Home of Anime: ProSieben MAXX zeigt neue Folgen "Detektiv Conan" als deutsche Erstausstrahlung

Unterföhring (ots) - Deutscher Meister gegen deutschen NHL-Champion: Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm (27) tritt am Dienstag, 4. Oktober 2022, mit den NHL-Stars seines neuen Teams, den San Jose Sharks, beim deutschen Meister Eisbären Berlin an. ProSieben MAXX zeigt das Match der NHL Global Series ab 19:20 Uhr live und exklusiv im Free-TV. Nico Sturm schaffte in der ...

