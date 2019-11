ALDI

Jahrespaket für ALDI TALK Nutzer: ALDI führt neues Prepaid-Aktionsprodukt ein

Bild-Infos

Download

Essen / Mülheim an der Ruhr (ots)

ALDI TALK Fans können sich jetzt auf ein besonderes Angebot freuen. Denn ALDI bietet mit einem Jahrespaket ein neues Prepaid-Produkt an. Ab dem 21. November bis zum 31. Dezember können Neu- und Bestandskunden zum Preis von 59,99 Euro eine All-Net-Flat für Telefonie, SMS und zusätzlich 12 GB High-Speed-Internet inklusive LTE (bis zu 21,6 Mbit/s im Download und 8,6 Mbit/s im Upload) erwerben.

Mit dem Jahrespaket profitieren Kunden von einem besonders günstigen Prepaid-Tarif. Ab Aktivierung kann das Jahrespaket 365 Tage zum Preis von 59,99 Euro genutzt werden. Im Gegenzug gibt es eine All-Net-Flat für Telefonie, SMS und 12 GB High-Speed-Internet. Damit würden Kunden pro Monat rund fünf Euro bezahlen.

Für Neukunden ist in der Jahrespaketbox in den Filialen eine SIM-Karte enthalten. Für ALDI TALK Bestandskunden besteht die Möglichkeit, das Jahrespaket mit ihrer bisherigen Karte und Rufnummer zu nutzen. Bei entsprechendem Guthaben können Bestandskunden das Jahrespaket auch direkt in der ALDI TALK-App bzw. im Kundenportal unter meinalditalk.de aktivieren.

Zusätzliches Jahrespaket mit Samsung Galaxy A10

Zusätzlich dazu bietet ALDI im Zeitraum vom 21. November bis 31. Dezember ein "Mega-Bundle" an. Dieses beinhaltet neben dem Jahrespaket ein Samsung Galaxy A10 zum Preis von 159 Euro. Das Samsung Galaxy A10 punktet mit einem 15,8 cm (6,2'') Infinity-V Display, einer lichtstarken Kamera, Gesichtserkennung und einem ausdauernden Akku. Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht.

Pressekontakt:

Unternehmensgruppe ALDI Nord: Serra Schlesinger, presse@aldi-nord.de

Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Lina Binder, presse@aldi-sued.de

Original-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuell