"Essen was schmeckt, Rahmenbedingungen für gute Schulverpflegung". Die Branche trifft sich, am 5.November in Berlin zum 12. deutschen Kongress für Schulverpflegung.

Berlin (ots)

Es ist gerade in dieser Zeit mehr als wichtig, intensiver über das Thema Schulverpflegung zu sprechen und neue Lösungen zu formulieren. Eine qualitativ hochwertige Schulverpflegung ist ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung des Genussverhaltens der Kinder, die die Gäste der Gastronomie von Morgen sind. Das Deutsche Netzwerk Schulverpflegung e. V. (DNSV) möchte den Diskurs auch in Corona-Zeiten, mit möglichst vielen verschiedenen Branchenvertretern, weiter vorantreiben. Noch sind viele Fragen offen und es wird mehr als einmal nur über die Kosten gesprochen, doch optimale Schulverpflegung bedarf optimaler Rahmenbedingungen. Nur deren Vorhandensein ermöglicht es Caterern und Schulen, der gemeinsamen Verantwortung einer gesunden Ernährung für Kinder und Jugendliche auch in Corona-Zeiten gerecht zu werden. Dazu will man sich auf dem 12. Kongress in Berlin Praxis-Experten den Dialog führen und zeigen, warum es wie bei ihnen funktioniert und welche Rahmenbedingungen dafür notwendig sind; und wie sie das Thema Nachhaltigkeit in ihren Küchen bei der täglichen Arbeit umsetzen. Der Schirmherr des Kongresses, Sterne- und TV-Koch Stefan Marquard, wird sein Präventionsprojekt "Sterneküche macht Schule", für eine gesunde Ernährung an deutschen Schulen vorstellen. Vergeben werden zudem wieder die "Goldenen Teller" für die beste Schulmensa Deutschlands 2021, sowie erstmalig einen GT "International". Es gilt 3G. Informationen über das Programm unter: https://www.kongress.dnsv.eu/ .

