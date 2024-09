FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co, KGaA

Kreuzfahrt Guide Awards 2024

Expertenjury kürt die herausragendsten Schiffe des Jahres

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

14. Award-Verleihung mit hochkarätigen Gästen in Hamburg. Erstmals auch Leserpreis verliehen

Von Info-/Entertainment bis Nachhaltigkeit: 32 Schiffe in 8 Kategorien nominiert

Sieben Hochsee-Schiffe und ein Flussschiff mit Kreuzfahrt Guide Awards prämiert

Übergabe der begehrten Trophäen in Hamburg

Kreuzfahrt Guide 2025 vom Hamburger Abendblatt erscheint im November

Sie gelten als die begehrtesten Trophäen der Kreuzfahrtbranche in Deutschland: die Kreuzfahrt Guide Awards, die am Dienstag zum 14. Mal in Hamburg verliehen worden sind. Eine 18-köpfige Expertenjury hatte aus 32 nominierten Schiffen jene acht Sieger gewählt, die in ihren Kategorien Maßstäbe setzen und anderen als Benchmark dienen. Hinzu kam der Leserpreis. Gefragt hatte die Redaktion des unter Hamburger-Abendblatt-Flagge erscheinenden Kreuzfahrt Guides: „Welches ist Ihr persönliches Traumschiff?“ Hier zeichnete sich schnell ein klarer Sieger ab, der Insider nicht wirklich überrascht: die beliebte MS „Europa 2“ von Hapag-Lloyd Cruises, für viele als Gesamtpaket eines der besten Kreuzfahrtschiffe weltweit und zudem auch im Hamburger Hafen ein immer wieder gerne gesehener Gast. „Der Leserpreis ist mein persönliches Highlight. Ich bin im Rahmen der Leserreisen regelmäßig mit unseren Abonnentinnen und Abonnenten im Austausch und freue mich immer sehr über ihr wichtiges Feedback”, sagt Vivian Hecker, Gesamtleitung Marketing & Events Hamburger Abendblatt.

Die Übergabe der Kreuzfahrt Guide Awards fand in der Eventlocation Opernloft am Alten Fährterminal Altona statt, nahe dem Cruise Terminal Altona und mit Blick auf den Hamburger Hafen. Dorthin waren zahlreiche hochkarätige Vertreter der Branche gekommen, darunter Wybcke Meier (Tui Cruises), Felix Eichhorn (Aida Cruises), Isolde Susset (Hapag-Lloyd Cruises), Guido Laukamp (nicko cruises), Benjamin Krumpen (Phoenix Reisen), Oliver Steuber (Plantours), Jürgen Stille (NCL), Arik Vollmer (Royal Caribbean International), Andreas Nüssel (Silversea Cruises), Simone Maraschi (Cruise Gate Hamburg) und Michael Otremba (Hamburg Tourismus).

Nach der Vergabe der Awards wurden auf der Terrasse des Opernlofts beim lockeren „Get-together“ die aktuellen Trends des Kreuzfahrtenmarkts besprochen und bei entspannter Musik und leckerem Essen gefeiert. Mitte November dieses Jahres erscheint dann der neue Kreuzfahrt Guide 2025, für den die Hauptautoren Georg J. Schulz und Uwe Bahn neben zahlreichen spannenden Reportagen und Hintergrundberichten auch ein aktualisiertes Schiffsregister erstellen. Der Kreuzfahrt Guide 2025 kann auf abendblattde/shop bereits vorbestellt werden.

Die Kategorien und Gewinner 2024 im Überblick:

Icon of the Seas (Royal Caribbean Cruises) Info/Entertainment

(Royal Caribbean Cruises) Info/Entertainment Mein Schiff 7 (TUI Cruises) Sport/Wellness

(TUI Cruises) Sport/Wellness Europa (Hapag-Lloyd Cruises) Gastronomie

(Hapag-Lloyd Cruises) Gastronomie Aidaprima (Aida Cruises) Familienfreundlichkeit

(Aida Cruises) Familienfreundlichkeit Silver Nova (Silversea Cruises) Service/Komfort

(Silversea Cruises) Service/Komfort Hanseatic Spirit (Hapag-Lloyd Cruises) Routing

(Hapag-Lloyd Cruises) Routing Havila Pollux (Havila Voyages) Nachhaltigkeit

(Havila Voyages) Nachhaltigkeit Viva Two (Viva Cruises) Flussschiff des Jahres

(Viva Cruises) Flussschiff des Jahres Europa 2 Leserpreis

Die Expertenjury im Überblick:

Christoph Assies (Kreuzfahrtautor)

Uwe Bahn (Kreuzfahrt Guide)

Rudy Beckx (Cruise & Style)

Frank Behling (Kieler Nachrichten)

Fabian Betzendahl (Kreuzfahrturlauber.de)

Ulrike Bornheim (Urlaubsexperte.de)

Edgar S. Hasse (Hamburger Abendblatt)

Thomas P. Illes (Kreuzfahrtexperte)

Christian Kolb (Kreuzfahrtautor)

Tobias Lange-Rueb (Crucero)

Matthias Morr (Kreuzfahrtexperte, morr.de)

Susanne Müller (Welcome aboard)

Franz Neumeier (Cruisetricks.com)

Samira Salih (Kreuzfahrtberater GmbH)

Susanne Schaeffer (Kreuzfahrtautorin)

Georg J. Schulz (Kreuzfahrt Guide/Hamburger Abendblatt)

Daniel Vulic (Inselradio Mallorca)

Michael Wolf (An Bord)

Original-Content von: FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co, KGaA, übermittelt durch news aktuell