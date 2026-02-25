AfD - Alternative für Deutschland

Kay Gottschalk: Rekorddefizit 2025: Schuldenorgie statt Solvenz

Berlin (ots)

Der deutsche Staat hat 2025 ein Defizit von 119,1 Milliarden Euro eingefahren, vier Milliarden mehr als 2024 und deutlich über den ursprünglichen Prognosen. Die Defizitquote stieg auf 2,7 Prozent des BIP. Die Bundesbank erwartet bis 2027 bereits 4,5 Prozent durch schuldenfinanzierte Großprojekte.

Hierzu erklärt der stellvertretende AfD-Bundessprecher Kay Gottschalk:

"Die Zahlen sind vernichtend. Trotz Rekordeinnahmen bei Steuern und Beiträgen explodiert das Minus auf 119 Milliarden Euro. Das ist kein Ausrutscher, sondern das Ergebnis jahrelanger verantwortungsloser Ausgabenpolitik auf Pump durch die Altparteien. Die faktische Abschaffung der Schuldenbremse durch Dauer-Ausnahmen und Sondervermögen bringt weder echtes Wachstum noch Stabilität, sondern nur höhere Zinslasten und noch mehr Schulden für unsere Kinder. Das mickrige BIP-Plus von 0,2 Prozent 2025 ist kein Erfolg, sondern ein Armutszeugnis.

Die Alternative für Deutschland fordert die strikte Rückkehr zur Schuldenbremse, sofortigen Ausgabenstopp bei ideologischen und unnötigen Posten, konsequente Konsolidierung statt neuer Schuldenorgien. Alles andere ist Verrat an den kommenden Generationen. Deutschland braucht solide Finanzen und das jetzt!"

