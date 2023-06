Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH

Deutsche Mittelstandsfinanz berät Veräußerung des führenden Individualsoftware-Entwicklers AraCom AG an Maxburg

Frankfurt/München/Augsburg (ots)

Die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, Frankfurt, ein führendes Beratungshaus für Unternehmenstransaktionen und Unternehmensnachfolgelösungen hat die AraCom IT Services AG, Gersthofen bei Augsburg, beim Eingehen einer Partnerschaft mit Maxburg beraten. Dabei hat der von der Maxburg Capital Management GmbH beratene Fonds Maxburg Beteiligungen IV eine Mehrheit erworben.

AraCom wurde 1989 von Lothar Härle und Alexander Waidmann, die sich bereits aus gemeinsamen Studientagen kennen, gegründet und ist die Erfolgsgeschichte im deutschen Individual-Software-Entwicklungsbereich. Was vor 25 Jahren als Gründung in der Garage seinen Anfang nahm, entwickelte sich zum Marktführer für maßgeschneiderte Softwarelösungen jenseits der Standardsoftware in Süddeutschland. Heute beschäftigt das jährlich um ca. 20% wachsende Unternehmen an seinen Standorten Augsburg, München, Stuttgart und Bamberg über 200 Softwareentwickler und arbeitet für namhafte Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Automotive.

Die Unternehmensgründer haben bereits vor zwei Jahren die unternehmerische Führung an ein Vorstandsteam um Winfried Busch (CEO) und Dr. Christian Teitzel (COO) abgegeben. Durch den Verkauf an Maxburg wird jetzt die unternehmerische Nachfolge abgeschlossen und der Grundstein für das weitere Wachstum von AraCom gelegt.

Maxburg mit Sitz in München ist eine namhafte auf den deutschsprachigen Raum fokussierte Investmentmanagementgesellschaft, die sich auf langfristig angelegte Unternehmensbeteiligungen mit dem Ziel, dauerhafter und nachhaltiger Wertsteigerung, konzentriert. Mit mehreren Beteiligungen in den Bereichen Software und IT-Beratung verfügt Maxburg über viel Erfahrung in diesem Sektor.

AraCom ist bereits die dritte, von Deutsche Mittelstandsfinanz erfolgreich umgesetzte, Unternehmensnachfolge im Bereich Softwareentwicklung seit 2021. "Dies unterstreicht unsere besondere Expertise in diesem Sektor. Wir freuen uns sehr, dass sich Maxburg im Rahmen des von uns international durchgeführten, strukturierten Transaktionsprozesses als der geeignetste Erwerber zur Stärkung der strategischen Positionierung und zur Unterstützung bei der Umsetzung des Wachstumspfades herauskristallisiert hat", erläutern die beiden geschäftsführenden Gesellschafter der Deutsche Mittelstandsfinanz, Dr. Patrick Schmidl und Michael Dirkes.

"Mit der Deutschen Mittelstandsfinanz haben wir einen äußert professionellen Partner ausgewählt, der den Transaktionsprozess mit Kompetenz, viel Erfahrung und dem nötigen Fingerspitzengefühl erfolgreich umgesetzt und abgeschlossen hat. Für unser Unternehmen AraCom und seine Aktionäre wurde ein optimales Ergebnis erzielt", sagen Lothar Härle und Alexander Waidmann. Der CEO von AraCom Winfried Busch ergänzt: "Mit Maxburg als Gesellschafter kann AraCom sein starkes Wachstum, auch durch Zukäufe, nochmals beschleunigen und mittelfristig auch im europäischen Ausland Fuß fassen."

"Lothar und Alexander haben zusammen mit Winfried und seinem Team eine fantastische Firma aufgebaut und wir freuen uns gemeinsam mit dem Management das profitable Wachstum fortzuführen" kommentiert Moritz Greve, Partner bei Maxburg. "Wir haben den Software Development Markt in den letzten Jahren intensiv analysiert und beabsichtigen AraCom durch organisches Wachstum, aber auch über Zukäufe weiterzuentwickeln" ergänzt Georg Landesvatter, Partner bei Maxburg.

Über Deutsche Mittelstandsfinanz

Die Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, Frankfurt, ist ein führendes Beratungsunternehmen für Unternehmenstransaktionen im Mittelstand. Zu den Schwerpunkten der Deutsche Mittelstandsfinanz gehört die Beratung bei Unternehmenskäufen und -verkäufen ("M&A-Beratung") sowie bei der Unternehmensnachfolge. Deutsche Mittelstandsfinanz ist der deutsche Partner von Corporate Finance Associates, einer M&A-Beratung mit knapp 40 Büros weltweit.

www.dmfin.com

www.cfaw.com

Über Maxburg:

Maxburg ist eine auf den deutschsprachigen Raum fokussierte Beratungsgesellschaft, die von ihr betreute Beteiligungsfonds mit einem Fondsvolumen von EUR 600 Mio. berät. Von Maxburg beratene Beteiligungsgesellschaften investieren partnerschaftlich in etablierte und erfolgreiche Unternehmen, um deren nachhaltiges und profitables Wachstum zu fördern. Dabei werden sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen mit Investitionsvolumen von EUR10 bis EUR100 Mio. getätigt.

www.maxburg.com

Original-Content von: Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH, übermittelt durch news aktuell