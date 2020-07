Kaufland

Kesselchips "Rob's" von CrispyRob exklusiv bei Kaufland

Neckarsulm

In Kooperation mit dem Youtuber CrispyRob präsentiert Kaufland im Juli die Kartoffelchips "Rob's". Der Influencer hat seine eigenen Kesselchips in den zwei Geschmacksrichtungen Paprika und Sour Cream kreiert. Dank CrispyRobs langjähriger Erfahrung im Bereich Snacks können die großen, knusprigen, und stabilen Chips ab 9. Juli exklusiv und limitiert bei Kaufland angeboten werden. "Für uns ist die Zusammenarbeit mit CrispyRob, einem der bedeutendsten Food-Influencer Deutschlands, eine echte Bereicherung. CrispyRob hat mehr als ein Jahr an der Rezeptur getüftelt und ein perfektes Ergebnis erzielt. Sein kreativer Umgang mit dem Thema Food und unsere langjährige Erfahrung im Handel ergeben eine spannende Win-Win-Situation", sagt Andreas Schopper, Geschäftsleitungsmitglied Einkauf Deutschland bei Kaufland.

Mehr als nur eine Chipstüte

Auf der recycelbaren Verpackung finden die Käufer zwei von CrispyRob entworfene Dip-Rezepte. Die scharfe Salsa und der frische Sour-Cream-Dip können als Ergänzung zu den Chips zu Hause zubereitet werden. Anders als herkömmliche Verpackungen, ermöglicht diese Chipstüte mehrere Absprünge in die digitale Welt und stellt auf dem deutschen Markt eine Neuheit in punkto Verpackungsdesign dar. So befinden sich auf der Verpackung sowohl ein QR-Code zu einem Video auf CrispyRobs YouTube-Kanal, als auch ein weiterer QR-Code zu einem Instagram-Augmented-Reality-Filter. Was man der Verpackung nicht gleich ansieht ist, dass ein Augmented-Reality-Sticker auf der Chipstüte integriert ist. Öffnet man den Filter und filmt mit der Smartphone-Kamera die Frontseite der Tüte, so startet ein Augmented-Reality-Effekt, der die Chips förmlich in die Tüte saugt. Ein riesiger "Rob's" Chip wird aus der Tüte katapultiert und zerbricht in Zeitlupe in der Luft.

Über den Food-Influencer CrispyRob

Mit rund zwei Millionen Abonnenten und monatlich mehr als 10 Millionen Aufrufen zählt der YouTuber CrispyRob zu den bedeutendsten Influencern in Deutschland. Seit 2015 veröffentlicht er auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal wöchentlich Koch-Challenges und verrückte Rezepte. Seine Leidenschaft zum Kochen beweist er in seiner Kochserie "Meine Top 5", die zu den beliebtesten Koch-Formaten auf YouTube gehört.

Jahresration von "Rob's" Chips zu gewinnen

Zusammen mit CrispyRob verlost Kaufland eine Jahresration der "Rob's" Chips. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müssen Kaufland-Kunden eine Instagram-Story posten oder ein Selfie in ihrer Kaufland-Filiale zusammen mit den "Rob's"-Boxen bei Instagram hochladen und Kaufland und CrispyRob verlinken. Der Gewinner bekommt die Jahresration persönlich von CrispyRob geliefert, der das Ganze in einem Video auf seinem Kanal festhält.

Über Kaufland

In Deutschland betreibt Kaufland rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Kaufland steht für hohe Qualität, große Auswahl, günstige Preise und einen einfachen Einkauf.

Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.

Weitere Informationen zu Kaufland sowie aktuelle Pressebilder finden Sie unter www.kaufland.de/presse.

