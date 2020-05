Kaufland

"Die Tafeln brauchen unsere Unterstützung jetzt mehr denn je"

Bundesweite Hilfsaktion "Kauf-eins-mehr" bei Kaufland

Neckarsulm (ots)

Die Corona-Pandemie stellt die Tafeln vor größte Herausforderungen. Kaufland startet deshalb eine Hilfsaktion und ruft seine Kunden dazu auf, während ihres Einkaufs an die Tafeln zu spenden. Die Aktion trägt dazu bei, weiterhin Lebensmittelspenden an ca. 1,65 Mio. bedürftige Menschen, die die Tafeln erreicht, zu gewährleisten. Die Abwicklung und Übergabe der Spenden an die Tafeln übernimmt das Unternehmen.

Die Hilfsaktion

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, muss vor allem die sonst sehr kontaktintensive Arbeit der Tafeln so kontaktarm wie nur möglich gestaltet werden. Viele der ca. 2.000 Lebensmittelausgabestellen mussten deshalb vorübergehend schließen. Die 1,65 Mio. bedürftigen Menschen, die über die Tafeln erreicht werden, benötigen die Lebensmittelspenden jetzt jedoch genauso dringend wie sonst auch. "Zu den Tafeln kommen in diesen Tagen zusätzlich viele Menschen, die ihren Job verloren haben oder in Kurzarbeit und oftmals verzweifelt sind. Auch ihnen wollen wir helfen. Dafür brauchen wir Unterstützung", sagt Jochen Brühl, Vorsitzender der Tafel Deutschland e.V.. Die benötigte Unterstützung sichert Kaufland der Tafel zu. "Die Tafeln brauchen unsere Unterstützung jetzt mehr denn je", sagt Lavinia Kochanski, Leiterin CSR bei Kaufland. "Deshalb starten wir die bundesweite "Kauf-eins-mehr-Aktion", bei der wir auch unsere Kunden mit ins Boot holen", so Kochanski weiter.

Vom 28. Mai bis zum 10. Juni 2020 werden die Kunden in allen deutschen Kaufland-Filialen dazu aufgerufen, geeignete Produkte zu kaufen und anschließend direkt in der Filiale zu spenden. Diese werden gesammelt und über die Verteilzentren an die Tafeln abgegeben. "Wir liefern schon seit vielen Jahren deutschlandweit Lebensmittel an die Tafeln. Vorrangig ist das frische, leicht verderbliche Ware, die nicht mehr verkaufs- aber noch verzehrfähig ist. Aber auch der Bedarf an trockenen, haltbaren Lebensmitteln wie Reis, Kaffee oder auch Pflegeprodukten ist besonders hoch", erläutert Kochanski.

Für die Spende eignen sich Artikel die haltbar und ungekühlt sind. Ungeeignet sind Kühl- und Tiefkühlprodukte, Obst, Gemüse, frische Backwaren, Alkohol oder Tabak. Die Kunden werden über alle Kommunikationskanäle von Kaufland sowie in der Filiale auf die Aktion aufmerksam gemacht. "Im Namen aller Tafeln bedanke ich mich herzlich bei allen Kaufland-Kunden, die sich solidarisch zeigen und Lebensmittel für uns einkaufen. Danke auch an das Unternehmen Kaufland, mit dem wir seit vielen Jahren kooperieren", bedankt sich Jochen Brühl.

Langjähriges Engagement

Seit vielen Jahren unterstützt Kaufland den gemeinnützigen Verein "Tafel Deutschland e.V." und damit ca. 950 Tafeln. Mehrmals pro Woche stellen die Kaufland-Filialen den ehrenamtlich tätigen Helfern der Tafeln überschüssige, aber noch einwandfrei genießbare, frische Lebensmittel zur Verfügung. Darüber hinaus engagieren sich einzelne Regionen und Filialen immer wieder im Rahmen von Aktionen. So hat die Kaufland-Filiale in Bietigheim zuletzt bspw. eine Geldspende in Höhe von 5.000 Euro an die dort ansässige Tafel gegeben. Diverse Filialen im ganzen Bundesgebiet animieren ihre Kunden dazu, den Wert Ihres Pfandbons zugunsten der örtlichen Tafeln zu spenden. Diese "Pfandspendenbox" wird aktuell national ausgebaut.

Über die Tafeln

Bundesweit gibt es knapp 950 Tafeln mit über 2.000 Lebensmittelausgabestellen, in denen bedürftige Kund/innen vor allem frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse sowie Backwaren erhalten. Zusätzlich werden Einrichtungen wie Frauenhäuser, Drogeneinrichtungen und Jugendklubs mit Lebensmitteln beliefert. Die Tafeln unterstützen bundesweit bis zu 1,65 Mio. bedürftige Menschen mit Lebensmitteln. Bei den Tafeln engagierten sich bis Ende Februar 2020 rund 60.000 Menschen. Davon waren 90% ehrenamtlich tätig.

Weitere Informationen zu Spendenmöglichkeiten für die Tafeln finden Sie unter www.tafel.de

Über Kaufland

Kaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. In den Zielen und Prozessen bei Kaufland ist das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit (CSR) tief verankert. Die Initiative "Machen macht den Unterschied" spiegelt die Haltung und die Identität von Kaufland wider. Dies drückt sich auch in den verschiedenen CSR-Maßnahmen und Aktivitäten aus. Kaufland fordert innerhalb der Themenfelder Heimat, Ernährung, Tierwohl, Klima, Natur, Lieferkette und Mitarbeiter zum Mitmachen auf, denn nur durchs Mitmachen kann die Welt ein Stückchen besser werden.

Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.

Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. Mehr Informationen zu Kaufland unter www.kaufland.de

