Nachhaltig und exklusiv genießen: Kaufland launcht "Das Gute Eis"

Eis ist die Lieblingsnascherei der Deutschen im Sommer. Im vergangenen Jahr stieg der Konsum im Vergleich zum Vorjahr um fast einen Liter pro Kopf. Laut Statista Eis Info Service 2019 verschlang jeder von uns fast neun Liter der leckeren Creme. Mintel Global New Products Database (2019) ermittelte hierbei, dass die Sorten Schokolade und Vanille unangefochten die Favoritenliste anführen. Das Angebot in deutschen Supermärkten ist riesig, doch woher die Zutaten kommen und wie das Eis hergestellt wird, ist meist nicht bekannt. Die von Kaufland initiierte Kreation "Das Gute Eis" stellt Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Transparenz in den Vordergrund und bietet damit ein rundum nachhaltiges Bioeis in Demeterqualität.

Ganzheitlich nachhaltig von der Kakaobohne bis zur Verpackung "Es war uns wichtig, ein Produkt herzustellen, bei dem vom Anbau der Rohstoffe bis zur Herstellung der Verpackung alle möglichen nachhaltigen Aspekte mitberücksichtigt werden", so Robert Pudelko, CSR-Einkauf Deutschland bei Kaufland. Für "Das Gute Eis" werden nur ökologische Zutaten verwendet. Milch, Butter und Zucker stammen von Demeterbetrieben aus Süddeutschland, die unter strengsten ökologischen Bedingungen bewirtschaftet werden. Hergestellt wird die Eiscreme von der Martosca Speiseeismanufaktur in Nürtingen bei Stuttgart. "Mit Martosca haben wir uns für einen Hersteller entschieden, der bei der Auswahl der Zutaten auf höchste Qualitäts- und Handelsstandards achtet. Ökologische Produktionsanforderungen und faire Handelsbedingungen sind auch bei der Vanille und Schokolade, die nicht direkt aus Deutschland zu beziehen sind, geprüft und zertifiziert", so Pudelko weiter. Der Schokoladenlieferant "Original Beans", der eine nachhaltige Kakaoproduktion vorantreibt, zahlt seinen Bauern beispielsweise für die Kakaobohnen das Zweifache des weltweit festgesetzten Mindest-Fairtradepreises.

10 Cent jedes verkauften Eisbechers fließen zudem in ein Original Beans - Projekt, über das Schokoladenbauern in Kolumbien dabei unterstützt werden, ihren Anbau biozertifizieren zu lassen. Damit wird die Einkommenssituation der dort ansässigen Bauern deutlich gestärkt und der weltweite Ausbau der Biolandwirtschaft unterstützt.

Das Eis ist ab sofort exklusiv in den Sorten Vanille und Schokolade in allen Kaufland-Märkten erhältlich. Kaufland verdeutlicht mit dieser Produkteinführung sein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit und unterstreicht einmal mehr die Erweiterung des Biosortiments.

Kauflands Biostrategie "Bio für alle" holt ökologische Produkte aus der Nische

Ökologische Lebensmittel haben ihren Platz in den Regalen der großen Lebensmittelmärkte mittlerweile fest eingenommen. Kaufland stellt nun eine unternehmenseigene Biostrategie unter dem Namen "Bio für alle" vor, in die sich "Das Gute Eis" eingliedert. "Unsere Biostrategie hat das Ziel, ökologische Lebensmittel aus der Nische herauszuholen. Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch Zugang zu biologisch hergestellten Produkten haben sollte. Das wollen wir mit einer umfassenden Sortimentsgestaltung über alle Preissegmente hinweg garantieren", sagt Yalcin Cem, Geschäftsführer Einkauf Bio bei Kaufland. Weitere Informationen zur Biostrategie finden Sie unter www.kaufland.de/machen

Kaufland betreibt bundesweit über 660 Filialen und beschäftigt rund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Das Unternehmen ist Teil der Schwarz Gruppe, die zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland gehört. Kaufland hat seinen Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg Kaufland übernimmt Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt. In den Zielen und Prozessen von Kaufland ist das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit (CSR) tief verankert. So achtet das Unternehmen besonders auf die nachhaltige Gestaltung des Sortiments, dabei macht es sich für ökologische und regionale Landwirtschaft stark. Kaufland setzt sich für verantwortungsvolle und artgerechtere Produktions- und Haltungsbedingungen sowie den Erhalt natürlicher Lebensräume ein. Das umfangreiche Sortiment bietet den Kunden eine große Auswahl an umweltfreundlichen und fair gehandelten Produkten.

