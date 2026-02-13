E.ON Energie Deutschland GmbH

E-World 2026 in Essen: Innovative Lösungen für Flexibilität im Privat- und Gewerbekundensegment

München / Essen (ots)

E.ON Home Comfort: Intelligente Verbrauchssteuerung senkt Kosten um fast 1.000 Euro und macht Flexibilitätspotenziale im Haushalt gezielt nutzbar

Für Gewerbekunden: Individuelle Flexibilitätslösung senkt Kosten und CO2-Emissionen

Bidirektionales Laden: Bestellstart für erste Vehicle-to-Grid Lösung für Privatkunden in Kooperation mit BMW

E.ON Energie Deutschland hat auf der E-World 2026 in Essen, Europas größter Energiefachmesse, zentrale Innovationen für die flexible Energiewende präsentiert. Eines der Fokusthemen waren dabei Lösungen, mit denen Verbraucherinnen und Verbraucher im Privatkundensegment, ebenso wie Unternehmen, ihren Stromverbrauch im Alltag intelligent steuern und damit aktiv von den Chancen Energiewende profitieren können. Martin Endress, Chief Commercial Officer (CCO) bei E.ON Energie Deutschland, erläutert: "Als führender Energieversorger Deutschlands sehen wir uns als Antreiber und Gestalter einer ganzheitlichen Energiewende im Sinne unserer Kundinnen und Kunden - von flexiblen Stromtarifen und intelligenten Energiemanagementsystemen bis hin zu Anwendungsfällen wie dem bidirektionalen Laden. Unser Ziel ist es, Flexibilität im Energiesystem einfach nutzbar zu machen und damit einen spürbaren Beitrag zur Stabilisierung der Netze und zur Reduktion von Energie- und Systemkosten zu leisten. Dabei unterstützen wir unsere Privatkundinnen und -kunden bei ihrer persönlichen Energiewende in den eigenen vier Wänden ebenso wie unsere Geschäftskunden. So machen wir die Energiezukunft konkret erlebbar, einfach zugänglich und für alle bezahlbar."

E.ON Home Comfort: Flexibilitäten im Haushalt gezielt heben und profitieren

Einer der Schwerpunkte des Messeauftritts war der vor kurzem eingeführte digitale Service E.ON Home Comfort, eine innovative Lösung für die automatisierte Nutzung von Flexibilitäten im Haushalt. Sie ermöglicht es Kundinnen und Kunden, den Stromverbrauch heimischer Energielösungen wie Wärmepumpe, Wallbox oder Heimspeicher gezielt in Zeiten verlagern zu lassen, in denen die Nachfrage nach Energie gering und die Netzauslastung niedrig ist. Ein intelligentes Energiemanagementsystem (HEMS) steuert die Geräte dabei automatisch und ohne Komfortverlust - Kundinnen und Kunden können zusätzlich jederzeit selbst die volle Kontrolle übernehmen. Finanziell profitieren sie von Boni für die bereitgestellte Flexibilität, geringeren Netzentgelten und einer maximal effizienten Nutzung ihres eigenen Solarstroms, mit dem sie ihre Energiekosten um bis zu 990 Euro pro Jahr reduzieren können. Auf diese Weise leistet E.ON Home Comfort einen gesamtheitlichen Beitrag zur Energiewende, indem es Flexibilitätspotenziale gezielt hebt, für Verbraucherinnen und Verbraucher niedrigschwellig nutzbar macht und mit konkreten finanziellen Anreizen kombiniert. Eine weitere Besonderheit: Kunden nutzen weiterhin den planbaren Festpreistarif mit fixem Kilowattstundenpreis und haben damit nicht das Risiko kurzfristig schwankender Börsenstrompreise wie beim dynamischen Tarif.

E.ON bietet integrierte Flexibilitätslösung für Unternehmen

Auch für Unternehmen rückt das Thema Flexibilität zunehmend in den Fokus. Denn insbesondere in Mittelstand und Gewerbe entstehen mitunter hohe, gut planbare Lasten, deren gezielte Verschiebung und netzdienliche Steuerung einen großen Anteil zur Stabilisierung des Stromnetzes und zur effizienten Nutzung erneuerbarer Energien leisten kann. Für kleine und mittlere Unternehmen sowie das produzierende Gewerbe bietet E.ON seit diesem Jahr eine individuelle Flexibilitätslösung an, die Kosten senkt, Risiken reduziert und gleichzeitig die vollständige Kontrolle über Systeme und Prozesse erhält. Für die Bereitstellung des entsprechenden Energiemanagement-System arbeitet E.ON mit dem langjährigen Partner encentive zusammen. Nach individueller Beratung können Unternehmen mit der integrierten Lösung Kosten in Höhe von 20 Prozent einsparen und ihre CO2-Emissionen sogar um bis zu 30 Prozent senken.

Bidirektionales Laden: E.ON und BMW mit erster Vehicle-to-Grid-Lösung

Einen weiteren Schwerpunkt für die gezielte Nutzung von Flexibilitäten im Energiesystem stellt das bidirektionale Laden dar. Hierfür haben E.ON und BMW im vergangenen September das erste Angebot im deutschen Privatkundenmarkt vorgestellt, das Elektrofahrzeuge zu aktiven Elementen des Energiesystems macht. Das Angebot ist ab sofort bestellbar und somit können E-Autos künftig nicht nur Strom beziehen, sondern gezielt auch wieder in das Stromnetz zurückspeisen (Vehicle-to-Grid, kurz: V2G). Auf diese Weise können zukünftig viele Millionen Elektrofahrzeuge als intelligente Schwarmbatterie fungieren, deren Flexibilität sich gezielt einsetzen lässt und die somit einen wichtigen Beitrag zur Netzstabilität leistet. Das gemeinsam entwickelte Angebot richtet sich zunächst an Fahrerinnen und Fahrer des BMW iX3 und umfasst die BMW Wallbox Professional, einen V2G-fähigen Ökostromtarif von E.ON sowie ein intelligentes Messsystem. Das Laden und Entladen wird automatisch durch einen eigens entwickelten Algorithmus gesteuert. Kundinnen und Kunden, die ihr Fahrzeug bidirektional laden, profitieren dabei von einem jährlichen Ansteckbonus von bis zu 720 Euro* - damit können rechnerisch bis zu 14.000 Kilometer pro Jahr kostenfrei zuhause geladen werden.

E.ON Deutschland CCO Martin Endress zieht ein positives Messefazit: "Flexibilität war eines der prägenden Themen der diesjährigen E-World. Die Messe hat eindrucksvoll gezeigt, wie groß das Interesse an intelligenten, netzdienlichen Lösungen bereits heute ist. Für uns ist das Rückenwind, unsere Produkte weiter zu skalieren und die Energiewende gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden aktiv voranzutreiben."

*Mit dem E.ON V2G-Stomtarif erhalten Kunden einen Bonus, der rein auf der Ansteckzeit des BMW iX3 oder weiterer kompatibler BMW Modelle an der BMW Wallbox Professional basiert, sofern Vehicle-to-Grid (V2G) als Anwendungsfall aktiviert ist (unabhängig von tatsächlich stattfindenden Lade-/Entladevorgängen). Der Bonus beträgt 24 Cent pro Stunde, maximal sind 60 EUR pro Monat/720 EUR im Jahr möglich, bei 250 Ansteckstunden im Monat. Mit einem zugrunde gelegten durchschnittlichen Arbeitspreis von 32,97 Cent /kWh, deckt der Bonus bis zu 2.184 geladene kWh pro Jahr. Damit können abhängig von der Fahrzeugkonfiguration des BMW iX3 50 xDrive kalkulatorisch ca. 12.000km - ca. 14.000 km jährliche Fahrleistung (WLTP) abgedeckt werden - Fahrverbrauch konfigurationsabhängig zwischen 15,1 kWh/100km - 17,9kWh/100km nach WLTP BMW iX3 50 xDrive. Zusätzlich zum Bonus gibt es eine Rückspeisevergütung für jede entladene Kilowattstunde zurück ins Netz.

Über E.ON Energie Deutschland:

Die E.ON Energie Deutschland GmbH ist ein bundesweit führendes Energieunternehmen und Dachgesellschaft des E.ON Vertriebs in Deutschland. Rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für die Versorgung mit Strom und Erdgas zu fairen Preisen - mit einem mehrfach ausgezeichneten Kundenservice. Unsere innovativen flexiblen Tarife ermöglichen es Kundinnen und Kunden einfach von der Energiewende zu profitieren. Mit unseren Energielösungen zu Photovoltaik und Energiespeichern, Wärmepumpen, Elektromobilität, Energiechecks und Effizienzmaßnahmen sind wir der Anbieter für eine zunehmend dezentrale, ökologische und digitale Energiewelt.

Die Vertriebsgruppe, zu der die E.ON Energie Dialog GmbH, die E WIE EINFACH GmbH, die eprimo GmbH sowie weitere regional verankerte Energieversorgungsunternehmen gehören, hat zahlreiche Standorte im ganzen Bundesgebiet. Hauptsitz ist München. Unsere rund 14 Millionen Privat-, Geschäfts- und Industriekunden profitieren damit sowohl von den Stärken des Konzernverbunds als auch von der regionalen Präsenz vor Ort.

Die E.ON Energie Deutschland GmbH ist ein Unternehmen der E.ON SE.

