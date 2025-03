KAYAK Europe GmbH

Warten am Gate statt Sonnen am Strand? So vermeiden Sie Flugverspätungen im Sommer

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die meisten Flugverspätungen gab es 2024 im Juli, beinahe jeder zweite Flug aus Deutschland hob nicht pünktlich ab. Wo man für den Sommerurlaub '25 mit Wartezeiten rechnen muss, zeigt eine Auswertung von KAYAK.

Die Vorfreude auf den Urlaub ist riesig und die Koffer sind gepackt. Aber statt Sonne tanken am Strand heißt es erst einmal stundenlanges Warten am Gate. Kommen dann vielleicht noch quengelnde Kinder dazu, ist die Urlaubsstimmung erst einmal weg. In welchen Monaten besonders häufig mit Flugverspätungen zu rechnen ist und was man tun kann, um zumindest das Risiko einer Flugverspätung für den Sommerurlaub '25 zu senken, hat die weltweit führende Reisesuchmaschine KAYAK ausgewertet.

Juli ist der Monat mit den meisten Flugverspätungen. Im vergangenen Jahr hob beinahe jedes zweite Flugzeug (44 Prozent) an deutschen Airports in diesem Monat mehr als 30 Minuten später ab als ursprünglich geplant.* Wer mit seinem Sommerurlaub flexibel ist, der sollte lieber auf den Juni (Anteil an verspäteten Flügen: 39 Prozent) oder August (37 Prozent) ausweichen.

"Unsere Daten zeigen außerdem, dass die deutschen Flughäfen voraussichtlich am 6. und 7. Juni sowie dem 1. und 2. August besonders voll sein werden", sagt Yvonne Bonanati von KAYAK. "Um Menschenmengen zu meiden, sollten Reisende lieber auf andere Tage für den Start in den Sommerurlaub '25 ausweichen. Außerdem steigen mit hoher Nachfrage in der Regel auch die Ticketpreise."

Lerchen fliegen pünktlich - Eulen müssen ordentlich Geduld mitbringen

Der frühe Vogel fängt die pünktliche Maschine. Denn in den frühen Morgenstunden heben Flugzeuge in der Regel besonders pünktlich ab. Um 6 Uhr in der Früh lag der Anteil an verspäteten Maschinen im vergangenen Jahr lediglich bei 14 Prozent.

Ganz anders hingegen sieht es bei Abflügen um 23 Uhr aus. Mehr als jedes zweite Flugzeug (58 Prozent) hob zu später Stunde mit mehr als 30 Minuten Verspätung ab. Auch 15 Uhr ist keine gute Uhrzeit für einen Start in den Urlaub, wenn man pünktlich loskommen möchte. Hier lag der Anteil an verspäteten Abflügen im vergangenen Jahr bei 54 Prozent.

München, Köln und Frankfurt am Main mit den meisten verspäteten Flügen

Die meisten Flugverspätungen gibt es an den größeren deutschen Airports. Spitzenreiter ist München. In der bayerischen Landeshauptstadt war im vergangenen Jahr beinahe jeder zweite Abflug (49 Prozent) verspätet - im Durchschnitt um 35 Minuten. Aber auch in Köln (45 Prozent verspätete Abflüge - im Schnitt um 36 Minuten) und Frankfurt am Main (44 Prozent verspätete Abflüge - im Schnitt um 33 Minuten) mussten sich Reisende auf längere Wartezeiten einstellen.

An kleineren Flughäfen starten Flieger in der Regel pünktlicher. Pünktlichkeitschampion unter den deutschen Airports ist Bremen. Hier waren im vergangenen Jahr nur 17 Prozent aller Abflüge verspätet und das um lediglich 18 Minuten im Schnitt.

Eine Übersicht mit weiteren deutschen Airports finden Sie hier.

Rückreise: Besonders viel Geduld in Antalya, Lissabon, auf Mallorca und in Miami gefragt

Was ist fast genauso schlimm, wie auf dem Weg in den Urlaub am Gate Zeit totschlagen zu müssen, weil der Flieger verspätet ist? Richtig: die Flugverspätung auf dem Weg aus dem Urlaub. Unter den Lieblingszielen der Deutschen für den Sommer 2025 ist die Gefahr eines verspäteten Rückflugs im türkischen Antalya am größten. 53 Prozent der Flüge waren dort im vergangenen Jahr verspätet - im Durchschnitt um 38 Minuten. Auch an den Airports in Lissabon und auf Mallorca müssen Reisende häufig Geduld mitbringen. Der Anteil der verspäteten Flüge betrug im vergangenen Jahr 45 Prozent. Und mit durchschnittlich 40 Minuten Verspätung war die Wartezeit in Miami 2024 besonders lang - bei einem Anteil von 43 Prozent an verspäteten Abflügen.

*Methodik

Die Flugverspätungen basieren auf Daten von Aviation Edge. Für die Jahresanalyse wurden Flüge vom 1. Januar 24 bis 31. Dezember 2024 erfasst. (Stand der Auswertung: 28. Januar 2025)

Die geschäftigsten und teuersten Abreisedaten basieren auf KAYAK-Flugdaten von Flugsuchen zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 10. Februar 2025 für Reisen zwischen dem 1. Juni 2025 und dem 1. Oktober 2025.

Original-Content von: KAYAK Europe GmbH, übermittelt durch news aktuell