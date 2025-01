FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co, KGaA

Ausbau des Jobportal-Portfolios: FUNKE Digital übernimmt die Plattformen praktischArzt und Medi-Karriere

Berlin/Mannheim/Essen (ots)

Einstieg in neues Marktsegment: FUNKE Digital übernimmt die beiden Jobportale praktischArzt und Medi-Karriere. Die beiden Stellenbörsen gehören mit mehr als 3.000 registrierten Arbeitgeber*innen zu den führenden Anbietern im Stellenmarkt für die Gesundheitsbranche in der DACH-Region und haben mehr als 2,5 Millionen Besucher*innen pro Monat. Die Gründer und Geschäftsführer Timo Krasko und Michael Schmitt hatten ihr Unternehmen 2014 gegründet und zu den reichweitenstärksten Karriere- und Infoportalen im Gesundheitswesen ausgebaut. Die beiden bleiben auch nach der Übernahme als Geschäftsführer an Bord und erschließen bereits zusätzliche Märkte für die Gruppe.

"Der Fachkräftemangel ist in kaum einem Bereich so eklatant wie im Gesundheitswesen. Mit der Übernahme von praktischArzt und Medi-Karriere erschließen wir uns so für unseren Recruiting-Bereich bei FUNKE Digital einen hochattraktiven Markt und sind von Start weg einer der stärksten Player. Das ist auch ein wichtiger Schritt für die Digitalstrategie von FUNKE", sagt FUNKEs Digitalchef Stephan Thurm. "Wir kennen und schätzen die Gründer schon lange und es ist beeindruckend, wie die beiden mit ihrem Team im Gesundheitsmarkt zu einem der führenden Anbieter wurden. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit ihnen das Wachstum weiter zu beschleunigen. Zusammen mit den Angeboten von FUNKE Works bauen wir damit unsere marktführende Position bei Spezialportalen für Recruiting-Lösungen weiter aus."

"FUNKE Works ist der perfekte Partner, um unser Portal-Netzwerk weiter wachsen zu lassen und uns weiterhin im Gesundheits- und Sozialwesen optimal zu platzieren. In den gemeinsamen Gesprächen haben wir von Anfang an einen großen fachlichen und menschlichen Match gespürt und wir sind froh, nun Teil von FUNKE zu sein", sagt Michael Schmitt. "Wir werden sicherlich von zahlreichen Synergien innerhalb der Gruppe profitieren und bringen sehr gerne unsere Marktexpertise und Know-how mit ein, so dass beide Parteien nachhaltig profitieren werden", fügt Timo Krasko hinzu.

Die beiden Portale haben sich auf zwei unterschiedliche Zielgruppen ausgerichtet:

praktischArzt richtet sich an Ärzt*innen aller Fachrichtungen und Karrierestufen. Neben einem großen Kund*innenstamm aus der gesamten DACH-Region bietet das Portal auch zielgruppen-spezifische Inhalte zur Karriere im Gesundheitssektor wie Tipps zur Weiterbildung, Klinikmanagement, der Gründung einer eigenen Praxis oder Überblicke über die verschiedenen Tarifverträge im Markt.

Breiter aufgestellt ist das Angebot von Medi-Karriere und bietet Jobsuchenden Infos und Jobs zu mehr als 350 Berufsbildern aus dem gesamten Gesundheitsbereich wie medizinische Fachangestellte, Mitarbeitende in Verwaltungen von Kliniken und sonstigen Einrichtungen, Pfleger*innen oder Therapeut*innen. Auch diese Plattform bietet potenziellen Arbeitnehmer*innen hilfreiche Tipps fürs Berufsleben wie Weiterbildungsangebote oder Gehaltsübersichten.

Original-Content von: FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co, KGaA, übermittelt durch news aktuell