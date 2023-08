Marketing Greece

„Einladender denn je" - Rhodos voll funktionsfähig

Rhodos, Griechenland (ots/PRNewswire)

Besucher der Insel in der Südägäis können beruhigt sein, da die Notmaßnahmen nach den Waldbränden aufgehoben wurden

Nachdem die Insel Rhodos wieder vollständig für Besucher geöffnet wurde, haben die griechische Regierung und die Tourismusbehörden Reisenden, die bereits gebucht haben oder dies in Erwägung ziehen, versichert, dass die Insel in der Südägäis bereit ist, sie willkommen zu heißen.

Die Waldbrände führten zur Evakuierung von mehr als 20.000 Besuchern und verursachten Störungen für viele Urlauber auf der Insel. Die griechische Regierung hat jedoch bekannt gegeben, dass die verbleibenden Dörfer, die vorsorglich evakuiert worden waren, für Bewohner und Besucher wieder sicher sind, und dass sie dorthin wieder zurückkehren können.

Die Tourismusbehörden betonten, dass Rhodos „einladender denn je" sei und dass nur eine sehr begrenzte Anzahl von Hotels im vom Feuer betroffenen Süden der Insel geschlossen bleibe.

Eine Erklärung der Hotels Association of Rhodes sagte: „Heute ist die Insel Rhodos voll in Betrieb und empfängt täglich Tausende von Besuchern, und bald werden 100 % der Unterkünfte auf der Insel wieder zur Verfügung stehen."

Außerdem kündigte sie eine Initiative an, um die persönlichen Gegenstände von evakuierten Gästen, die ohne ihr Gepäck nach Hause zurückgekehrt sind, kostenlos zurückbefördern, wenn das Hotel, in dem sie übernachtet haben, Mitglied des Verbandes ist.

Liebe und Gastfreundschaft

„Rhodos ist wieder da! Wir freuen uns bekanntgeben zu können, dass der operative Ausnahmezustand auf der Insel Rhodos aufgehoben wurde. Auf der gesamten Insel Rhodos, auch in den wenigen betroffenen Gebieten, hat sich das Leben wieder normalisiert", sagte das griechische Ministerium für Tourismus.

In der Erklärung heißt es weiter: „Die Einwohner von Rhodos, die sich in diesen schwierigen Tagen heldenhaft und selbstlos verhalten haben, freuen sich zusammen mit dem griechischen Staat darauf, ausländischen Besuchern weiterhin ihre Betreuung und einzigartige Gastfreundschaft anzubieten."

Der Regionalgouverneur der Südägäis, George Hatzimarkos, erklärte unterdessen: „Rhodos kehrt gestärkt zurück. In den wenigen betroffenen Gebieten werden derzeit sofortige Wiederaufbauprojekte durchgeführt, und der Fremdenverkehr hat sich rasch wieder auf den „normalen Betrieb" eingestellt. Wir können unseren Besuchern voll und ganz versichern, dass sie die außergewöhnlichen Reiseerlebnisse und die authentische Gastfreundschaft, die das schöne Rhodos als erstklassiges globales Reiseziel bietet, absolut genießen können."

Dank des „heroischen" Einsatzes der Einheimischen!

Etwa 2,6 Millionen Menschen besuchten Rhodos im vergangenen Jahr. Und da sich bereits so viele Touristen auf der Insel befanden, wurde in den internationalen Medien ausführlich über die Evakuierung berichtet und in den sozialen Medien auf die Beiträge der Betroffenen hingewiesen.

Die Gastfreundschaft und Großzügigkeit der Einheimischen während des Evakuierungsprozesses wurde allgemein gelobt.

Einige berichteten von Einwohnern, die ihre Häuser für Besucher öffneten, andere berichteten von Helden vor Ort.

Eine Familie sagte, diese Erfahrung habe „ ihr Vertrauen in das Gute im Menschen wiederhergestellt".

Andere erläuterten, wie Schulen mit Vorräten und Schlafeinrichtungen ausgestattet worden waren, um evakuierte Touristen aufnehmen zu können.

Auch die Touristen berichteten über ihre Erfahrungen im Fernsehen.

Marketing Griechenland Unser Ziel ist, den griechischen Tourismus zu stärken und das Image und den Ruf Griechenlands auf internationaler Ebene durch die Neupositionierung und Förderung aller Aspekte seiner Tourismus-Produkte zu verbessern. Wir wurden 2013 von der Griechischen Tourismusvereinigung (SETE) und der Griechischen Hotelkammer als gemeinnützige Initiative gegründet.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/einladender-denn-je--rhodos-voll-funktionsfahig-301891242.html

Original-Content von: Marketing Greece, übermittelt durch news aktuell