedarf in Sachen Prävention. Die neue Partnerschaft mit WMC gibt unseren innovativen, ganzheitlichen Lösungen weiteren Rückenwind."

"Die Kooperation mit GBP und der KÖTTER Unternehmensgruppe ist für uns eine Partnerschaft, die durch langjährige Erfahrung im Sicherheitsmarkt und etablierte Kundenkontakte einen signifikanten Mehrwert für unser Haus bietet", erläutert Werner Wüpper, Geschäftsführer WMC GmbH.

