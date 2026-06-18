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40 Jahre Kleinkunstpreis Baden-Württemberg: Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner 2026

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Stuttgart (ots)

Sie bringen den Südwesten zum Staunen, Lachen und Nachdenken: Seit 1986 werden die besten Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler vom Land und Lotto Baden-Württemberg ausgezeichnet. Der Artist Lukas Aue und die beiden Comedians Jochen Prang und Luan sind die Gewinner der Hauptpreise im Jubiläumsjahr 2026. Sie dürfen sich jeweils über 5.000 Euro freuen. Die beiden Förderpreise in Höhe von je 2.000 Euro erhalten das Künstlerduo Riedel & Meister und die Liedermacherin Theresa Dold.

"Der Kleinkunstpreis 2026 zeigt erneut eindrucksvoll, wie vielfältig, gegenwärtig und publikumsnah die Kleinkunst ist. Egal, ob mit Mitteln des zeitgenössischen Zirkus, Liedermacherpoesie oder klassischer Stand-up-Comedy - verhandelt werden die großen Themen des Seins. Scheinbare Gegensätze führt die Kleinkunst mühelos auf der Bühne zusammen. Mal mit Feinsinn, mal mit Brechstange, aber immer mit Haltung!", sagte Staatssekretärin Nese Erikli anlässlich der Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2026.

"Der Kleinkunstpreis unterstreicht einmal mehr die große Anzahl herausragender Kleinkünstlerinnen und Kleinkünstler in Baden-Württemberg. Mit ihrem großen Talent und ganz viel Kreativität schaffen die Gewinnerinnen und Gewinner echte Glücksmomente für das Publikum", sagt Paul Nemeth, Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg. "Als Förderer der Kunst und Kultur im Land sind wir froh, dass wir der Kleinkunst mit dieser Auszeichnung die Bühne geben können, die sie verdient."

Nese Erikli und Paul Nemeth werden die Preise gemeinsam am 19. Oktober im Theaterhaus Stuttgart an die Siegerinnen und Sieger überreichen. An diesem Abend wird auch der mit 5.000 Euro dotierte Lotto BW-Ehrenpreis verliehen. Wer sich darüber freuen darf, wird erst bei der Preisverleihung bekannt gegeben. Die Auszeichnung würdigt eine Persönlichkeit, die sich um die Kleinkunst in Baden-Württemberg besonders verdient gemacht hat. Finanziert werden die Preise von Lotto Baden-Württemberg und dem Land Baden-Württemberg. Zur neunköpfigen Jury des Kleinkunstpreises 2026 gehören sowohl Künstlerinnen und Künstler als auch Vertreterinnen und Vertreter der Veranstaltungsbranche und des SWR.

Die Preisträgerinnen und Preisträger im Detail

Der Artist Lukas Aue aus Bad Herrenalb blickt auf eine über 20-jährige Bühnenkarriere in den Bereichen Theater, Varieté, Oper und Unterhaltung zurück. Ohne Worte, dafür mit einer Mischung aus Akrobatik, Clownerie, Jonglage und Schauspiel erzählt er seine berührenden Geschichten. "Dabei setzt er nicht nur seinen ausdrucksstarken Körper ein, sondern spielt ebenso virtuos mit Gegenständen, Licht und Schatten, greift Elemente des Slapsticks auf und erschafft so ästhetische Bilder und Momente voller Poesie", lobt die Jury.

Der Stuttgarter Jochen Prang zählt seit mehreren Jahren zur deutschen Stand-up-Comedy-Szene und ist regelmäßig auf renommierten Bühnen zu erleben. Mit viel Selbstironie und treffsicherem Blick widmet er sich dem Leben - von Hochzeiten über Elternzeit bis zur lieben Nachbarschaft. Die Jury findet: "Jochen Prang beweist, dass gute Comedy jeden Anlass nicht nur begleiten, sondern prägen kann. Er ist ein Comedian mit Haltung: klug, wach und immer nah am Puls der Zeit."

Luan ist der schwäbisch-albanische Comedy-Cop. 2017 gab er in Stuttgart sein Solo-Debüt und ist seitdem deutschlandweit erfolgreich. Die Begegnungen aus seinem Alltag als Polizist bringt er mit viel Witz und Komik auf den Punkt. "Mit großer Selbstverständlichkeit verbindet er Alltagsbeobachtung, kulturelle Reibung und trockenen schwäbischen Humor zu einem modernen, authentischen Stand-up-Stil, der nie konstruiert wirkt und gerade dadurch so nahbar ist", so das Fazit der Jury.

Seit 2024 stehen Riedel & Meister - Susanne M. Riedel und Lukas Meister - als Künstlerduo auf der Bühne. In ihrem ersten gemeinsamen Programm verbinden sie humoristische Kurzgeschichten und Lieder zu einem kurzweiligen Abend. "Susanne M. Riedel erzählt mit feinem Gespür für das Menschliche, Lukas Meister verleiht diesen Stimmungen mit seinen Liedern eine mal zarte, mal kraftvolle Stimme", urteilt die Jury.

Die Liederpoetin Theresa Dold singt von Heimat und Aufbruch, von Fernweh und Verwurzelung. Aufgewachsen im Schwarzwald, kam sie zum Musikstudium nach Hamburg. Beide Stationen spiegeln sich gleichermaßen in ihrer Musik - so wechselt sie in ihren Texten vom Alemannischen ins Hochdeutsche. Das Resümee der Jury: "Poetisch zart oder energetisch aufgeladen sind ihre Lieder. Man folgt ihr gerne in ihre Welt - ob Süd oder Nord. Auch wenn die Gedanken in die Ferne schweifen, bleibt Theresa Dold mit beiden Beinen im Hier und Jetzt."

Zum Kleinkunstpreis

Der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst ausgelobt und ist der einzige Landespreis für Kleinkunst in Deutschland. Lotto Baden-Württemberg unterstützt die Kleinkunstpreisträgerinnen und Kleinkunstpreisträger seit vielen Jahren mit landesweiten Auftritten bei Festivals oder auf renommierten Bühnen. Einige der ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler, unter ihnen Serdar Karibik, Bülent Ceylan, Florian Schroeder und Christoph Sieber, konnten den Preis als Sprungbrett für eine nationale Karriere nutzen. Zu den Gewinnerinnen und Gewinnern zählten auch die Füenf, Eure Mütter, Martina Brandl, Topas, Bernd Kohlhepp und Christine Prayon. Den Ehrenpreis erhielten bisher Thomas Freitag, Georg Schramm, Mathias Richling, Grachmusikoff, Matthias Deutschmann, Maren Kroymann, Christof Stählin, Uli Keuler, Harald Hurst, Bernd Lafrenz, Thomas Reis, Michael Quast, Reiner Kröhnert, Volkmar Staub, Patrizia Moresco und zuletzt Stephan Bauer. Insgesamt wurden bisher 185 Preisträgerinnen und Preisträger aller Kleinkunstgenres ausgezeichnet. Betreut wird der Kleinkunstpreis für das Land durch die Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und Soziokulturellen Zentren (LAKS Baden-Württemberg e.V.).

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