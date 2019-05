Internationale Auszeichnungen für Kaufland-Eigenmarken

Kaufland

Die Organisation PLMA (Private Label Manufacturers Association) zeichnet regelmäßig Produkte im Bereich Eigenmarken aus. Fünf Produkte der Kaufland-Eigenmarken wurden jetzt mit den "International Salute to Excellence Awards" 2019 der PLMA honoriert.

- K-to go Typ Latte Macchiato 0,49 Euro - Exquisit Kaltgepresstes Avocado Öl, 4,99 Euro - K-take it veggie Veganer Cocogurt, 2,29 Euro - 2018 Cultura Vini Scheurebe feinherb Qualitätswein Rheinessen, 2,19 Euro - 2018 Cultura Vini Riesling halbtrocken Qualitätswein Rheinhessen, 1,79 Euro

Die Auszeichnung erhalten Einzelhändler für hervorragende Handelsmarkenprodukte und Verpackungen im Bereich Qualität und Innovation. Insgesamt wurden fast 900 Produkte von 103 Einzelhändlern aus 26 Ländern in 89 Kategorien von der internationalen Jury der PLMA nominiert. Die Produkte wurden hinsichtlich Konzept, Geschmack, Verpackung und Design sowie Preis-Leistungs-Verhältnis bewertet.

Über die Produkte

Der Kaffee K-to go Typ Latte Macchiato wurde für seine Verpackung ausgezeichnet. Kaufland hat anstatt eines Plastikdeckels eine Trinköffnung im Aluverschluss integriert und damit eine innovative und einzigartige Lösung im Einzelhandel geschaffen.

Das tiefgrüne und kaltgepresste Exquisit Avocado Öl wird aus dem Fruchtfleisch der exotischen Frucht in Südafrika gewonnen. Sein milder und leicht fruchtiger Geschmack passt sehr gut zu gebratenem oder gegrilltem Fleisch und ist zum Verfeinern von Salaten geeignet. Die Auszeichnung erhielt das Öl aufgrund der erreichten Gesamtpunktzahl in allen Kategorien.

Der K-take it veggie Cocogurt zeichnet sich durch seinen Geschmack und den vergleichsweise geringen Zuckeranteil aus. Zudem wird auf den Einsatz von Soja und natürlichen Aromen verzichtet. Er erhielt ebenfalls aufgrund der erreichten Gesamtpunktzahl in allen Kategorien die Auszeichnung.

Die beiden Weine der Eigenmarke Cultura Vini wurden von Sommeliers und Masters of Wine Winzern nach Qualität und Preis-Leistungs-Verhältnis bewertet und ausgezeichnet. Alle Weine der Eigenmarke Cultura Vini durchlaufen vor der Auslieferung eine unabhängige Kontrolle durch das Institut Heidger. So ist gewährleistet, dass der Kunde stets die gewohnte Qualität in der Flasche wiederfindet und der Wein den spezifizierten Parametern des Unternehmens entspricht.

Über Kaufland

Kaufland betreibt bundesweit rund 670 Filialen und beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch.

Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg.

