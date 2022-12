DER Touristik

Sommer 2023: Hohe Qualität, sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und Erlebnis pur

DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen präsentieren ihre neuen Programme

Köln/Frankfurt (ots)

Für höchste Gästezufriedenheit haben DERTOUR und seine Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen bei ihren neuen Sommer-Programmen in den beliebtesten Urlaubszielen besonderen Wert auf neue Reiseerlebnisse sowie hohe Qualität und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis gelegt. So wurden in vielen Destinationen neue Urlaubsangebote ins Programm aufgenommen: "Unsere Gäste wünschen sich Individualität und besondere Reiseerlebnisse, von denen sie lange zehren", weiß Sven Schikarsky, Produktchef bei DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen. "Aus diesem Grund haben wir in vielen Zielen neue Kurz- und Rundreiseerlebnisse buchbar gemacht, die individuelle und unvergessliche Urlaubserinnerungen garantieren." Zudem haben die Veranstalter ihr Hotelportfolio weiter optimiert und ausgebaut. Viele der beliebtesten Urlaubshotels an den schönsten Stränden sind exklusiv bei DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen buchbar. Neben den traditionellen Badezielen auf der Kurz-, Nah- und Mittelstrecke wird auch die Ferne stark gefragt sein. "Wir sehen bei der aktuellen Nachfrage für Fernreiseziele einen steilen Anstieg. Der Nachholbedarf ist groß", sagt Schikarsky. "Ferne Strandparadiese wie Thailand und traumhafte Rundreiseziele wie die USA oder Kanada werden im Sommer ein großes Thema sein."

Für maximale Sicherheit und Flexibilität bietet die DER Touristik ihren Gästen zwei Flexoptionen an: Das Flexpaket ab 59 Euro pro Buchung sichert klassische Flugpauschalreisen und zahlreiche Hotelbuchungen mit Abreise bis 31.12.2023 bei den Veranstaltern DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen ab und ermöglicht den Gästen die kostenfreie Umbuchung oder Stornierung bis 14 Tage vor Abreise ohne Angabe von Gründen. Darüber hinaus bietet DERTOUR einen neuen Flextarif an.

Mit ihm sind aktuell rund 2.000 Urlaubs- und Städtereisenhotels in vielen europäischen Ländern bis einen Tag vor Anreise kostenfrei umbuch- oder stornierbar.

Kurz-, Nah- und Mittelstrecke: Vielfalt, Qualität und neue Reiseerlebnisse

Zu den beliebtesten Urlaubszielen auf der Kurz-, Nah- und Mittelstrecke werden im Sommer 2023 Spanien mit den Balearen und Kanaren, Griechenland, die Türkei sowie Tunesien und Ägyptenzählen. In der neuen Saison hält DERTOUR in diesen Ländern und weiteren beliebten Zielen auf der Kurz-, Nah- und Mittelstrecke eine noch größere Programmvielfalt bereit. Neben zahlreichen neuen Hotels wurden vielerorts auch neue Rundreiseerlebnisse ins Programm genommen.

Griechenland: Viele Exklusivitäten und neue DER Touristik-Hotels

Griechenland wird im kommenden Sommer erneut zu den gefragtesten Urlaubszielen gehören. Wichtiger Erfolgsfaktor ist die große Vielfalt des Urlaubsangebots für verschiedene Zielgruppen. DERTOUR nimmt zum Sommer 2023 neue Hotels in sein bereits sehr breites und qualitativ hochwertiges Portfolio auf, das mehr als 700 Häuser umfasst. Insgesamt 10 Prozent dieser Hotels sind exklusiv bei DERTOUR buchbar. Darunter auch die beiden Neuzugänge bei den DER Touristik-Hotels in Griechenland: Das elegant und modern designte Sentido More Meni Residence & Suites auf Kos sowie das komplett neue und sowohl modern als auch gemütlich gestaltete Sentido Amounda Bay, das unter anderem verschiedene Swim-up-Zimmerkategorien anbietet. Mit diesen beiden neuen Häusern wächst die Zahl der DER Touristik-Hotels der Marken Sentido, Aldiana, Calimera, COOEE und Playitas in Griechenland auf insgesamt 19. Damit ist das beliebte Urlaubsziel die Destination mit der größten Anzahl von Hotels der Eigenmarken, die für qualitativ hochwertige und bei Urlaubern sehr beliebte Urlaubsdomizile stehen.

Ein Comeback erlebt die All-Inclusive-Verpflegung - auch in Griechenland. Gerade in Zeiten steigender Kosten wächst die Nachfrage nach dieser Verpflegungsart, da sie Urlaubern Planungssicherheit bei den Reisenebenkosten bietet. In rund der Hälfte der Hotels in Griechenland haben Urlauber bei DERTOUR die Wahl zwischen All-Inclusive-Verpflegung und Halbpension. Insgesamt acht Hotels mit optionaler AI-Verpflegung kommen zum Sommer 2023 neu hinzu.

Türkei: Erfolgsgeschichte setzt sich fort

Der Shooting-Star des diesjährigen Sommers, die Türkei, wird seine Erfolgsgeschichte auch imkommenden Jahr fortsetzen. Grund hierfür sind die sehr gute Qualität der Hotellerie bei äußerst attraktiven Preisen. Um in der Türkei weiter zu wachsen, hat DERTOUR sein bereits sehr großes Hotelangebot für den kommenden Sommer auf mehr als 400 Häuser ausgebaut. Einige der beliebtesten Unterkünfte sind exklusiv über DERTOUR buchbar.

Unter den Neuzugängen im Portfolio befinden sich auch neue Häuser der DER Touristik-Hotelmarken, darunter der Aldiana Club Side Beach an der türkischen Riviera. Das ehemalige Primasol Hane Garden empfängt künftig im neuen Gewand als Calimera Hane Garden urlaubssuchende Familien. Zudem gibt es auch für die DER Touristik-Hotelmarke Sentido weiteren Zuwachs mit dem sehr beliebten Sentido Kamelya Fulya Hotel in Side. Das Hotel ist exklusiv bei DERTOUR buchbar und bietet einen eigenen Strandabschnitt nur für Erwachsene, eignet sich aber gleichzeitig auch für den Familienurlaub.

Darüber hinaus finden sich zahlreiche weitere bei Urlaubern sehr beliebte Hotels im Programm, die in Deutschland nur bei DERTOUR buchbar sind, wie bspw. das ebenfalls in Side gelegene Sentido Trendy Verbena Beach. Das Luxushotel liegt direkt am Strand und hat eine Holidaycheck-Weiterempfehlungsrate von 93 Prozent.

Zum Sommer 2023 bietet DERTOUR zudem in der Türkei 27 Hotels mit besonderen Zimmerkategorien an, in denen die Gäste ein Urlaubsplus erhalten, wie beispielsweise ein Upgrade von Landblick auf Meerblick oder einen Obstkorb und Wein aufs Zimmer. Zu diesen Hotels zählen das Trendy Lara und das Sentido Kamelya Selin. Darüber hinaus sind in verschiedenen Hotels attraktive Wellnesspakete zubuchbar, so zum Beispiel im Cornelia Diamond Resort in Belek.

"Unser Urlaubsangebot in der Türkei war nie attraktiver. Es beinhaltet eine große Bandbreite für verschiedenste Zielgruppen: Wir bieten viele Familienhotels sowie Adults Only-Häuser, Luxushotels für Anspruchsvolle sowie Mittelklasse-Resorts mit besonders attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis und Clubs für sportlich Aktive", fasst Sven Schikarsky zusammen.

Spanien & Portugal: Individuelle Unterkünfte und Rundreisen

Dauerbrenner Spanien liegt mit seiner regionalen Vielfalt von Festland, Balearen und Kanaren und einer vielfältigen Hotellerie traditionell auf Platz 1 der beliebtesten

Sommerziele auf der Nah- und Mittelstrecke. Neben seinem Rundreise-Programm hat DERTOUR zur kommenden Sommersaison auch sein Unterkunftsangebot ausgeweitet. Allein auf den Balearen kommen insgesamt 31 neue Hotels hinzu: 18 auf Mallorca, sechs auf Menorca und sieben auf Ibiza, darunter ein weiterer Sentido-Neuzugang: das auch bei Familien sehr beliebte Sentido Cala Verde in Playa Es Figural.

Auf Ibiza sind zudem im kommenden Sommer erstmalig zwei in Fincas untergebrachte Landhotels buchbar: Die liebevoll restaurierte ibizenkische Finca Agroturismo Can Planells ist ein Familienbetrieb mit langer Tradition. Eingebettet in eine unberührte Landschaft eignet sie sich ideal für einen Paar- oder Familienurlaub. Ebenfalls neu auf Ibiza buchbar ist das Rural Can Lluc Boutique Country Hotel & Villas. Das Land-Boutiquehotel befindet sich in einem 300 Jahre alten Herrenhaus, das im traditionellen Stil der Insel eingerichtet ist. Es ist umgeben von Pinienhainen und wunderschöner Landschaft. So lässt sich die Natur Ibizas genießen und die ruhige Seite der Baleareninsel kennenlernen, und es sind doch nur zehn Fahrminuten bis Ibiza Stadt. Beide neu bei DERTOUR buchbaren Fincas haben eine beeindruckende Holidaycheck-Weiterempfehlungsrate von 100 Prozent.

Auf Mallorca bietet DERTOUR zur Abrundung des Urlaubserlebnisses vorab buchbare Ausflüge und Eintrittstickets an. Für die Wintersaison sind diese bereits verfügbar, jene für den kommenden Sommer werden voraussichtlich ab März buchbar sein. Zudem hat der Veranstalter Radsportpakete auf der Baleareninsel im Programm.

Auf den Kanaren hat DERTOUR sein bis 31.10.2023 gültiges Jahresprogramm um zahlreiche Hotels erweitert. Neu ist unter anderem das Barceló Fuerteventura Royal Level Adults Only. Das direkt am Strand gelegene Erwachsenenhotel wurde dieses Jahr frisch renoviert und punktet mit einem umfassenden Sport- und Wellnessangebot, einer vielseitigen Gastronomie und über 40 Quadratmeter großen, geschmackvoll eingerichteten Suiten.

Auf dem spanischen Festland und im Nachbarland Portugal bietet DERTOUR neben neuen Hotels - in Spanien wurde das Portfolio insbesondere in Andalusien erweitert, in Portugal vor allem im Alentejo - auch verschiedene neue Urlaubsideen an, mit denen die Gäste die beiden Länder abseits des Mainstreams entdecken können.

Neue Rundreisen: In Spanien ist beispielsweise die 7-tägige Mietwagenrundreise "Das Beste von Andalusien"neu im Programm. Sie vereint die Highlights der Region wie die Hauptstadt Sevilla, die weltberühmte Alhambra in Granada und die

geschichtsträchtige Stierkampfarena in Ronda und eignet sich ideal für eine anschließende Badeverlängerung in einem der Strandresorts an der Costa de la Luz.

Auch in Portugal wurden die Rundreisen ausgebaut. Zum Sommer 2023 stehen insgesamt 25 Touren zur Wahl, von denen drei neu im Programm sind, darunter die 15-tägige Kleingruppenreise "Inselhüpfen auf den Azoren - Naturschauspiel im Atlantik". Die Rundreise führt die sieben bis maximal 14 Teilnehmer auf fünf der insgesamt neun Inseln des Archipels. Die Reise beinhaltet u. a. Wanderungen, eine Kayaktour, ein Cozido-Mittagessen, eine Tapas-Verkostung und zwei Weinproben. Die Gäste übernachten in charmanten Boutiquehotels und werden von einer deutschsprachigen Reiseleitung begleitet. Dank zusätzlicher Ausflugsmöglichkeiten können die Gäste die Rundreise ihren persönlichen Wünschen entsprechend individualisieren. Zusätzlich finden Gäste bei DERTOUR erstmalig Routeninspirationen für individuelle Autoreisen, mit denen sie ihre persönliche Traumreise zusammenstellen können.

Neue Kinderrabatte für Rundreisen: Zum Sommer 2023 bietet DERTOUR darüber hinaus für 75 Prozent der Mietwagenrundreisen im Portugal-Katalog spezielle Kinderrabatte an, mit denen Familien richtig sparen können. Diese Kinderermäßigungen entsprechen dem Trend, Reisen mit Kindern individueller und aktiver zu gestalten und beim Familienurlaub nicht nur an klassische Badeferien zu denken.

Italien: Neue Hotels, Aktivtouren und Rundreisen

In Italien sind viele der beliebten Häuser bereits für den Sommer 2023 stark nachgefragt, sodass früh buchen sollte, wer sich seine Lieblingsunterkunft sichern möchte. Hier hat DERTOUR sein Portfolio optimiert und viele neue Hotels, vier neue Rundreisen und zwei Aktivtouren aufgenommen - von Südtirol über die Toskana bis nach Sizilien. Familien-Resorts, Camp Lodges sowie Ferienwohnungen sind bei Italien-Urlaubern sehr nachgefragt. Auch der Anteil an höherwertigen Hotel- und Zimmerkategorien nimmt weiter zu.

Beides vereint das Sentido Punta Marina Premium Camp: Im neuen und exklusiv bei DERTOUR buchbaren Resort in der Emilia-Romagna übernachten Gäste in voll-klimatisierten Camp-Lodges mitten in der Natur. Am flach abfallenden Sandstrand der Adria gelegen bieten sie Platz für die ganze Familie. Wer nicht selbst in der geräumigen Küche mit eigenem Essbereich kochen möchte, besucht eines der À-la-carte-Restaurants des Resorts. Zwei Pools und ein vielfältiges Animationsprogramm für Groß und Klein runden das Freizeitangebot ab.

In Riva del Garda am Gardasee hat DERTOUR das Villa Nicolli Romantic Resort und das Garda Sporting Club Hotel wieder in sein Programm aufgenommen.

Neue Rundreisen: Neu im Programm ist auch die achttägige Gruppen-Rundreise "Sorrent und die Inseln in der Bucht von Neapel", die Ausflüge nach Amalfi, Positano, Ravello, einen Tag auf der Insel Capri und vier Übernachtungen auf der Insel Ischia bereithält. Auf der sechstägigen Autotour "Parma und Cinque Terre" dreht sich alles um den Genuss: Schinken-, Käse- und Weinverkostungen stehen ebenso auf dem Plan wie der Besuch der Produktionsstätten des Parmigiano Reggiano und des originalen Parmaschinkens sowie Besichtigungen der Küstendörfer des Cinque Terre. Bei der fünftägigen Autotour "Toskana Landleben - Wein und Süßes erleben" dreht sich alles um Wein, Eis und Kekse. Aber auch zahlreiche mittelalterliche toskanische Orte mit ihren verwinkelten Gassen stehen auf dem Programm.

Kroatien: Mehr Unterkünfte in Dalmatien und der Kvarner Bucht

In Kroatien runden neue Hotels in Dalmatien und in der Kvarner Bucht das Portfolio ab, das Ferienwohnungen, Camp-Resorts und Hotels verschiedenster Kategorien beinhaltet. Neu ist mit dem Zlatni Rat Beach Resort auf der Insel Brac ein gehobenes Strandhotel mit schönem Meerblick und eleganten Zimmern ins Programm aufgenommen worden, das nur wenige Schritte vom Traumstrand Zlatni Rat entfernt liegt. Auf der Insel Krk bietet das Aminess Gaia Green Villas inmitten der Natur in einem mediterranen Wald unweit vom Meer gelegen Ruhe und Erholung in modernem Interieur. Ein Highlight unter den Camp-Resorts im DERTOUR-Programm ist das Istra Premium Camping Resort in Funtana, das direkt am Meer in der Nähe eines kleinen Yachthafens und des charmanten Küstendorfes Porec liegt. Hier wohnen die Gäste in voll ausgestatteten und klimatisierten Bella Vista Premium Camping Homes, die mit zwei separaten Schlafzimmern, einem Wohnraum, zwei Bädern und einer Terrasse auch Familien viel Platz bieten. Ein schöner Strand und ein Familienwasserpark garantieren jede Menge Sommerurlaubsspaß.

Nordafrika: Top-Preisleistung, neue DER Touristik-Hotels und atmosphärische Reiseerlebnisse

Auf der Mittelstrecke werden im kommenden Sommer erneut die Ziele Nordafrikas, insbesondere Ägypten und Tunesien, dank ihres besonders attraktiven Preis-Leistungsverhältnisses zu den beliebtesten Urlaubsländern zählen.

In Ägypten setzt DERTOUR seinen Wachstumskurs fort. Der Veranstalter legt einen Schwerpunkt auf neue, attraktive Exklusiv- und Eigen-Hotels, auf Erlebnispakete und Exkursionen und bietet darüber hinaus ein deutlich erhöhtes Flugangebot nach Marsa Alam am Roten Meer an: Insgesamt 26 Flugverbindungen wird es im Sommer pro Woche geben. Das Hotelportfolio wächst im Vergleich zur vergangenen Sommersaison um neun Hotels, drei davon sind Häuser der DER Touristik-eigenen Hotelmarken und exklusiv bei DERTOUR buchbar: Das Calimera Blend Paradise wurde 2022 frisch saniert und vollständig renoviert. Der Familien-Club eröffnet in Kürze und empfängt seine Gäste in bester Lage direkt am langen, palmengesäumten Sandstrand von Hurghada. Neben großen Calimera-Familienzimmern für bis zu vier Kinder bietet der All-Inclusive-Club einen großen Wasserpark mit vielen Attraktionen für Kinder und Erwachsene. Ebenfalls in Hurghada ergänzt das Sentido Casa del Mar Resort das Portfolio. Das All-Inclusive-Resort ist mit nur 204 Zimmern deutlich ruhiger und familiärer als manch andere Hotels am Roten Meer und bietet neben einer Wohlfühlatmosphäre auch ein besonderes kulinarisches Angebot. Das Resort eignet sich perfekt für eine romantische Auszeit. Die ruhige und familiäre Atmosphäre bietet sich aber auch für einen Familienurlaub an. Im ebenfalls am Roten Meer gelegenen Sentido Akassia Beach finden Urlauber Spaß und Abwechslung. Das frisch renovierte Hotel liegt direkt am hoteleigenen Strand mit vorgelagertem Korallenriff. Für zusätzlichen Badespaß sorgen mehrere Pools und ein großer Aquapark.

Neue Tauchpakete: Unvergessliche Eindrücke der spannenden Unterwasserwelt Ägyptens bieten die neuen, vorab buchbaren Tauchangebote, bei denen die Gäste die Wahl haben zwischen drei- und fünftägigen Paketen.

Tunesien wird im kommenden Sommer erneut ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis bieten und damit bei den Gästen punkten. Zudem hat DERTOUR sehr gute Fluganbindungen im Programm: Neben Monastir, dem Hauptflughafen für das tunesische Festland, sind auch Flüge nach Tunis, Enfidha und Djerba buchbar. Derzeit hat DERTOUR Tunesien-Direktflüge ab neun deutscher Abflughäfen im Angebot. Neben den Hauptabflughäfen Frankfurt und Düsseldorf befinden sich darunter auch kleinere, regionale Flughäfen wie Münster-Osnabrück. Schon heute hat DERTOUR für den kommenden Sommer pro Woche mehr als 40 Flugverbindungen nach Tunesien im Programm, darunter viele mit Nouvelair. Weitere kommen sukzessive hinzu, darunter Flüge mit Tunisair.

Im breiten Hotel-Portfolio von DERTOUR befinden sich insgesamt sieben Häuser der DER Touristik-Hotelmarken für unterschiedliche Zielgruppen von Familien über Paare bis hin zu Cluburlaubern. Auf Djerba sind dies der Aldiana Club Djerba Atlantide, das Sentido Djerba Beach sowie das Calimera Yati Beach, welches

exklusiv bei DERTOUR buchbar ist. In Hammamet heißen das Sentido Phenicia, das Calimera Delfino Beach Resort und das COOEE President die Urlauber willkommen, und in Port El Kantaoui empfängt das Sentido Bellevue Park die Gäste mit einer Mischung aus modernem Design und orientalischem Zauber und einem traumhaften, weißen Sandstrand.

In ausgewählten Hotels, wie beispielsweise dem Royal Garden Palace auf Djerba und dem Hotel The Sindbad in Hammamet, bietet DERTOUR sogenannte Golf-Package-Zimmer an. Bei deren Buchung sind eine gewisse Anzahl von Green Fees sowie der Transfer zum Golfplatz im Übernachtungspreis enthalten.

In Marokko hat DERTOUR sein bis 31.10.2023 gültiges Jahresprogramm um sieben neue Häuser erweitert. Ebenfalls ausgebaut wurden die Wüstencamp-Erlebnisse und das vorab buchbare Angebot von Ausflügen, darunter Halbtages-, Ganztages- sowie mehrtägige Ausflüge in den Regionen Agadir und Marrakesch. Neu ist beispielsweise die 3-Tagestour "Kasbahs & Wüste", auf welcher die Gäste die beeindruckende Natur, traditionelle marokkanische Bauwerke und ehemalige Karawanenstationen erleben und in einem Zeltcamp in der Wüste übernachten. Ebenfalls neu im Programm ist das luxuriöse Inara Camp in der Wüste von Agafay. Mit komfortablen Zelten, einem Pool und traditionellem Abendessen am Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel bietet es ein unvergessliches und atmosphärisches Urlaubserlebnis, das ganz im Trend des Glampings liegt. Zahlreiche Bus- und Privatrundreisen mit kulturellen und landschaftlichen Highlights, die ein hohes Maß an Individualität bieten und keine Mindestteilnehmerzahl haben, runden das DERTOUR-Angebot in Marokko ab.

Erdgebundene Reisen: Natur, Privatsphäre und Urlaub mit Familie und Freunden

Der Wunsch nach besonderen Reiseerlebnissen und individuellen Angeboten hat auch bei erdgebundenen Reisen, bei denen die Anreise per Auto oder Bahn erfolgt, Einzug gehalten. DERTOUR reagiert auf diesen Trend mit einem breiten Angebot an Unterkünften aller Kategorien - auch abseits der touristischen Hochburgen - sowie mit exklusiv buchbaren Touren und Rundreisen für Gäste, die per Eigenanreise in den Urlaub starten. "Für den Sommer 2023 haben wir der starken Nachfrage nach erdgebundenen Reisen Rechnung getragen und in vielen Nahzielen unser Angebot aufgestockt", erklärt Sven Schikarsky. "Bei unserer Auswahl stand das Bedürfnis der Gäste nach Natur, Privatsphäre und der Möglichkeit, auch mit einer Gruppe zu verreisen, im Mittelpunkt."

Deutschland, Österreich, Schweiz: Hotelausbau, zubuchbare Themenpakete und neue Bahnreise

Urlaub im eigenen Land ist und bleibt weiterhin sehr beliebt. DERTOUR hat daher sein Angebot in Deutschland weiter ausgebaut und u. a. das Hotel Allgäu Stern in sein Portfolio aufgenommen, das auf 800 Metern Höhe mit einem großen Aqua-Wellnesspark lockt. Im Norden Deutschlands erwartet das R&R Hotel Störtebeker auf Rügen seine Gäste. Das Drei-Sterne-Haus liegt nur 300 Meter vom Strand entfernt. Das maakt - Hotel & Apartments, das zum Sommer neu im Programm von DERTOUR ist, liegt inmitten der Altstadt Stralsunds und bietet kurze Wege zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt.

Im beliebten Nachbarland Österreich sind neben drei neuen Hotels auch drei neue EuroParcs ins Programm aufgenommen worden, die exklusiv bei DERTOUR buchbar sind. Bis zu acht Personen können in einem Apartment im neu erbauten Apartmentresort My Lodge in der Steiermark übernachten - mit eigener Sauna und hochwertiger Ausstattung die perfekte Unterkunft für Familientreffen oder Urlaub mit Freunden. Für den kommenden Sommer hat DERTOUR für seine Gäste außerdem zahlreiche zubuchbare Pakete rund um die Themen Genuss, Wandern und Wellness geschnürt. So bietet das Sentido alpenhotel Kaiserfels mit "Sternwandern" ein 8-tägiges Package mit Inklusivleistungen von Massagen über Picknick-Boxen für Ausflüge bis hin zu geführten Wander- und Biketouren. Eine "Kreative Pause" bietet der Schmittenhof im Salzburger Land mit Yoga-Kurs, Detox-Smoothie, Töpferkurs und Kräuterworkshop. Das MY ALPENWELT Resort bietet ein Genuss-Paket unter anderem mit Raclette-Dinner auf der Schönmossalm auf 1.432 Metern Höhe.

In der Schweiz hat der Reiseveranstalter die 8-tägige individuelle Bahnreise "Höhepunkte der Schweiz - Grand Train Tour of Switzerland" ab Luzern oder St. Moritz neu in sein Portfolio aufgenommen. Die außergewöhnliche Tour vereint die schönsten Panoramastrecken und Highlights wie Luzern, die Jungfrau Region und Zermatt. Neu buchbar ist auch die "Berg & Bett Säntis Lodge" inmitten der Toggenburger Bergwelt als idealer Ausgangspunkt für Familien- und Aktivurlaub.

Polen: Ostseeurlaub zu besonders attraktiven Preisen

Ein Preis-Tipp für den kommenden Sommer ist die polnische Ostseeküste: Sie bietet ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis und punktet mit modernen Hotelkonzepten in direkter Strandlage. Hier hat DERTOUR sein Angebot um zehn Prozent ausgebaut und zahlreiche Hotels neu aufgenommen, unter anderem in Swinoujscie, Miedzyzdrojye oder Kolobrzeg. Neu ist hier beispielsweise das

Komforthotel Factory Resort, das in einer ehemaligen Kosmetikfabrik aus dem 19. Jahrhundert beheimatet ist.

Nordeuropa: Spektakuläre Naturerlebnisse und royale Highlights

Als Marktführer mit dem größten Angebot für Nordeuropa erweitert DERTOUR sein bereits breites Programm zum Sommer 2023 nochmal zusätzlich. Unter anderem ergänzen elf neue Rundreisen, darunter Roadtrips, eine Postschiffreise sowie nachhaltige Reisen, teilweise mit Übernachtungen in außergewöhnlichen Unterkünften wie Schlosshotels oder Lodges, das Angebot.

Der Norden Islands wird ab dem Sommer mit Direktflügen von Condor bedient und dadurch noch bequemer erreichbar. Hier lernen Urlauber das ursprüngliche Island abseits der touristischen Hot-Spots im Süden kennen. In Nordisland erwartet die Gäste zudem ein Highlight: der Arctic Coast Way, eine neue, spektakuläre Küstenroute, die vor kurzem zu einem der spannendsten Reiseziele Europas gekürt wurde. Die neue Kleingruppenreise "Erlebnis Arctic Coast Way" mit maximal 14 Gästen führt entlang dieser beeindruckenden Küstenstraße. Auf der Rundreise "Lappland - Von Lodge zu Lodge" reisen die Gäste durch das unberührte Schweden und übernachten in einzigartigen Lodges mit spektakulären Panoramaausblicken über die Landschaft. Zahlreiche unvergessliche Naturerlebnisse während des Aufenthalts runden die Reise ab. Ebenfalls neu in Schweden ist die 10-tägige Rundreise "Auf Schienen zum Götakanal", auf der die Gäste die beliebtesten Regionen nachhaltig mit der Bahn bereisen. In England können Reisegäste auf den Spuren der kürzlich verstorbenen Queen Elizabeth II. wandeln: Bei der Busreise "Königliches London und der Garten Englands" erleben sie drei Tage London intensiv mit anschließender Fahrt aufs Land inklusive Besuch des Royal Horticultural Society-Gartens in Wisley, Großbritanniens meistbesuchter Garten, Schloss Windsor, Canterbury Cathedral und des Royal Pavillon in Brighton.

Fernstrecke: Strandparadiese und neue, unvergessliche Rundreisen

Wie stark das Fernweh ist, hat bereits die Nachfrage des letzten Sommers gezeigt: Die flächendeckende Öffnung der Fernreiseziele schlug sich unmittelbar in der steigenden Reiselust nieder. Dass diese Fernreiselust anhält, zeigen auch die aktuellen Buchungen für den Winter. Daher haben DERTOUR, ITS und

Meiers Weltreisen ihr Fernstreckenprogramm für den Sommer 2023 auf eine starke Nachfrage insbesondere für den Indischen Ozean mit den Malediven und Mauritius, die Karibik mit der Dominikanischen Republik, Kuba und Mexiko, für die USA und Kanada, Thailand sowie für die Vereinigten Arabischen Emirate ausgerichtet.

Indischer Ozean: Honeymooner und Familien genießen das Paradies

Mauritius und die Malediven haben sich zu Ganzjahreszielen entwickelt und erfreuen sich seit Jahren auch im Sommer einer großen Beliebtheit. Insbesondere die Malediven haben sich neue Zielgruppen erschlossen: Während die zahlreichen kleinen Trauminseln früher vor allem bei Honeymoonern, Schnorchlern und Tauchern beliebt waren, haben nun auch Familien die Inseln im Indischen Ozean für sich entdeckt und genießen den hohen Service-Standard, die Privatsphäre und die besondere Atmosphäre. Ein Resort, das sich auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet hat, ist das OBLU XPErience Ailafushi, das exklusiv bei DERTOUR und seinen Schwestermarken buchbar ist. Familien stehen großzügige Ocean View-Family-Zimmer mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern zur Verfügung. Unterhaltungsprogramm gibt es im Kinder- und Miniclub. Paare und Hochzeitsreisende fühlen sich wiederum im modernen und romantischen Adults Only-Resort OBLU SELECT Lobigili wohl, das ebenfalls exklusiv im Portfolio der DER Touristik-Veranstalter buchbar ist. Ein Highlight ist hier ein Dinner im spektakulären Unterwasserrestaurant des Resorts.

Größtes Urlaubsangebot für die Karibik, Mittel- und Südamerika

Traumstrände, Natur, Kultur und eine hochwertige Hotellerie können Urlauber in Mexiko genießen. Hier bieten DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen das größte und vielfältigste Angebot im deutschen Markt. Mehr als 200 Hotels und zahlreiche Rundreisen haben die Veranstalter in den schönsten Ecken Mexikos im Programm. Das umfangreiche Angebot hat DERTOUR zum Sommer um rund sieben Prozent aufgestockt und u.a. neue Adults Only-Anlagen aufgenommen: So zum Beispiel das Secrets Impression Isla Mujeres, das Dreams Cozumel, das Majestic Elegance Costa Mujeres sowie das Hyatt Zilara Riviera Maya und das Hotel Margaritaville Riviera Maya. Eine reiche Flora & Fauna und viele Möglichkeiten für Aktivurlauber machen Costa Rica zu einem abwechslungsreichen Urlaubsziel und Outdoorparadies. Auch hier wurde das Angebot aufgestockt, darunter das neue Nationalpark-Paket "Nationalpark Cahuita", mit Übernachtungen im Nationalpark, Bootsausflug und einer Wanderung.

Neue Hotels gibt es zudem auf Barbados, Saint Lucia und auf Curacao und in der Dominikanischen Republik. Hier bieten die Veranstalter der DER Touristik ein großes Hotelportfolio für jedes Budget von der Mittelklasse bis zum Luxussegment sowie Adults Only- oder Familienhotels. Das auf Familien ausgerichtete Luxusresort Margaritaville Island Reserve Cap Cana an der Ostküste der Insel zählt dazu. Das Freizeitangebot der Anlage reicht von Beachvolleyball, Aqua Fitness, Yoga und Stand Up-Paddling bis hin zum Schnuppertauchen. Auf Jamaica können Urlauber die Insel während der neuen Mietwagenrundreise "Jamaikas bunte Vielfalt" entdecken. Zehn Tage lang führt die Route zu den Highlights der Insel, wie Port Antonio, in die Blue Mountains, nach Och Rios, Kingston und an den legendären Treasure Beach.

Nordamerika: Unbegrenzte Urlaubserlebnisse

Eines der klassischen Traumreiseziele seit vielen Jahren sind die USA und Kanada. Vor allem im Sommer bietet Nordamerika eine Vielfalt an Urlaubsmöglichkeiten und spektakulären Naturerlebnissen. Als Marktführer für Nordamerika haben DERTOUR und Meiers Weltreisen zum Sommer 2023 ein breites Programm für alle Zielgruppen aufgelegt und zum ohnehin umfangreichen Portfolio weitere Angebote hinzugefügt.

So beispielsweise in den USA die neue Kleingruppenreise "Kalifornien entdecken", mit der die Gäste in einer kleinen Gruppe den Sonnenstaat kennenlernen. Nationalparks abseits der Touristenströme entdecken, Schwimmen unter dem Sternenhimmel im Death Valley oder den Yosemite Trail bei Sonnenuntergang erleben sind nur einige Highlights dieser Tour. Ein besonderes Erlebnis verspricht auch die neue Mississippi-Kreuzfahrt von DERTOUR: Hier geht es mit dem Schaufelraddampfer von Memphis nach New Orleans oder umgekehrt. Die Reise garantiert Südstaaten-Romantik pur auf den Spuren von Huckleberry Finn. In Kanada wurde u. a. die Klahoose Wilderness Lodge in der Küstenwildnis von British Columbia neu ins Programm genommen. Sie ist nur per Boot oder Wasserflugzeug erreichbar und ideal für Bärenbeobachtungen. Ebenfalls neu ist die Tour "Familienurlaub in Westkanada" durch British Columbia. Mit wenigen Hotelwechseln und einer maximalen Belegung mit bis zu sechs Personen ist diese Reise ideal für Familien und führt in die abwechslungsreiche Natur Westkanadas mit Vancouver Island und den Coast Mountains. Bei der Erlebnisreise "Heli-Hiking Rocky Mountains" heben die Gäste in den kanadischen Rockies täglich mit einem Guide mit dem Hubschrauber ab, um Gletscher, Wasserfälle und Seen zu erkunden.

Thailand - auch im Sommer ein Traumziel

Unter Thailands unzähligen großen und kleinen Inseln bieten sich in den Sommermonaten vor allem Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao für einen Badeurlaub an. Hier ist im Sommer das Klima perfekt für Relaxen am Strand oder für Unternehmungen in der Umgebung. Vor allem die kleinen Boutique-Hotels erfreuen sich bei Thailand-Reisenden einer immer größeren Beliebtheit und sind im Programm der Veranstalter zahlreich vertreten. Auf Koh Samui gibt es besonders viele Boutique-Hotels, darunter das Meliá Koh Samui. Das sehr gute Mittelklasse-Hotel ist ein beliebtes Resort und eignet sich für einen Familienurlaub ebenso wie für einen romantischen Paarurlaub. Highlight sind hier die Suiten, die in Hausbooten untergebracht sind und in einem von Wasser umgebenen Garten liegen. Oder das stylishe Rocky's Boutique Resort, in dem nicht nur Honeymooner bestens aufgehoben sind, und das neben einem Spa für seine Gäste auch Kurse in Muay-Thai, Yoga und Selbstverteidigung anbietet.

Familien fühlen sich in Thailand ganz besonders wohl, denn Kinder sind überall herzlich willkommen. Auch für diese Zielgruppe ist das Angebot bei DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen groß: Familienurlaub in großen Zimmern zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis bietet u.a. das La Flora in Khao Lak. Familien stehen hier bis zu 80 Quadratmeter große Räumlichkeiten mit zwei Schlafzimmern zur Verfügung.

Insgesamt bieten die Veranstalter in Thailand weit über 500 Hotels in allen Preisklassen sowie 40 Rundreisen an. Darunter Kurztouren, Mietwagenrundreisen, Busrundreisen (in kleinen Gruppen, in normaler Gruppengröße und als Privattouren), Insel-Hopping mit der Fähre oder mit dem Schiff, Katamaran-Kreuzfahrten, Tages- und Mehrtagesausflüge.

Vereinigte Arabische Emirate: Superlative bei Hotels und Freizeiterlebnissen

Am Persischen Golf haben sich Dubai und Abu Dhabi zu Trenddestinationen entwickelt - sowohl im Winter als auch im Sommer. Hotels auf höchstem Niveau für alle Zielgruppen, zahlreiche Shoppingmöglichkeiten und viele neue Attraktionen machen die Emirate als Urlaubsziel so attraktiv. "Hier gibt es immer neue Erlebnisse zu entdecken, da sich die Emirate ständig weiterentwickeln. Es lohnt sich vor allem im günstigeren Sommer die Region zu entdecken", so Sven Schikarsky. Seit Kurzem neu im Abu Dhabi-Programm ist u.a. das weltweit erste Warner Bros. Themenhotel. Das WB Abu Dhabi, Curio Collection by Hilton ist DIE Adresse für Filmfans. Hier

werden die Gäste von bekannten Filmmelodien sowie von Figuren wie Bugs Bunny und Batman begrüßt und können zahlreiche Filmrequisiten bestaunen. Auf ein weiteres Hotel der Superlative können sich Gäste in Dubai freuen: Das neu erbaute Atlantis The Royal liegt auf der Insel Palm Jumeirah in direkter Nachbarschaft zum bekannten Atlantis The Palm, dessen Aquaventure Wasserpark die Gäste kostenfrei nutzen können. Das Atlantis The Royal beeindruckt durch eine spektakuläre Silhouette und außergewöhnliche Architektur.

Zahlreiche Flugverbindungen machen Dubai und Abu Dhabi als Urlaubsziel besonders attraktiv und gut erreichbar. Nach Dubai bietet DERTOUR mehrere tägliche Flüge mit Emirates von den Abflughäfen Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München an. Derzeit sind es mehr als 80 wöchentliche Flüge aus Deutschland. Damit ist Dubai das mit Abstand am besten angebundene Ziel in der Region, wodurch Gäste in ihrer Urlaubsplanung sehr flexibel sind. Ebenfalls sehr gut erreichbar ist Abu Dhabi. DERTOUR bietet tägliche Flüge mit Etihad von den Abflughäfen Frankfurt und München an. Insgesamt gibt es derzeit 14 Flugverbindungen pro Woche.

Hintergrund

Zur DER Touristik Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Rundreisen, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die DER Touristik Deutschland ist Teil der DER Touristik Group.

Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DER Touristik Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt über 8.000 Mitarbeitende in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DER Touristik Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.300 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DER Touristik Group für ihre Gäste aktiv: Mit 74 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 29 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DER Touristik Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen unter www.dertouristik.com.

Original-Content von: DER Touristik, übermittelt durch news aktuell