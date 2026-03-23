Catawiki

Uhren, Gold und Disney: Was Deutsche 2025 sammelten

Berlin (ots)

20 Prozent mehr Deutsche gaben auf Catawiki, dem Online-Marktplatz für besondere Objekte, ihr erstes erfolgreiches Gebot ab - insgesamt wurden im vergangenen Jahr über 300.000 Objekte gekauft

Uhren lösten Schmuck als Kategorie mit den höchsten Ausgaben ab: Deutsche kauften auf Catawiki 40 Prozent mehr Uhren als im Vorjahr

Käufe von Gold- und Silberanlagen stiegen um 71 Prozent

Käufe von Disney-Sammlerstücken haben sich nahezu verdoppelt (+99 Prozent), auch Sportmemorabilia und Pokémon-Karten wuchsen stark

Trotz gedämpfter Konsumstimmung und zurückhaltender Ausgabenbereitschaft ist die Nachfrage nach seltenen und außergewöhnlichen Sammlerstücken in Deutschland 2025 deutlich gestiegen. Aktuelle Daten der Online-Auktionsplattform Catawiki zeigen: In Deutschland waren 2025 Luxusuhren, Edelmetalle, Disney-Figuren, Pokémon-Karten und Sportmemorabilia besonders gefragt.

Durchschnittliche Ausgaben pro Käufer:in über 1.000 Euro

Für Online-Auktionen war 2025 ein starkes Jahr in Deutschland. 20 Prozent mehr Menschen als im Vorjahr gaben erstmals ein erfolgreiches Gebot auf Catawiki ab. Insgesamt wurden über 300.000 Objekte ersteigert - rund 10 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Käufer:in lagen erstmals über 1.000 Euro pro Jahr. Damit gehört Deutschland zu den drei wichtigsten Catawiki-Märkten weltweit, gemessen an den durchschnittlichen Ausgaben pro Nutzer:in. Der Trend ist langfristig: Innerhalb der vergangenen drei Jahre ist die Zahl der Käufer:innen aus Deutschland auf der Plattform um mehr als 115 Prozent gestiegen. Das deutet auf eine wachsende Sammlerbasis und eine zunehmende Verlagerung hin zu Online-Marktplätzen für geprüfte Sammlerobjekte.

Luxusuhren werden wichtigste Ausgabenkategorie

Ein wesentlicher Wachstumstreiber waren Luxusuhren: Nachdem drei Jahre in Folge Schmuck die umsatzstärkste Kategorie auf Catawiki war, lagen Uhren 2025 erstmals an der Spitze. Im Jahresvergleich wurden 40 Prozent mehr Zeitmesser von deutschen Käufer:innen erworben. Bei den Suchanfragen dominierten Uhrenmarken ebenfalls: Sie machen die Hälfte der meistgesetzten Suchbenachrichtigungen deutscher Nutzer:innen aus. Die meistgesuchte Marke war Rolex, gefolgt von Cartier, Omega und Breitling.

Die teuerste Uhr, die 2025 von Käufer:innen aus Deutschland erworben wurde, war eine Rolex Sky-Dweller Everose "Blue Dial" für 62.200 Euro. Weitere hochpreisige Käufe waren eine Audemars Piguet Royal Oak Offshore aus 950er Platin für 38.000 Euro sowie eine Cartier Pasha für 14.000 Euro.

Goldboom trifft auf Nostalgie-Trends

Auch Edelmetalle gehörten zu den gefragten Kategorien. Vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten und historisch hoher Gold- und Silberpreise stieg die Nachfrage nach Sachwerten deutlich. Auf Catawiki legten Käufe von Anlagegold und -silber aus Deutschland im Jahresvergleich um 71 Prozent zu.

Parallel stieg die Nachfrage nach Sammlerstücken mit Nostalgiefaktor deutlich. Besonders stark wuchs der Bereich Disney-Sammlerstücke - darunter Comiczeichnungen, Figuren und Merchandise. Deutsche Käufer:innen erwarben hier fast doppelt so viele Objekte wie im Jahr zuvor (+99 Prozent).

Auch Sportmemorabilia (+46 Prozent), Videospiele und Computer (+41 Prozent) sowie Pokémon-Karten (+38 Prozent) legten deutlich zu. Das deutet darauf hin, dass neben etablierten Sammler:innen zunehmend auch jüngere Käufergruppen aktiv sind.

Diese Trends zeigen sich auch im Suchverhalten: Sowohl Gold als auch Pokémon gehörten 2025 zu den meistgesetzten Suchbenachrichtigungen deutscher Nutzer:innen.

"Phasen wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheit verändern häufig das Sammelverhalten", sagt Genevieve Tearle, Vice President Collectables bei Catawiki. "Wir beobachten, dass deutsche Käufer:innen einen Teil ihrer Ausgaben bewusst in greifbare Werte wie Edelmetalle verlagern und sich gleichzeitig kulturellen Ikonen mit emotionaler Bedeutung zuwenden. Diese Kombination aus Sicherheit und Nostalgie dürfte auch 2026 prägend bleiben."

Never-ending Love Story: Autos dominieren hochpreisige Auktionen

Auch im Automobilsegment gab es mehrere hochpreisige Auktionen. Das teuerste Objekt, das 2025 von einem deutschen Käufer erworben wurde, war ein Maserati 3500 GT aus dem Jahr 1962 für 145.000 Euro.

Auf Verkäuferseite erzielte ein deutscher Anbieter mit einem Mercedes-Benz 280 SL "Pagode" (1968) den höchsten Preis - 162.000 Euro.

Besonders beliebt waren klassische Sportwagen auch bei den Nutzer:innen: Ein Ferrari Dino 208 GT4 (1975) mit 1.821 Likes sowie ein Porsche 911 2.7 (1976) mit 1.146 Likes gehörten zu den meistfavorisierten Objekten deutscher Käufer:innen. Das zeigt, wie groß das Interesse an klassischen Automobilikonen unter Sammler:innen weiterhin ist.

Bildmaterial steht Ihnen hier zum Download bereit.

Über Catawiki

Catawiki ist der führende Online-Marktplatz für besondere Objekte, die die Leidenschaften der Menschen erfüllen. Jeden Monat können mehr als 100.000 Objekte ersteigert werden - jedes einzelne wird von einem der hunderten internen Expert:innen von Catawiki geprüft und ausgewählt, die auf Kunst, Design, Schmuck, Mode, Oldtimer, Sammlerstücke und vieles mehr spezialisiert sind. Catawiki hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und beschäftigt weltweit über 750 Mitarbeiter:innen. Entdecken Sie besondere Objekte auf catawiki.com oder laden Sie die App herunter.

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