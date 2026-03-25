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Deutschland wieder auf EM-Kurs? Die Shootingstars Bischof und El Mala spielen am Freitag live auf ProSieben MAXX

Deutschland wieder auf EM-Kurs? Die Shootingstars Bischof und El Mala spielen am Freitag live auf ProSieben MAXX
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Unterföhring (ots)

Schlüsselspieler für Schlüsselspiele. Mit Kapitän Tom Bischof vom FC Bayern München und Köln-Juwel Said El Mala startet die deutsche U21-Nationalmannschaft in zwei entscheidende EM-Qualifikationsspiele. Am Freitag, 27. März, trifft das DFB-Team in Braunschweig auf Nordirland, bevor es am Dienstag, 31. März, zum Showdown in Griechenland kommt. ProSieben MAXX und Joyn übertragen beide Partien jeweils ab 17:30 Uhr live. Das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, den Kommentatoren Franz Büchner und Florian Hauser sowie Europameister Markus Babbel als Experte berichtet von den Duellen.

Deutschland unter Druck im Kampf um das EM-Ticket. Nach fünf Spieltagen in der EM-Qualifikation rangiert das deutsche Team auf Platz 2, drei Punkte hinter Tabellenführer Griechenland. Die griechische Auswahl gewann das Hinspiel gegen Deutschland und führt ohne Punktverlust die Gruppe F an. Nur alle Gruppensieger und der beste Zweitplatzierte qualifizieren sich direkt für die EM.

EM-Qualifikation live auf ProSieben MAXX und Joyn:
Freitag, 27. März, 17:30 Uhr: Deutschland - Nordirland
Dienstag, 31. März, 17:30 Uhr: Griechenland - Deutschland

Pressekontakt:

Michael Ulich
Communications Sports
phone: +49 (0) 89 95 07 - 7296
email: michael.ulich@seven.one

Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191
email: clarissa.schreiner@seven.one

Original-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell

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