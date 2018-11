ProSieben MAXX erstmals zu Gast bei den Patriots: NFL-Liveberichterstattung mit Sebastian Vollmer und Markus Kuhn am 2. Dezember 2018 Das gab's noch nie! Erstmals wird ProSieben MAXX ein NFL-Spiel der Regular Season live aus den USA vor Ort übertragen: Die New England Patriots treffen am 2. Dezember 2018... mehr Bild-Infos Download

Unterföhring (ots) - Das gab's noch nie! Erstmals wird ProSieben MAXX ein NFL-Spiel der Regular Season live aus den USA vor Ort übertragen: Die New England Patriots treffen am 2. Dezember 2018 auf die Minnesota Vikings - kommentiert von Sebastian Vollmer und Markus Kuhn.

Sebastian Vollmer, zweifacher Super-Bowl-Champion: "Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der NFL, den Patriots und ProSieben MAXX zum ersten Mal ein reguläres Saison-Spiel live aus den USA nach Deutschland zu holen. Dies ist der richtige Schritt, damit unser Sport in unserem Heimatland noch populärer wird. Als ehemalige Spieler wissen wir, wie es ist, live im Stadion zu sein und werden versuchen, genau dieses Gefühl den Deutschen Football-Fans zu vermitteln."

Alexander Rösner, ran-Sportchef: "Erstmals werden mit Markus Kuhn und Sebastian Vollmer zwei ehemalige NFL-Profis ein NFL-Spiel live kommentieren. Es ist uns eine Ehre, der Einladung der NFL und der New England Patriots zu folgen und ihr Heimspiel gegen die Minnesota Vikings direkt aus dem Gillette Stadium in Foxborough zu übertragen."

ProSieben MAXX ist auf Einladung der NFL und der New England Patriots zu Gast beim fünffachen Super Bowl-Sieger: Am kommenden Sonntag empfängt das Team um Superstar Tom Brady ab 22:15 Uhr die Minnesota Vikings. Christoph "Icke" Dommisch ist ebenfalls vor Ort im Gillette Stadium in Foxborough und wird zum Moderator befördert.

Zuvor beginnt der reguläre Football-Sonntag auf ProSieben MAXX wie gewohnt um 18:30 Uhr mit dem NFL-Magazin #ranNFLsüchtig, im Anschluss kommentieren Jan Stecker und Patrick Esume ab 19.00 Uhr die Baltimore Ravens gegen die Atlanta Falcons dem Studio in Unterföhring. Parallel können Footballfans ab 19:00 Uhr im Livestream auf ran.de das Spiel der Los Angeles Rams gegen die Detroit Lions verfolgen.

Hintergrund: Liveübertragungen aus den Stadion gab es bisher ausschließlich beim Super Bowl (seit 1999 11x in SAT.1, 1x auf ProSieben) sowie in Europa bei den London-Games (seit 2015 11x).

#ranNFL am Sonntag, 2.12.2018 (Woche 13)

18:30 Uhr #ranNFLsüchtig

19:00 Uhr Baltimore Ravens @ Atlanta Falcons

22:15 Uhr Minnesota Vikings @ New England Patriots live aus Foxborough mit Sebastian Vollmer und Markus Kuhn

Ausschließlich im Stream auf ran.de:

19:00 Uhr Los Angeles Rams @ Detroit Lions

