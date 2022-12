Lotto Baden-Württemberg

Silvester-Millionen von Lotto Baden-Württemberg in Rekordzeit ausverkauft

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Die größte Chance des Jahres: Bei keiner anderen Lotterie der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg ist die Chance auf einen Millionengewinn so hoch wie bei den Silvester-Millionen. Entsprechend gefragt waren die Lose auch in diesem Jahr und sind seit gestern Nacht restlos ausverkauft. Die Ziehung findet an Silvester statt.

51 Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger wurden dank der Silvester-Lotterie seit der Premieren-Ziehung 2010 schon zu Millionären. Am 31. Dezember 2022 kommen sieben Glückspilze dazu, die sich über einen Gewinn von jeweils eine Million Euro freuen dürfen - komplett steuerfrei und auf einen Schlag ausbezahlt. Neben den Spitzentreffern umfasst der Gewinnplan sieben Mal 100.000 Euro und weitere Gewinne im Gesamtwert von 2,8 Millionen Euro. Die Wahrscheinlichkeit auf den Spitzengewinn liegt je Los bei 1 zu 250.000 und ist damit so hoch wie bei keiner anderen Lotterie von Lotto Baden-Württemberg.

Die Lose waren seit 2. November zum Preis von zehn Euro in den baden-württembergischen Lotto-Annahmestellen und online erhältlich. Seit gestern Nacht (6. Dezember) und damit so früh wie nie, ist die Lotterie nun ausverkauft - alle 1,75 Millionen Lose sind vergriffen. 2021 waren die letzten Lose am 8. Dezember über den Ladentisch gegangen. Die Ziehung findet am 31. Dezember unter notarieller Aufsicht in der Stuttgarter Lotto-Zentrale statt. Alle Losnummern, auf die ein Gewinn entfallen ist, veröffentlicht Lotto Baden-Württemberg am Silvesterabend auf der Homepage.

Wer keine Silvester-Millionen-Lose erwerben konnte und eine Alternative sucht, wird vielleicht beim Glücksspirale-Jahreslos fündig. Hier kann zum Beispiel über 52 Wochen ein ganzes Los (260,20 Euro), ein halbes Los (130,20 Euro) oder ein fünftel Los (52,20 Euro) gespielt werden: www.lotto-bw.de/gs-jahreslos

Gesamtzahl der Gewinne und Gewinnwahrscheinlichkeiten je Silvester-Millionen-Los:

7 x 1 Million EUR (1 zu 250.000)

7 x 100.000 EUR (1 zu 249.999)

1.750 x 1.000 EUR (1 zu 1.000)

105.000 x 10 EUR (1 zu 17)

