Kaufland

Bücher-Gutschein stärkt lokalen Buchhandel

Neckarsulm (ots)

Ob Roman, Sachbuch, Krimi oder Drama - die Auswahl an Büchern ist riesig. Mit dem neuen Bücher-Gutschein, der jetzt in über 700 Kaufland-Filialen erhältlich ist, können Kunden in über 2.600 Buchhandlungen ihr Lieblingsbuch kaufen und so gleichzeitig lokale Händler unterstützen.

"Die Stärkung der Regionalität ist uns ein wichtiges Anliegen. Dieser Bücher-Gutschein ist einmalig in Deutschland, er kann bundesweit ausschließlich vor Ort eingelöst werden. Mit ihm erweitern wir unser Sortiment um eine attraktive Geschenkkarte, mit der man aus dem umfassenden Angebot der Buchhändler wählen kann", sagt Kirsten Held, Bereichsleiterin Einkauf Bücher.

Der Geschenkgutschein ist in allen Filialen zu 15 Euro, in ausgewählten Filialen ebenfalls zu 25 Euro erhältlich und kann bei den teilnehmenden Partnerbuchhandlungen eingelöst werden: https://buecherscheck.de/#buchhandlungssuche.

Das Angebot der teilnehmenden Buchhandlungen wird weiter ausgebaut.

Der Bücher-Gutschein ist ein Angebot des Zahlungsdienstleisters epay in Zusammenarbeit mit MVB und Teil von www.gutscheinfreude.de. Hier werden unter anderem Kino-Gutscheine angeboten, die ebenfalls bei Kaufland erhältlich sind.

Original-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuell