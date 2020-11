Deutsches Netzwerk für Schulverpflegung e.V. DNSV

Schulverpflegung aktuell: Uni Vechta und DNSV wollen die Zusammenarbeit ausbauen und die Kooperation vertiefen

BerlinBerlin (ots)

Mit der ratifizierten Kooperationsvereinbarung zwischen der Universität Vechta und dem Deutschen Netzwerk Schulverpflegung soll die erfolgreiche Zusammenarbeit bis 2023 weiter ausgebaut werden. In der Präambel wurde die gemeinsame Zielstellung fixiert: "Das DNSV und die Universität Vechta engagieren sich unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit als zentralem Leitbild für die Entwicklung unserer Gesellschaft für die Ernährungs- und Verbraucherbildung als Bestandteil der Perspektiven der Lehrerbildung in Deutschland und für Nachhaltigkeit als zukunftsweisendes Konzept der Schulen im Rahmen von Erziehung und Bildung. Gemeinsam haben beide Parteien auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages vom 05.06.2013 erfolgreich das integrative Kompetenzzentrum Schulverpflegung (KPZS) aufgebaut. Die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern erfahren durch die Informations- und Schulungsveranstaltungen des Kompetenzzentrums eine stärkere Professionalisierung und Berufsfeldorientierung im Sinne einer modernen und zukunftssichernden Alltags- und Lebensorientierung. Auf der Grundlage dieser von beiden Vertragsseiten positiv begleiteten Kooperation beabsichtigen die Kooperationspartner eine Fortführung des Projektes." Die Unterzeichnung erfolgte am 12. November in Vechta und Berlin. In einer Onlinekonferenz berieten dazu Vizepräsidentin Dr. Marion Rieken, Prof. Dr. Steffen Wittkowske und der DNSV Vorsitzende die Fortführung des in den vergangenen Jahren erfolgreich eingeschlagenen Weges.

Pressekontakt:

Deutsches Netzwerk Schulverpflegung e.V. (DNSV),

D-10318 Berlin, +49 171 4514615

Mail to: info@schulverpflegungev.net,

Internet: www.dnsv.eu

Original-Content von: Deutsches Netzwerk für Schulverpflegung e.V. DNSV, übermittelt durch news aktuell