Mehr drin zum selben Preis: ALDI TALK stockt Datenvolumen inkl. LTE deutlich auf

Essen/Mülheim a. d. Ruhr

ALDI TALK stockt das Datenvolumen in seinen Kombi-Paketen, Internet-Flatrates und Musik-Paketen deutlich auf. Ab 9. Mai können ALDI TALK Kunden mit ihren Tarifoptionen noch mehr surfen - und das zum selben Preis. Dabei haben ALDI TALK Kunden automatisch Zugriff auf das LTE(4G)-Netz.

Mehr Datenvolumen in Kombi-Paketen inkl. LTE

- Paket S (7,99 EUR): 2 GB anstelle von 1,5 GB Datenvolumen - Paket M (12,99 EUR): 4 GB anstelle von 3 GB Datenvolumen - Paket L (19,99 EUR): 6 GB anstelle von 5 GB Datenvolumen

Das Datenvolumen wird dabei immer in LTE Geschwindigkeit zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus ist jeweils eine All-Net-Flat für die unbegrenzte Telefonie und SMS enthalten.

Mehr Datenvolumen in Musik-Paketen inkl. LTE

- Musik-Paket M (9,99 EUR): 1,5 GB anstelle von 1 GB Datenvolumen - Musik-Paket L (14,99 EUR): 3 GB anstelle von 2 GB Datenvolumen

Inklusive sind eine All-Net-Flat für unbegrenzte Gespräche und SMS sowie die Musik-Flat "ALDI life Musik powered by Napster". Auch hier ist LTE inklusive.

Mehr Datenvolumen in Internet-Flatrates inkl. LTE

- Internet-Flatrate L (9,99 EUR): 3 GB statt 2,5 GB Datenvolumen - Internet-Flatrate XL (14,99 EUR): 6 GB statt 5,5 GB Datenvolumen - Die Internet-Flatrates S (3,99 EUR) und M (6,99 EUR) enthalten 500 MB bzw. 1 GB für die mobile Datennutzung.

Die jeweiligen Inklusiveinheiten gelten auch für Verbindungen im EU-Ausland.

Zusätzliches Highspeed-Volumen inkl. LTE ab jetzt jederzeit buchbar

Kunden von ALDI TALK, die während ihrer Optionslaufzeiten zusätzliches Highspeed-Volumen benötigen, können dieses ab dem 9. Mai noch einfacher und flexibler zu ihren Tarifoptionen hinzubuchen und somit das Datenvolumen flexibel und bedarfsgerecht aufstocken.

Das zusätzliche Highspeed-Volumen kann künftig wie folgt gebucht werden:

- Kombi-Pakete: 1,5 GB für 4,99 EUR im Paket S, 3 GB für 9,99 EUR im Paket M und 6 GB für 14,99 EUR im Paket L - Musik-Pakete: 1 GB für 4,99 EUR im Musik-Paket M und 3 GB für 9,99 EUR im Musik-Paket L - Internet-Flatrates: 500 MB für 3 EUR in der Internet-Flatrate S, 1 GB für 4,99 EUR in der Internet-Flatrate M, 3 GB für 9,99 EUR in der Internet-Flatrate L und 6 GB für 14,99 EUR in der Internet-Flatrate XL

Aufgrund der flexiblen Buchungsmöglichkeiten der ALDI TALK Kombi-Pakete, Internet-Flatrates und Musik-Streaming-Pakete können Kunden bei Bedarf jederzeit in eine andere Tarifoption wechseln, wenn sie beispielsweise dauerhaft mehr Datenvolumen benötigen oder die Vorteile der ALDI life Musik-Flatrate nutzen möchten.

ALDI TALK: Mehrfach ausgezeichnete Mobilfunkmarke

Für seine fairen Tarifoptionen und das gute Preis-Leistungs-Verhältnis wurde ALDI TALK in der Vergangenheit mehrfach ausgezeichnet. Die Marke ging sowohl in der diesjährigen CHIP-Leserwahl als auch im aktuellen ServiceValue-Ranking zum Thema Kundentreue 2019 als Testsieger hervor. Gleichzeitig wurde ALDI TALK im vergangenen Jahr von Handelsblatt und YouGov zum fünften Mal in Folge als "Mobilfunkmarke des Jahres" ausgezeichnet. Die Fachzeitschrift COMPUTER BILD wählte ALDI TALK zum besten Supermarkt-Handy-Tarif 2018.

Die Pakete und Flatrates von ALDI TALK sind jederzeit online über die ALDI TALK App, das Kundenportal meinalditalk.de oder auch über die Konto-Hotline 1155 erhältlich. ALDI TALK Kunden haben automatisch Zugriff auf das LTE (4G)-Netz von Telefónica Deutschland. Dadurch profitieren sie mit entsprechendem Endgerät auch von der mobilen Telefonie über das LTE-Netz (Voice over LTE; VoLTE) oder WLAN (Voice over WiFi; VoWiFi) sowie von einer deutlich verbesserten Sprachqualität dank Enhanced Voice Services (EVS) und HD Voice.

