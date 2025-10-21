FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co, KGaA

Magischer Beauty-Herbst: GALA und Judith Williams Cosmetics mit zweitem Produkt der Magic Wonder Linie ab sofort im Handel

Hamburg / Essen (ots)

"Wir schaffen ein passgenaues Marken- und Einkaufserlebnis", so GALA-Chefredakteurin Doris Brückner

Launch der "Magic Wonder Cream" mit Prominenten wie Annika Lau, Wolke Hegenbarth und Franca Lehfeld in Hamburg

Judith Williams schwärmt von "enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit" mit FUNKEs People- und Lifestyle Magazin

Herbstzeit ist Beautyzeit. Und wer könnte besser wissen, was die Haut jetzt braucht als ein renommiertes, reichweitenstarkes People- und Lifestyle Magazin und eine ausgewiesene Kosmetik-Expertin, Unternehmerin und Investorin? GALA und Judith Williams Cosmetics heben ihre strategische Partnerschaft mit einem weiteren Produkt aufs nächste Level. Unter dem Label "GALA loves" bringen die beiden Marken jetzt die Magic Wonder Cream auf den Markt.

Die reichhaltige Tagespflege ist ein echtes Multitalent für eine jugendlichere Ausstrahlung, da es das Hautbild verfeinert und glättet. Wertvolle Inhaltsstoffe wie Sheabutter und Himbeersamenöl sorgen für Geschmeidigkeit, während Glycerin die Feuchtigkeit nachweislich verbessert. Das Soft-Filter-Finish lässt den Teint wie weichgezeichnet erscheinen. Die Creme ist frei von Tierversuchen und funktioniert als Tagespflege oder Primer unter dem Make-up.

Der Launch der Magic Wonder Cream wurde am 7. Oktober 2025 bereits mit viel Prominenz in Hamburg gefeiert. Der Einladung ins Fairmont Hotel Vier Jahreszeiten waren unter anderem TV-Moderatorin Annika Lau, Schauspielerin Wolke Hegenbarth, Bestsellerautorin Franca Lehfeldt sowie ausgewählte Beauty & Fashion Influencer gefolgt, um zusammen mit Judith Williams und GALA-Chefredakteurin Doris Brückner den "magischen" Herbst einzuläuten.

Die Tagespflege ist bereits das zweite, gemeinsam entwickelte Produkt, das aus der Kooperation von FUNKEs GALA und Judith Williams Cosmetics hervorgeht. Bei der Entstehung der Creme wurde die GALA Community direkt mit eingebunden. Sie haben getestet, bewertet und so an der Entwicklung der Creme mitgewirkt.

Durch die Produkte mit dem "GALA loves"-Label wird die erlebnisreiche Markenwelt rund um GALA weiter ausgebaut und gestärkt. "Beauty und Lifestyle sind eine starke Säule der GALA. Durch die Kooperation mit Judith Williams Cosmetics vereinen wir die Expertise beider Seiten und schaffen für unsere Leserinnen und Kundinnen ein passgenaues Marken- und Einkaufserlebnis", so GALA-Chefredakteurin Doris Brückner.

"Die Entwicklung unserer Magic Wonder Cream war ein Prozess voller Herzblut, Geduld und Freude, getragen von einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der GALA-Redaktion", ergänzt Judith Williams. "Besonders das offene Feedback und die gemeinsame Leidenschaft haben das Projekt bereichert und ein Ergebnis möglich gemacht, das mich mit großer Dankbarkeit erfüllt."

Die Produkte sind bei DM, Budnikowsky (Budni) und Rossmann sowie online erhältlich (zum Beispiel: www.judithwilliams.com).

Über GALA

Ob Print oder digital - GALA fasziniert mit ihrer exklusiven Berichterstattung über Stars aus aller Welt. Die Reichweiten des People- und Lifestyle Magazins der FUNKE Mediengruppe beweisen: Schnelligkeit und Exklusivität werden hier auf einzigartige Weise verknüpft. In ihrer mehr als 30-jährigen Geschichte besticht die Marke durch spannende News, gut recherchierte Hintergrundgeschichten und Reportagen, ehrliche Interviews, große Lifestyle- und Hochglanz-Fotostrecken mit deutschen und internationalen Stars sowie aktuelle Mode- und Beautytrends.

Über Judith Williams

Judith Williams ist seit über 25 Jahren eine einflussreiche Persönlichkeit in der Beauty-Branche. Als Unternehmerin und Investorin liegt ihr Augenmerk auf innovativen Produktenwicklungen. Als Expertin für Wirkstoffe und Formulierungen teilt sie ihr fundiertes Wissen über Hautpflege und Make-up auch im GALA Beauty Talk.

