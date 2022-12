DER Touristik

DERTOUR Deluxe baut Programm für Sommer 2023 weltweit aus Nachfrage nach Luxusurlaub ungebrochen

Nachhaltigkeit spielt bei Angeboten immer größere Rolle - Europa-Programme als Jahreskataloge

Köln/Frankfurt (ots)

DERTOUR Deluxe hat sein Angebot für den kommenden Sommer noch einmal erweitert und das Programm weltweit ausgebaut. "Luxusurlaub ist gefragter denn je. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten wir das Niveau von 2019 bereits übertreffen und die Nachfrage ist weiter ungebrochen", sagt Sven Schikarsky, Produktchef von DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen.

Rund um das Mittelmeer hat DERTOUR Deluxe 27 Hotels und Resorts neu ins Programm genommen. Insgesamt hat die auf das Luxussegment spezialisierte Veranstaltermarke dort 217 Luxushotels und Resorts im Portfolio. Im boomenden Griechenland wurde das Angebot etwa durch das W Costa Navarino ergänzt. Das Resort mit 246 Zimmern, Suiten und Villen an der gleichnamigen Bucht im Südwesten der Peleponnes bietet mit seinen fünf kulinarischen Einrichtungen, dem Infinity Pool, den vielfältigen Sportmöglichkeiten und vier Golfplätzen in der nahen Umgebung sowie dem Boutique Spa alles, was Gäste ab zwölf Jahren für einen entspannten Urlaub benötigen.

Das exklusive All inclusive-Konzept "Infinity Lifestyle" können Gäste von DERTOUR Deluxe im kommenden Sommer im neuen Ikos Port Petro genießen. Das 319-Zimmer und Suiten-Resort in einer der schönsten Lagen Mallorcas, nahe Cala d'Or

im Süden der Insel, verspricht das perfekte Urlaubserlebnis. Fünf Pools, vier Tennisplätze, zahlreiche Wassersportmöglichkeiten, ein Fitness-Studio und ein Spa

mit großem Angebot sowie fünf À-la-carte-Restaurants und ein Kids Club machen die neueste Kreation der Ikos-Gruppe auch bei Familien zu einem beliebten Urlaubsdomizil.

Sehr wohl werden sich Familien auch in der Masseria Muzz fühlen. Das erst im Frühjahr 2022 eröffnete Refugium der italienischen Hotelgruppe Baglioni befindet sich in Apulien in der Nähe der Baia dei Turchi, die als einer der schönsten Strände des Salento gilt. Das zwei Hektar große, von jahrhundertealten Olivenbäumen umgebene Landgut verfügt über 40 Zimmer und Suiten, drei Restaurants, einen Spa mit Indoor-Pool, einen Infinity-Pool und einen weiteren Außenpool mit seichtem Einstieg für die Kleinsten sowie einen eigenen Kids Club mit Betreuung für Kinder aller Altersstufen.

Sehr viel historischen Charme versprüht das Boutiquehotel Mamula Island in Montenegro. Die sorgfältig restaurierte Festung an der Bucht von Kotor, die 1853 vom österreichischen Admiral Lazar Mamula erbaut wurde, gehört heute zum UNESCO Weltkulturerbe. Das Fünf-Sterne-Hotel bietet 32 Zimmer und Suiten, drei Pools, drei Restaurants, vier Bars, einen Spa und einen Fitnessraum. Zudem hat die

Insel einen Strand mit Sonnenliegen und der Bootstransfer zu bestimmten Orten in der Boka-Bucht ist inklusive.

Für den Sommer 2023 hat DERTOUR Deluxe auch das Angebot in Nordamerika ausgebaut. Das Programm dort wurde um 20 Prozent auf jetzt 97 Hotels erweitert. Damit bietet die Veranstaltermarke das umfangreichste Hotelportfolio im Luxussegment für die USA und Kanada auf dem deutschen Markt. Neben den führenden Luxushotelketten bietet DERTOUR Deluxe auch zahlreiche kleine, privat geführte Häuser. Besonders viele Hotels stehen den Gästen in New York zur Auswahl, wo etwa das Ritz-Carlton New York, NoMad in Manhattan neu ins Programm genommen wurde, sowie in Florida und auf Hawaii. Luxuriöse Neuzugänge gibt es auch in anderen Regionen wie etwa The US Grant in San Diego, das Sonora Resort Canada in der Provinz British Columbia oder das Fogo Island Inn in Neufundland. Ebenfalls neu in der kommenden Saison sind zwei private Rundreisen in West- und Ostkanada.

"Nachhaltigkeit spielt nicht nur bei unseren Kunden, sondern auch bei unseren Partnern eine immer größere Rolle. Das fängt beim Bau oder Umbau der Hotels an, geht über aufwendige Energiespar- und Umweltschutzmaßnahmen bis hin zu Produkten, die dort angeboten werden", sagt Schikarsky.

Die Post Ranch Inn Big Sur, die DERTOUR Deluxe im Sommer 2023 neu im Programm hat, versucht auf vielfältige Weise, die Auswirkungen des Resortbetriebes auf die Umwelt so gering wie möglich zu halten. So verwendet das Luxusdomizil mit spektakulärem Blick auf den Pazifik nur Wasser aus eigenen Brunnen und hat bei der Landschaftsgestaltung auf einheimische und trockenheitsresistente Pflanzen geachtet. Neben einem umfassenden Recyclingprogramm, einer großen Photovoltaik-Anlage auf dem Dach und dem Einsatz energiearmer Beleuchtung werden 90 der insgesamt 100 Hektar großen Anlage als Schutzgebiet gepflegt, wo auch Aufforstung betrieben wird.

Viel Wert auf Nachhaltigkeit und den Schutz der Ökosysteme und Artenvielfalt legt auch Habitas Namibia. Die 15-Zimmer-Lodge in der Nähe von Windhuk liegt auf einem Hügel und bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf die umliegende Savanne. Tierbeobachtungen in dem Naturschutzgebiet, in dem sich Lodge befindet, sind von der Terrasse aus möglich.

Habitas Namibia ist eine von fünf Unterkünften, die DERTOUR Deluxe im Sommer 2023 in Namibia zusätzlich ins Programm genommen hat. Ebenso viele neue Hotels und Logdes sind in Südafrika dazu gekommen wie etwa die Oldenburg Residence bei Stellenbosch. Die 200 Jahre alte Villa im malerischen Banghoek-Tal eignet sich mit ihren sechs Doppelzimmern perfekt für einen Urlaub mit einer Gruppe von Freunden oder einer großen Familie. In Sambia wurde das Portfolio um vier weitere Unterkünfte ausgebaut und in Simbabwe wird eine zusätzliche Luxusherberge angeboten. Auf Sansibar stehen den DERTOUR Deluxe Gästen jetzt zwei neue Hotels zur Verfügung, eines davon ist das Baraza Resort & Spa. Direkt am wunderschönen Sandstrand gelegen, erinnert das Luxusdomizil mit seiner Mischung aus arabischem und indischem Design an die Epoche der Sultane. Das Resort bietet 30 Villen, drei Restaurants, verschiedene Bars, einen Spa- und Wellnessbereich sowie einen Swimmingpool und unterschiedliche Sportmöglichkeiten.

Allen Kreuzfahrt-affinen Gästen bietet DERTOUR Deluxe mit dem neuen Door-to-Door-All-inclusive-Angebot von Silversea das absolute Verwöhnprogramm. Vom privaten Flughafentransfer, über die Flüge, allen Speisen und Getränken an Bord, dem Butler-Service und den Landausflügen bis hin zu den Expeditions- und Inlandsflügen und der Hotelübernachtung sind alle Bestandteile der Reise in dem Angebot enthalten. Silversea bietet zahlreiche Kreuzfahrten überall auf der Welt an - auch in der Arktis und Antarktis.

Die Europa-Programme von DERTOUR Deluxe erscheinen neuerdings ausschließlich als Jahreskataloge. Der Katalog "Nord- und Mitteleuropa" mit Angeboten in den nordischen Ländern, der DACH-Region und Südtirol ist bereits im August erschienen. Das Jahresprogramm "Mittelmeer & Atlantik" umfasst Urlaubsofferten in Italien, Frankreich, Portugal, Spanien, Griechenland, Israel, der Türkei und Nordafrika. Der Katalog, der jetzt erscheint, hat eine Laufzeit vom 1. März 2023 bis zum 30. April 2024. Das Städtereisen-Programm "Europäische Metropolen" umfasst Angebote dieses Winters und des kommenden Sommers.

Hintergrund

DERTOUR ist der führende Reiseveranstalter in Deutschland und Österreich für den individuellen Urlaub in Europa und weltweit. Verschiedene Anreisemöglichkeiten können flexibel mit Hotels, Ausflügen und Eintrittskarten für Events kombiniert werden. Mit seinem großen Angebot an Rundreisen ist DERTOUR führend im deutschen Reisemarkt. In der Produktlinie DERTOUR Sports bündelt der Veranstalter Reisen für Sportfans und aktive Sportler. Luxuriöse Urlaubserlebnisse bietet das Programm von DERTOUR Deluxe. DERTOUR ist Teil der DER Touristik Group. Weitere Informationen unter www.dertour.de.

Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DER Touristik Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt über 8.000 Mitarbeitende in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DER Touristik Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.300 Reisebüros (u.a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DER Touristik Group für ihre Gäste aktiv: Mit 74 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 29 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DER Touristik Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen unter www.dertouristik.com.

