Kaufland

Kaufland in allen Ländern "Top Employer 2020" und zum zweiten Mal in Folge "Top Employer Europe"

Neckarsulm (ots)

Kaufland wurde vom unabhängigen Top Employers Institute als "Top Employer 2020" sowie erneut als "Top Employer Europe" ausgezeichnet. Für diese Auszeichnung durchlief Kaufland ein mehrstufiges Zertifizierungsprogramm, in dessen Rahmen die Kategorien von unabhängigen Experten auditiert und bewertet wurden. Bei den untersuchten Kategorien handelt es sich um Talentstrategie, Personalplanung, Talent Acquisition, Onboarding, Training und Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere- und Nachfolgeplanung, Compensation und Benefits und Unternehmenskultur. "Um als 'Top Employer' anerkannt zu werden, muss ein Unternehmen beweisen, dass die Umsetzung der Personalstrategien die Arbeitswelt der Mitarbeiter bereichert. Die zertifizierten Unternehmen sind ein herausragendes Beispiel für engagiertes Personalmanagement, kontinuierliche Verbesserung und das Versprechen 'for a better world of work'. Glückwunsch!", so David Plink, CEO Top Employers Institute.

"Unser Ziel ist es, zu den attraktivsten Arbeitgebern zu gehören. Daher freuen wir uns sehr, dass wir vom Top Employers Institute in allen Ländern und damit auch zum zweiten Mal in Folge als 'Top Employer Europe' ausgezeichnet wurden", sagt Lydia Kaltenbrunner, Vorstand Personal bei Kaufland. "Mit der unabhängigen Überprüfung unserer Personalarbeit durch das Top Employers Institute möchten wir Optimierungspotenziale identifizieren und uns auf dieser Basis stetig weiterentwickeln."

Über Kaufland

Als großes Handelsunternehmen bietet Kaufland vielfältige Ausbildungs-, Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Neben den Verwaltungsstandorten und Filialen betreibt das Unternehmen in Deutschland sieben Logistikstandorte, vier Fleischbetriebe und sechs Regionalgesellschaften. In den Tätigkeitsfeldern Vertrieb, Logistik, Produktion, Bau und Immobilien, IT, Einkauf und Beschaffung, Verwaltung, Personal, Marketing und Kommunikation gibt es interessante und vielseitige Aufgaben. Das Unternehmen setzt auf die Unternehmenswerte Leistung, Dynamik und Fairness. Diese Werte sind Leitprinzipien, die das Verhalten prägen. Führungskräfte verstehen sich als Teil des Teams und stellen den gemeinsamen Erfolg in den Mittelpunkt.

Kaufland ist ein international tätiges Einzelhandelsunternehmen mit rund 1.300 Filialen und rund 132.000 Mitarbeitern in acht Ländern. Mit durchschnittlich 25.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Ob in Deutschland, Polen, Tschechien, Rumänien, der Slowakei, Bulgarien, Kroatien oder der Republik Moldau, überall steht Kaufland für hohe Qualität, große Auswahl, günstige Preise und einen einfachen Einkauf. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.

