Syntax gewinnt CloudComputing-Insider IT-Award 2021 in Platin in der Kategorie "Cloud Data Management"

Weinheim (ots)

Leserwahl bescheinigt Kompetenzen für einheitliches Datenmanagement in der Multi Cloud und Hybrid Cloud

Syntax, führender ERP- und Managed Cloud Provider, ist mit einem IT-Award in Platin des Fachmagazins CloudComputing-Insider ausgezeichnet worden - als Top-Platzierter in der Kategorie "Cloud Data Management". In der dem Preis zugrunde liegenden Wahl bescheinigten die Leser Syntax herausragende Kompetenzen für ein einheitliches Datenmanagement in der Multi Cloud und der Hybrid Cloud.

Syntax unterstützt Unternehmen bei der Planung, Implementierung und dem reibungslosen Betrieb von Multi- und Hybrid-Cloud-Architekturen mit einer einheitlichen und übersichtlichen Datenhaltung. Die innovativen Produkte und Services optimieren die Cloud Business Continuity sowie die Datenqualität und -sicherheit in hybriden Cloud-Umgebungen.

"Dieser Award ist vor allem deswegen eine tolle Auszeichnung und Anerkennung für unsere Leistungen, weil er uns von den Lesern, sprich den Anwendern, die Cloud Data Management in Anspruch nehmen, verliehen wurde", freut sich Ralf Sürken, CEO Europe von Syntax. "Es ist schön zu sehen, dass unser Engagement, mit dem wir unsere Kunden auf ihrem Weg in die Cloud und in die digitale Zukunft begleiten, so positiv wahrgenommen und gewürdigt wird."

Mit dem IT-Award zeichnen die Fachredaktionen des Vogel-Verlags in unterschiedlichen Kategorien Unternehmen aus, die sich in jüngster Vergangenheit besonders positiv hervorgetan haben - sei es durch bahnbrechende neue Technologien, herausragende Produkte und Konzepte oder durch zukunftsweisende Strategien. Innerhalb von 20 Wochen gaben die Leser für die von der Redaktion nominierten Unternehmen rund 64.000 Stimmen ab.

