Urban Mobility: Die Zukunft liegt auf zwei Rädern

Frankfurt a. M. (ots)

Hersteller, Experten und Besucher der Eurobike 2023 sind sich einig: Dank neuer E-Antriebe, stärkerer Akkus, Lastenrädern, Accessoires und cleveren Kooperationen wird die urbane Nutzung von Fahrrädern auch in Zukunft rasant zulegen.

Mit dem neuen GASGAS MOTO 2 hat beispielsweise die spanische Marke jugendliche Fahrer im Visier. Rot, cool und mit starkem Heckmotor versehen, geht es um nichts weniger als die zeitgemäße Neuauflage des Mofas, inkl. Sattel für zwei Personen.

Auch im Cargobike-Segment ist Bewegung drin. So stellt Johansson mit dem Modell Henrik ein wendiges E-Lastenrad vor, das dem "Nordic Way" der Marke folgt und skandinavisches Design in die Städte bringt. Minimalistische Formensprache, technische Raffinessen und erstklassige Qualität zu einem erschwinglichen Preis.

Dass inzwischen auch Gravelbikes im städtischen Raum zuhause sind, zeigt das neue Felt Breed Carbon. Ausgelegt für hohe Geschwindigkeiten auf wechselndem Untergrund spricht es vor allem Pendler an, die längere Strecken aus dem urbanen Umland in die Stadt oder umgekehrt zurücklegen.

In ähnliche Kerbe schlägt das vollgefederte Husqvarna Touren-E-Bike Pather 2 FS. Mit seiner Straßenzulassung und der umfangreichen Ausstattung bietet es nicht nur Offroad-Abenteuer, sondern auch komfortable und sichere Fahrten in und durch die Metropolen.

Brompton Falträder wurden als multimodale Lösung für Menschen entwickelt, die in Städten leben und arbeiten. Sie lassen sich einfach und schnell zu einem tragbaren Paket zusammenklappen und kostenlos sowie platzsparend in Bus und Bahn mitnehmen. In Kooperation mit der Deutschen Bahn (DB) können Interessierte für monatlich 41 Euro ein Brompton mieten. Mit dem Abo fördern Brompton und DB die Kombination von Fahrrad und Bahn.

Radfahrer mögen es clean, unkompliziert und suchen nach vielseitigen, modularen Lösungen. FIDLOCK bietet mit seinen magnetischen TWIST- und VACUUM-Systemen smarte, unauffällig integrierte Lösungen, die einen enormen Mehrwert schaffen. Wer sein Rad FIDLOCK ready präsentiert, kann mit kleinen, unauffälligen Bauteilen große Wirkung erzielen.

