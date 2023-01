Kaufland

Vegane Auswahl: Kaufland bietet Pflanzendrinks von Linda McCartney´s an

Neckarsulm (ots)

Vegane Ernährung spielt für immer mehr Menschen eine große Rolle: Fast jeder fünfte Deutsche setzt sich mit einem veganen Lebensstil auseinander und ernährt sich zumindest gelegentlich vegan. Besonders wichtig sind für Veganer dabei Ersatzlebensmittel für Produkte tierischen Ursprungs*. Um seinen Kunden daher in Zukunft eine noch größere Auswahl an Ersatzprodukten zu bieten, hat Kaufland ab sofort auch verschiedene Pflanzendrinks in Bio-Qualität von Linda McCartney´s im Sortiment.

"Wir bieten unseren Kunden eine große Auswahl an veganen Lebensmitteln an und das aus gutem Grund: Die Nachfrage nach veganen Produkten steigt kontinuierlich - und damit auch der Bedarf an guten Ersatzprodukten wie zum Beispiel für Milch. Mit den Pflanzendrinks von Linda McCartney können wir unseren Kunden weitere, ökologisch hochwertige vegane Produkte anbieten und ihnen damit gleichzeitig die Entscheidung für rein pflanzliche Lebensmittel weiter erleichtern", sagt Stefan Rauschen, Geschäftsführer Einkauf Frische.

Kaufland bietet seinen Kunden ab sofort Pflanzendrinks in den Sorten Hafer Barista, Mandel Barista und Hafer glutenfrei der Marke Linda McCartney´s an, die allesamt Bio-zertifiziert sind. Die Marke Linda McCartney´s spiegelt das langjährige Engagement von Linda und Paul McCartney für Tierrechte wider. Darüber hinaus ist das Unternehmen seit 2011 Mitglied des Round Table of Responsible Palmoil und verwendet für alle Produkte ausschließlich Palmöl, das zertifizierte nachhaltige Plantagen unterstützt, deren Mitarbeiter faire Löhne erhalten und sich gegen die Abholzung der Regenwälder einsetzt.

