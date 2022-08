ProSieben MAXX

Live auf ProSieben MAXX: NHL-Stars mit deutschem Champion Nico Sturm spielen in Berlin

Unterföhring (ots)

Deutscher Meister gegen deutschen NHL-Champion: Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm (27) tritt am Dienstag, 4. Oktober 2022, mit den NHL-Stars seines neuen Teams, den San Jose Sharks, beim deutschen Meister Eisbären Berlin an. ProSieben MAXX zeigt das Match der NHL Global Series ab 19:20 Uhr live und exklusiv im Free-TV.

Nico Sturm schaffte in der vergangenen Saison, was vor ihm nur vier deutsche Eishockey-Spieler schafften. Er holte sich den Titel in der besten Eishockey-Liga der Welt und gewann den Stanley Cup. Nach dem Triumph mit Colorado Avalanche wechselte der Augsburger zur neuen Spielzeit zu den San Jose Sharks.

Ab dem 19. Februar 2023 zeigt ProSieben MAXX wieder jeden Sonntag ein NHL-Duell live. ran.de bietet neben den Live-Spielen allen Eishockey-Fans das komplette #ranNHL-Paket mit Videos, News, Spielberichten, Ergebnissen und Tabellen.

"ran Eishockey" NHL Global Series Eisbären Berlin - San Jose Sharks am Dienstag, 4. Oktober 2022, 19:20 Uhr live auf ProSieben MAXX.

Original-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell