"Ein Schal fürs Leben": BRIGITTE und Save the Children im Einsatz für Kinder in Not

Charity-Aktion "Ein Schal fürs Leben" startet am 22. Oktober.

Prominente wie Guido Maria Kretschmer, Nazan Eckes, Jannis Niewöhner, Cordula Stratmann und Maja Göpel unterstützen die Hilfsaktion

Aktion bereits zum zwölften Mal: Seit 2014 schon 3,3 Millionen Euro gesammelt

Die Charity-Aktion "Ein Schal fürs Leben" setzt erneut ein Zeichen für Solidarität mit Kindern in Krisen- und Konfliktgebieten. BRIGITTE, Deutschlands führende crossmediale Medienmarke für Frauen, und Save the Children, die größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt, rufen im zwölften Aktionsjahr zum Stricken und Schal-Tragen auf. Die Spenden gehen an Kinder in Not weltweit.

In diesem Jahr unterstützen Prominente wie Guido Maria Kretschmer, Nazan Eckes, Jannis Niewöhner, Cordula Stratmann und Maja Göpel die Aktion. "Jahr für Jahr steht der 'Schal fürs Leben' für Mitgefühl, Zusammenhalt und konkrete Hilfe für Kinder in Not", sagt Guido Maria Kretschmer, der den Schal zum dritten Mal entworfen hat. "Mit seinen warmen Herbstfarben ist er besonders schön geworden."

Hilfe, die direkt bei den Kindern ankommt

Von jedem verkauften Schal und Wollpaket fließen zehn Euro direkt in die weltweite Arbeit von Save the Children. Damit kann die Kinderrechtsorganisation dort helfen, wo der Bedarf am größten ist. Etwa mit Nahrungsmitteln, medizinischer und psychosozialer Versorgung oder Bildungsprogrammen. Seit Beginn der Aktion im Jahr 2014 wurden bereits über 3,3 Millionen Euro an Spenden gesammelt.

"Gerade jetzt, wo immer mehr Kinder durch Kriege und Krisen in existenzielle Not geraten und lebenswichtige Hilfen weltweit gekürzt werden, dürfen wir sie nicht im Stich lassen", sagt Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland. "Jedes Kind hat ein sicheres, gesundes Leben und eine gute Zukunft verdient - und genau das wünschen sich die Kinder in unseren Projekten. Der 'Schal fürs Leben' hilft dabei, dass aus diesen Wünschen Wirklichkeit wird."

Auch Susanna Riethmüller, Chefredakteurin BRIGITTE, unterstreicht die Bedeutung des Engagements: "Mit dem 'Schal fürs Leben' zeigen wir, dass Mitgefühl kein leeres Wort ist. Jeder Schal, jede Spende, jedes Zeichen hilft Kindern, die in Kriegen und Krisen alles verloren haben. Zusammen können wir ihnen wieder Hoffnung geben - Masche für Masche."

Höhepunkt am Tag der Menschenrechte

Die Aktion startet am 22. Oktober 2025 und hat ihren Höhepunkt am 10. Dezember, dem internationalen Tag der Menschenrechte. An diesem Tag rufen BRIGITTE und Save the Children dazu auf, den Schal zu tragen und damit ein öffentlich sichtbares Zeichen der Solidarität mit Kindern in Not zu setzen.

Alle Informationen zur Aktion und zu den Spendenmöglichkeiten finden Sie auf:

Bildmaterial von Guido Maria Kretschmer:

https://www.contenthubsavethechildren.org/Share/s4b8mf25vh1on02t75ismtk4q2e4ui85

Weiteres Material zur "Ein Schal fürs Leben"-Aktion schicken wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.

Die Charity-Initiative 'Ein Schal fürs Leben' zeigt eindrucksvoll, wie journalistische Marken ihre Reichweite nutzen können, um gesellschaftlich relevante Themen in die Öffentlichkeit zu tragen. Mit Ihrem Engagement können Sie ein Teil dieser Erfolgsgeschichte werden und Kindern helfen, deren Leben von Krieg und Krisen geprägt ist.

Über Save the Children

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren. www.savethechildren.de

Über BRIGITTE

BRIGITTE ist Deutschlands führende crossmediale Frauenmarke und weiß, was Frauen bewegt, kennt all ihre Facetten. Dabei stellt die Marke der FUNKE Mediengruppe das Empowerment von Frauen seit 70 Jahren in den Mittelpunkt und bietet Themen, die Frauen betreffen und bewegen. BRIGITTE schafft Vertrauen und hält crossmedial die perfekte Mischung bei der Auswahl der Themen bereit und bietet die Vielfalt, die Frauen interessiert: Mode, Beauty, Kultur, Reise, Job, Finanzen und Gesundheit - mit erstklassigem Service und stets auf Augenhöhe mit der Leserin und Userin. www.brigitte.de

Über FUNKE

Informationen, Entertainment, Services - das ist FUNKE. Und das mit einer klaren Vision: "Journalismus für eine offene, informierte Gesellschaft." Der Fokus liegt auf drei Geschäftsfeldern: Regionalmedien, National Brands sowie FUNKE Digital. Mehr als 1.700 Journalist*innen und rund 3.000 Medienmacher*innen arbeiten bei FUNKE. In Deutschland gibt das Unternehmen Tageszeitungen in Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen heraus, darunter Berliner Morgenpost, Braunschweiger Zeitung, Hamburger Abendblatt, Westdeutsche Allgemeine Zeitung und Thüringer Allgemeine. Im National Brands-Bereich gehört FUNKE zu den größten Anbieterinnen in Deutschland. Zum Portfolio zählen Marken wie HÖRZU, Gong, TV Digital, BILD der FRAU, GALA, BRIGITTE, myself, DONNA und Chefkoch. Hinzu kommen zahlreiche Rätsel- und Lebensart-Magazine. Im Digital-Bereich betreibt FUNKE unter anderem ein Netzwerk an spezialisierten Jobportalen wie ABSOLVENTA, Azubiyo und joblocal. Zum FUNKE-Digital-Portfolio gehören außerdem News- und Themenportale wie DerWesten.de oder Futurezone.de, Digitalagenturen wie baseplus und Leads & Listings-Angebote wie pension.de und Musterhaus.net. An allen ihren Tageszeitungsstandorten gibt die FUNKE-Gruppe die jeweils führenden Anzeigenblätter heraus. In NRW hält FUNKE Mehrheitsbeteiligungen an lokalen Radiosendern. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch auf dem österreichischen Zeitungsmarkt engagiert (Kurier). Mit der Gala GOLDENE BILD der FRAU und dem Netzwerk-Event FEMALE FUTURE FORCE DAY werden zwei hochkarätige Events von FUNKE veranstaltet. Außerdem ist FUNKE Mitveranstalter der Krebs-Convention YES!CON. www.funkemedien.de

