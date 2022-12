DER Touristik

Mehr Familienurlaub denn je

Besondere Reiseerlebnisse und attraktive Angebote bei maximaler Sicherheit und Flexibilität mit dem DERTOUR-Familiensommer 2023

Familien stehen im Sommer 2023 bei DERTOUR im Fokus: Mit rund 1.500 familienfreundlichen Hotels bietet der Reiseveranstalter das größte Angebot aller Zeiten für Familien und hat ein Sommerprogramm mit besonderen Reiseerlebnissen und Hotels speziell für Familien geschnürt. Attraktive Mehrwerte und Angebote, bei denen Kinder oft gratis oder zu besonders guten Konditionen übernachten, machen Urlaub für jedes Budget möglich. "Wir bemerken: Gerade bei Familien zeigt sich der Trend, wieder früher zu buchen und sich somit die besten Hotels und Zimmer zu sichern. Zudem verzeichnen wir auch bei Familien eine gestiegene Nachfrage nach hochwertigeren Reisen", erklärt Sven Schikarsky, Produktchef bei DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen. "Sie entscheiden sich oft für zertifizierte Familienhotels mit 4 bis 5 Sternen und legen Wert auf ein erlebnisorientiertes Rundum-Angebot, bei dem Kinder eine professionelle Betreuung und die Eltern hin und wieder eine Auszeit bekommen." Häufig fährt auch die erweiterte Familie mit Großeltern, Tanten und Onkel in den Urlaub, um gemeinsame Zeit nachzuholen, für die DERTOUR Unterkünfte mit mehreren Schlafzimmern im Programm hat.

DERTOUR-Katalog "Familienurlaub" für jedes Budget und jeden Geschmack

Familienrundreisen, -kreuzfahrten und -aktivtrips sowie viele spezialisierte Familienhotels finden sich im DERTOUR-Katalog "Familienurlaub", der von Januar bis Dezember 2023 gültig ist. Für jedes Budget ist etwas dabei, von der preisgünstigen Familienunterkunft bis hin zum luxuriösen Erlebnisurlaub. Der Katalog enthält 30 neue Familienhotels und besondere Angebote wie Rundreisen,

Kinderermäßigung oder Ausflüge für jede Altersgruppe. Eine Farbskala zeigt auf einen Blick, welche Reisen sich für Kinder welchen Alters eignen. Die Unterkünfte sind baby- und kindgerecht ausgestattet und bieten zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten für kleine und große Urlauber. Die Zimmer verfügen teilweise über separate Kinderzimmer. Attraktive Single-mit-Kind-Preise machen das Reisen auch für Mütter oder Väter, die allein mit ihrem Nachwuchs verreisen, erschwinglich. Zudem ergänzen fünf neue, perfekt auf Kinder abgestimmte Rundreisen auf der Fernstrecke das DERTOUR-Familienurlaub-Programm.

Die 9-tägige Autorundreise "Costa Rica für kleine Entdecker" beinhaltet eine Fahrt zum Vulkan Irazú, den Besuch einer Rettungs- und Aufzuchtstation für Tiere und die Verkostung von frisch zubereiteter Schokolade auf einer Kakaoplantage. Im Anschluss an die Rundreise, zu der auch ein Stadtbummel in San José und eine Schlauchbootfahrt gehören, empfiehlt sich eine Badeverlängerung in Sámara oder Playa Hermosa.

Die sonnigen Seiten der USA lernen Familien bei der 13-tägigen Rundreise "Florida - Family Fun in the Sun" kennen. In allen Unterkünften stehen den Gästen Suiten mit zwei Schlafzimmern zur Verfügung, die mit bis zu sechs Personen genutzt werden können, und die sich so besonders für Urlaub mit der erweiterten Familie eignen. Neben vier Disney-Themenparks, den Universal Islands of Adventure, den Universal Filmstudios und dem Kennedy Space Center in Cape Canaveral erwartet die kleinen und großen Urlauber feinster Sandstrand, Baden im Golf von Mexiko oder ein Besuch des Everglades Nationalparks.

Weiter nördlich führt die Autoreise "Familienurlaub in Westkanada" zu den schönsten Orten British Columbias: Familien von bis zu sechs Personen erkunden bei der 11-tägigen Rundreise auf eigene Faust Vancouver, Whistler, Parkville und Victoria, ohne zu oft umziehen zu müssen. Der Natur kommen die Urlauber zum Beispiel auf einem Baumwipfelpfad oder im Greifvogel-Center ganz nahe und bei einer Gondelfahrt in der Bergwelt Whistlers entdecken sie möglicherweise in sicherer Entfernung einen Schwarzbären. Bei Kanu- oder Kajaktouren, Wanderungen oder Fahrradtouren kommt auch der Aktivpart nicht zu kurz.

Bei der 14-tägigen Rundreise "Namibia mit Kinderaugen" garantieren kurze Tagesfahrten und Übernachtungen in familienfreundlichen Hotels, Lodges oder Camps, teilweise mit Pool, einen entspannten, abwechslungsreichen Urlaub. Die Kleinsten erleben Giraffe, Zebra, Löwe und Co. in freier Wildbahn im Etosha Nationalpark, fahren durch die Kalahari-Wüste, beobachten in der Lagune von Walvis Bay Flamingos und Pelikane und können sich im Dünenrutschen ausprobieren. Die Mietwagenreise "Go4South Africa - Erlebnisreise für die ganze Familie" eignet sich dank kurzer Tagesetappen schon für Kindergartenkinder.

Die Urlauber erleben auf der Tour durch Südafrika Kapstadt, die Gartenroute und malariafreie Wildreservate. Eines der Übernachtungscamps erreichen die Urlauber per Boot.

Auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtete Hotels

Aktive Familien spricht das neu in den DERTOUR-Katalog "Familienurlaub" aufgenommene Valamar Amicor Green Resort an der kroatischen Adria an. Das erste nachhaltigkeitsorientierte Hotel der Region bietet sportliche Aktivitäten für alle Altersgruppen wie Wasser- und Outdoor-Fitness, Sportwettbewerbe, Kinderyoga und Familienjogging an. Ein Wasserpark mit drei Pools sowie Adrenalin- und Kinderrutschen sorgt für Abkühlung im Sommer. Die Gäste übernachten in Suiten oder Villen und können ein breitgefächertes Angebot an authentischen Speisen genießen, die frisch und zu einem großen Teil aus regionalen Lebensmitteln zubereitet werden. Ein Öko-Spielzimmer für die kleine Forscher sowie Workshops, die Kindern Naturschutz durch einen kreativen Umgang mit Themen wie Recycling, Mülltrennung oder Pflanzenzüchtung nahebringen, runden das nachhaltige Konzept ab. Bis zu zwei Kinder bis 14 Jahre erhalten im Valamar Amicor Green Resort 100 Prozent Ermäßigung.

Darüber hinaus hat DERTOUR zum Sommer 2023 die Kooperation mit den Falkensteiner Hotels & Residences ausgebaut und drei neue Familienresorts in Österreich und Kroatien in sein Programm aufgenommen. Im Falkensteiner Hotel Montafon in Österreich stehen Spaß, Genuss und Erholung für alle im Vordergrund. Vielfältige Aktivitäten, Kinderanimation mit Edutainment-Elementen und ein ressourcenschonendes Kulinarik-Konzept zeichnen das luxuriöse Familienhotel aus. Bei dessen "Rangers for Future"-Programm mit spannenden Aufgaben und Spielen, Naturrallyes, Forschungscamps und Hiking-Expedition erleben die jungen Urlauber die Natur der Vorarlberger Region hautnah. Auch für Teenies gibt es geeignete Angebote wie Mountainbiking oder Medienprojekte. Besonders preisattraktiv: Bis zu zwei Kinder wohnen kostenfrei im Hotel.

Für Familien, die Wert auf ein besonders gutes Preis-Leistungsverhältnis legen, gilt die polnische Ostseeküste als Geheimtipp. Vier neue Angebote machen hier den Sommerurlaub 2023 auch für kleine Budgets erschwinglich. Im Hotel Sandra Spa entdecken die Gäste gemeinsam mit der ganzen Familie den riesigen Aquapark mit Spaßbecken und Rutschen auf 1.000 qm Fläche, messen sich bei Minigolf, Bowling oder Tennis und entspannen im Wellnessbereich. Im luxuriösen Radisson Blu Resort Swinoujscie bietet ein abwechslungsreiches Kinderprogramm mit Shows, Schnupperreiten, Kinoabenden und Traktorfahren neben dem Aquapark Unterhaltung für alle Familienmitglieder. Eine Skybar und ein Infinity Pool auf der Dachterrasse bieten einen unvergesslichen Blick aufs Meer, und Suiten mit separaten Schlafzimmern sorgen für maximale Erholung.

Ab in die Sonne: Dank Kinderermäßigungen bis 100 Prozent wohnen die Jüngsten in vielen Hotels zum Nulltarif

DERTOUR und seine Schwestermarke ITS bieten im Sommer 2023 in den beliebtesten Badezielen rund um das Mittelmeer sowie am Roten Meer eine Vielzahl von Hotels mit Kinderfestpreisen oder anderen Ermäßigungen für Kinder an. Dank dieser wohnen die Jüngsten in vielen Hotels zum Nulltarif.

In der exklusiv bei DERTOUR und ITS buchbaren Familienanlage Cala d'Or Gardens auf Mallorca beispielsweise profitieren Reisende mit Kindern von der weitläufigem Poollandschaft, einem Wasserspielpark und einem vielfältigen Animationsprogramm. Für noch mehr Erholung für die ganze Familie sind die Superior-Zimmer sogar mit einem kleinen privaten Garten buchbar. Ein Kind bis neun Jahre übernachtet kostenfrei im Doppelzimmer der Eltern und auch die All Inclusive-Verpflegung gibt es zum Nulltarif. Griechenland erfreut sich besonders bei Familien einer immer größeren Beliebtheit. Das direkt am Strand gelegene Calimera Sirens Beach auf Kreta hält besonders für Urlauber mit Kindern aktive Erholungsangebote wie Wassersport, Tennis und Golfen bereit. In dem All Inclusive-Club bieten die Familienzimmer mit Verbindungstür und zwei kleinen separaten Schlafzimmern Platz für bis zu drei Kinder im Alter von zwei bis 17 Jahren und 100 Prozent Ermäßigung auf den Hotelpreis.

Das Calimera Hane Garden im türkischen Side überzeugt mit seiner Gastfreundschaft nicht nur Stammgäste. In der Familienanlage mit All Inclusive-Verpflegung werden Animation und Betreuung für jedes Alter, eine Kinderdisco und mehrere Pools geboten. Die Familien- und die Maisonette-Zimmer verfügen über zwei Schlafzimmer, sodass alle Mitreisenden maximale Erholung bekommen. Ein Kind im Alter von bis zu 14 Jahren schläft und isst kostenfrei bei Buchung bei DERTOUR. In Ägypten wurde das Calimera Blend Paradise frisch saniert und vollständig renoviert. Der exklusiv bei DERTOUR buchbare Familien-Club eröffnet in Kürze und empfängt seine Gäste in bester Lage direkt am langen, palmengesäumten Sandstrand von Hurghada. Neben großen Calimera-Familienzimmern für bis zu vier Kinder bietet der All-Inclusive-Club einen großen Wasserpark mit vielen Attraktionen für Kinder und Erwachsene. Bis zu zwei Kinder erhalten die Übernachtungen und die All Inclusive-Verpflegung bis zum Alter von zwölf (erstes Kind) und sechs Jahren (zweites Kind) kostenfrei. Ist das zweite Kind zwischen sieben und zwölf Jahren, zahlt es lediglich die Hälfte. Auf Sardinien entspannen Urlauber im Sentido Orosei Beach am traumhaften Sandstrand oder nutzen ein umfangreiches Sportprogramm. Kinder und Teenager können sich die Zeit im Mini-, Kinder- oder Teenieclub vertreiben und gegen Gebühr steht auch ein Babysitter-Service zur Verfügung. Ein mitreisendes Kind bis elf Jahre wohnt bei All-Inclusive-Verpflegung kostenfrei im Zimmer der Eltern.

Im Trend: Individueller und aktiver Familienurlaub

Dem Trend, Reisen mit Kindern individueller und aktiver zu gestalten und beim Familienurlaub nicht nur an klassische Badeferien zu denken, trägt das Angebot aus dem DERTOUR-Katalog Portugal 2023 Rechnung: Für die meisten Mietwagenrundreisen bietet der Veranstalter spezielle Kinderrabatte, mit denen Familien richtig sparen können. Individuelle und aktive Urlaubsgestaltung finden Urlauber auch auf Touren mit dem Hausboot, bei denen sie Flüsse, Seen und Kanäle aus einer neuen Perspektive kennenlernen. Neben dem passenden Hausboot hält DERTOUR für seine Gäste zahlreiche Routentipps bereit, zum Beispiel auf der Mecklenburgischen Seenplatte in Deutschland oder auf den Flüssen, Kanälen, Seen und Poldern zwischen Nordsee und Ijsselmeer in den Niederlanden, die die Freizeitkapitäne ihren Wünschen entsprechend anpassen können. Besonders für Kinder ist eine Bootstour ein spannendes Erlebnis: An- und Ablegen, Fahrten durch Schleusen und Abenteuer an Bord begeistern vor allem ältere Kinder. Viele Bootstypen verfügen über eine umlaufende Außenreling, die neben Schwimmwesten für zusätzliche Sicherheit sorgt.

Sicherheit und Flexibilität für Urlaubsbuchungen

Für maximale Sicherheit und Flexibilität bietet die DER Touristik ihren Gästen zwei Flexoptionen an: Das Flexpaket ab 59 Euro pro Buchung sichert klassische Flugpauschalreisen und zahlreiche Hotelbuchungen mit Abreise bis 31.12.2023 bei den Veranstaltern DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen ab und ermöglicht den Gästen die kostenfreie Umbuchung oder Stornierung bis 14 Tage vor Abreise ohne Angabe von Gründen. Darüber hinaus bietet DERTOUR einen neuen Flextarif an. Mit ihm sind aktuell rund 2.000 Urlaubs- und Städtereisenhotels in vielen europäischen Ländern bis einen Tag vor Anreise kostenfrei umbuch- oder stornierbar.

Hintergrund

Zur DER Touristik Deutschland gehören die Reiseveranstalter DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen. Sie bieten Baustein-, Fern- und Pauschalreisen in 179 Ländern der Welt an, darunter Badeurlaub, Familienferien, Städtetrips, Rundreisen, Flussreisen, Hochseekreuzfahrten, Reisen zu Sportevents und vieles mehr. Die DER Touristik Deutschland ist Teil der DER Touristik Group.

Die DER Touristik Group mit Sitz in Köln ist die Reisesparte der REWE Group. Sie zählt zu den führenden Reisekonzernen in Europa. Unter das Dach der DER Touristik Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt über 8.000 Mitarbeitende in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DER Touristik Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.300 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), die Hotelmarken Sentido, Aldiana, Calimera und Cooee sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DER Touristik Group für ihre Gäste aktiv: Mit 74 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 29 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DER Touristik Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. Weitere Informationen unter www.dertouristik.com.

