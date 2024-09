Bluetooth SIG

Bluetooth® Channel Sounding: Bluetooth SIG führt True Distance Awareness ein

Kirkland, Wash. (ots/PRNewswire)

Neue Funktion für sichere, präzise Entfernungsmessung verbessert Komfort und Sicherheit von über Bluetooth® verbundenen Geräten

Die Bluetooth®-Dachorganisation Bluetooth Special Interest Group (SIG) bringt Bluetooth® Channel Sounding auf den Markt. Die neue sichere und präzise Funktion verbessert die Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und den Schutz von Geräten, die über Bluetooth verbunden sind. Indem die Funktion True Distance Awareness in einer Vielzahl von Alltagsgeräten ermöglicht, eröffnet Bluetooth® Channel Sounding Entwicklern und Anwendern gleichermaßen zahlreiche neuer Einsatzmöglichkeiten.

„Die Bluetooth®-Technologie ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken", sagt Neville Meijers, CEO der Bluetooth Special Interest Group. „Wenn verbundene Geräte messen, wie weit sie voneinander entfernt sind, ergeben sich eine Reihe neuer Anwendungsszenarien. Die Erweiterung der Bluetooth-Technologie um diese True Distance Awareness ist ein Beispiel für das kontinuierliche Engagement der Mitglieder der Bluetooth SIG, die Verbindung mit Geräten, unter uns Menschen und mit unserer Umwelt immer weiter zu verbessern."

Die neue Funktion hat entscheidende Vorteile für verschiedene Anwendungen:

Bluetooth® „Find My"-Lösungen Um persönliche Gegenstände wie Schlüssel, Brieftaschen, Rucksäcke oder Gepäckstücke zu orten, lassen sich an ihnen Bluetooth®-Tags anbringen. Darüber hinaus verfügt inzwischen eine schnell wachsende Zahl an Bluetooth-Geräten über „Find My"-Funktionen. Diese machen aus einem Gerät, das mit Bluetooth verbunden ist, ein „Find My"-Gerät. Indem Entwickler zukünftig Bluetooth® Channel Sounding verwenden, können sie ein „Find My"-Gerät um True Distance Awareness erweitern. So verbessert sich die Genauigkeit und die Benutzerfreundlichkeit dieser Lösungen. Benutzer sind in der Lage, verlorene Gegenstände deutlich zielgerichteter zu orten und einfacher sowie schneller zu finden.

Bluetooth® Digital Key-Lösungen Bei Fahrzeugen, Türen, Toren, Tresoren oder Fahrrädern kommt Bluetooth®-Technologie bereits zum Einsatz, um einen schlüssellosen Zugang zu ermöglichen und einen sicheren Schließmechanismus zu schaffen. Entwickler können Bluetooth® Channel Sounding nutzen, um die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit von digitalen Schlüssellösungen zu verbessern. Mit True Distance Awareness lässt sich beispielsweise sicherstellen, dass sich ein Schloss nur öffnet, wenn sich das autorisierte Gerät in einer bestimmten Entfernung befindet.

„Wir freuen uns darauf, die neue Funktion in unsere anstehende Bluetooth Digital Key Spezifikation aufzunehmen", sagt Feng, Yunsheng, Chief Secretary der Intelligent Car Connectivity Open Alliance (ICCOA). „Die Einführung von Bluetooth® Channel Sounding zahlt auf das Vorhaben der ICCOA ein, Fahrern und Passagieren weltweit mehr Komfort, Leistung und Sicherheit zu bieten."

Ren Feng, Chief Secretary der Intelligent Car Connectivity Industry Ecosystem Alliance (ICCE), ergänzt: „Die ICCE setzt sich für die Entwicklung von Industriestandards und die Förderung der branchenübergreifenden Zusammenarbeit für nahtlose intelligente Dienste im Auto ein. Wir prüfen daher bereits, ob wir die Bluetooth® Channel Sounding-Technologie als eine der Entfernungsmessungsmethoden in den ICCE-Standard für Fahrzeugschlüssel aufnehmen und freuen uns darauf, sie integrieren zu können."

Über „Find my"- und digitale Schlüssellösungen hinaus hat Bluetooth® Channel Sounding das Potenzial, weitere Anwendungen zu unterstützen, zu verbessern und die Art und Weise zu verändern, wie Menschen mit und in einer vernetzten Welt interagieren.

„Bluetooth® Channel Sounding eignet sich für Verbraucher, Unternehmen und Industrie gleichermaßen", sagt Andrew Zignani, Senior Research Director bei ABI Research. „Stellen Sie sich Mäuse, Tastaturen und Spiel-Controller mit Bluetooth vor, die je nach Entfernung zum Laptop automatisch zwischen aktivem und inaktivem Zustand wechseln können. In industriellen Umgebungen können Bluetooth-Lösungen für Mensch-Maschine-Schnittstellen (Human-Machine Interface, HMI) die Sicherheit des Personals erhöhen, indem sie die Nutzung nur aus sicherer Entfernung erlauben. Gleichzeitig können sich Bluetooth-Gerätenetzwerke, die beispielsweise für die Beleuchtungssteuerung über ein Netzwerk verwendet werden, leichter selbst konfigurieren und damit die Systemleistung verbessern. Mit über fünf Milliarden Bluetooth-fähigen Geräten, die allein für das Jahr 2024 prognostiziert werden, ergeben sich beträchtliche Möglichkeiten."

Vorteile Bluetooth® Channel Sounding bietet insbesondere drei wesentliche Vorteile für Entwickler, die eine einfache und sichere Möglichkeit suchen, vernetzte Geräte mit hochgenauen Entfernungsmessungsfunktionen auszustatten:

Genauigkeit: Bluetooth® Channel Sounding nutzt die phasenbasierte Entfernungsmessung (Phase-based ranging, PBR) für eine exakte Messung der Distanz zwischen Geräten, die über Bluetooth verbunden sind. Dabei erreicht sie auch über große Entfernungen eine Genauigkeit im Zentimeterbereich. Dies erfüllt die Anforderungen der meisten Anwendungen und ermöglicht es selbst den einfachsten verbundenen Geräten, die Vorteile einer True Distance Awareness zu nutzen.

Bluetooth® Channel Sounding nutzt die phasenbasierte Entfernungsmessung (Phase-based ranging, PBR) für eine exakte Messung der Distanz zwischen Geräten, die über Bluetooth verbunden sind. Dabei erreicht sie auch über große Entfernungen eine Genauigkeit im Zentimeterbereich. Dies erfüllt die Anforderungen der meisten Anwendungen und ermöglicht es selbst den einfachsten verbundenen Geräten, die Vorteile einer True Distance Awareness zu nutzen. Sicherheit: Mit der wachsenden Anzahl verbundener Geräte wird es immer wichtiger, die Integrität dieser Verbindungen zu gewährleisten. Bluetooth® Channel Sounding verwendet eine robuste, mehrschichtige Sicherheitslösung, die eine sekundäre Messmethode – eine auf der Round-Trip-Time (RTT) basierende Entfernungsbegrenzung ­– einschließt. Auf diese Weise schafft sie eine zusätzliche Sicherheitsebene gegen ausgeklügelte Man-in-the-Middle (MITM)-Relay-Angriffe.

Mit der wachsenden Anzahl verbundener Geräte wird es immer wichtiger, die Integrität dieser Verbindungen zu gewährleisten. Bluetooth® Channel Sounding verwendet eine robuste, mehrschichtige Sicherheitslösung, die eine sekundäre Messmethode – eine auf der Round-Trip-Time (RTT) basierende Entfernungsbegrenzung ­– einschließt. Auf diese Weise schafft sie eine zusätzliche Sicherheitsebene gegen ausgeklügelte Man-in-the-Middle (MITM)-Relay-Angriffe. Allgegenwärtigkeit: Die Bluetooth®-Technologie ist bereits in alle wichtigen Endgeräte wie Smartphones, Tablets oder Laptops integriert. Mit Bluetooth® Channel Sounding können Entwickler Bluetooth-Geräte nun mit True Distance Awareness ausstatten, ohne eine zusätzliche Funktechnologie entwickeln zu müssen.

„Bluetooth® Channel Sounding ist in der Lage, eine Vielzahl von Bluetooth-Geräten mit True Distance Awareness auszustatten und damit neue Möglichkeiten für entfernungsabhängige Anwendungen in verschiedenen Branchen zu eröffnen", sagt Joonsuk Kim, Executive Vice President des System LSI Connectivity Teams bei Samsung Electronics. „Mit Bluetooth® Channel Sounding können wir die Performance von ‚Find My'-Anwendungen verbessern, indem wir eine zentimetergenaue Genauigkeit bereitstellen, mit der unsere Kunden wichtige Gegenstände leichter finden. Darüber hinaus erhöht Bluetooth® Channel Sounding die Sicherheit digitaler Schlüssellösungen und bietet so einen zusätzlichen Schutz für Benutzer schlüsselloser Zugangssysteme. Dies sind nur einige Beispiele für das transformative Potenzial von Bluetooth® Channel Sounding, während viele weitere Anwendungsmöglichkeiten bereits darauf warten, realisiert zu werden."

Bluetooth® Channel Sounding ist Bestandteil der neuen Bluetooth Core Specification Version 6.0. Weitere Informationen über Bluetooth® Channel Sounding und seine Anwendungsmöglichkeiten finden Sie unter www.bluetooth.com/de/.

Über die Bluetooth SIG Die 1998 gegründete Bluetooth SIG ist der Non-Profit-Fachverband, der die Bluetooth®-Technologie betreut. Zur Unterstützung von mehr als 38.000 Mitgliedsunternehmen erleichtert die Bluetooth SIG die Zusammenarbeit ihrer Mitglieder bei der Erstellung neuer und verbesserter Spezifikationen, die die Technologie erweitern, die globale Interoperabilität über ein erstklassiges Produktqualifizierungsprogramm vorantreiben und die Marke stärken. Dies geschieht, indem sie das Bewusstsein, das Verständnis und die Akzeptanz der Bluetooth®-Technologie fördern. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.bluetooth.com/channelsounding/.

Über Bluetooth-Technologie Mit 5 Milliarden ausgelieferten Produkten pro Jahr ist Bluetooth®-Technologie der globale Standard für einfache und sichere drahtlose Verbindungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1998 hat die Bluetooth®-Gemeinschaft die Möglichkeiten der Bluetooth®-Technologie kontinuierlich erweitert, Innovationen vorangetrieben, neue Märkte geschaffen und die Kommunikation weltweit neu definiert. Heute ist Bluetooth® die drahtlose Technologie der Wahl für Entwickler in vielen Lösungsbereichen, einschließlich Audio-Streaming, Datenübertragung, Standortservices und großen Gerätenetzen.

