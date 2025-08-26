PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Tobias Mitter wird neuer CIO von E.ON Energie Deutschland - Wechsel von gridX

  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

Zum 1. September wechselt Tobias Mitter als CIO in die Geschäftsführung der E.ON Energie Deutschland GmbH, der deutschen Vertriebseinheit innerhalb des E.ON Konzerns. Damit stärkt E.ON für sein Deutschland-Geschäft mit rund 14 Millionen Kundinnen und Kunden weiter seine digital- und technologieorientierte Ausrichtung zu einem ganzheitlichen Anbieter für integrierte Energielösungen.

Tobias Mitter, bisher CTO bei gridX, Europas führendem Smart-Energy-Unternehmen, übernimmt bei E.ON Energie Deutschland das neu definierte Ressort CIO (Chief Information Officer). In seiner neuen Rolle wird er eine noch stärkere Verzahnung von Business und Digital vorantreiben. Ziel ist es, mit interdisziplinären Teams aus Business und IT die Entwicklung neuer Produkte und die Digitalisierung im Vertrieb, genauso wie den Einsatz von AI, zu beschleunigen. Tobias Mitter tritt die Nachfolge von Sandra Rauch als bisherige CDO (Chief Digital Officer) an, die sich neuen Herausforderungen außerhalb des Konzerns widmet.

"Ich freue mich, dass wir mit Tobias Mitter einen Experten mit viel Erfahrung bei der technologischen Entwicklung und Umsetzung neuer Energielösungen gewinnen können. Tobias hat die vergangenen Jahre bei gridX maßgeblich dazu beigetragen, Energiemanagementsysteme als zentrales Tool für die Verzahnung von Solaranlagen, E-Autos und Wärmepumpen zu etablieren. Dieses Know-how wird er für die weitere Entwicklung unseres E.ON Home Energiemanagers sehr gewinnbringend einbringen können. Sandra wünsche ich für ihren weiteren persönlichen und beruflichen Weg alles erdenklich Gute", so Filip Thon, CEO der E.ON Energie Deutschland GmbH.

Tobias Mitter, designierter CIO der E.ON Energie Deutschland: "Ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle bei E.ON die digitale Zukunft der Energiebranche zu gestalten. Digitalisierung ist für mich der Schlüssel, um die Energiewende nicht nur technisch zu ermöglichen, sondern sie wirtschaftlich tragfähig und gesellschaftlich erfolgreich mit unseren Kundinnen und Kunden umzusetzen. Unser Ziel ist klar: In den kommenden Jahren wollen wir Millionen Haushalte in Deutschland durch intelligente Vernetzung von einer effizienten Nutzung erneuerbarer Energien profitieren lassen."

Tobias Mitter ist seit Februar 2023 Geschäftsführer bei gridX und war zuvor in unterschiedlichen Funktionen unter anderem bei BCG als auch IBM, aber auch bereits für E.ON tätig.

Pressekontakt:

E.ON Energie Deutschland GmbH
Arnulfstraße 203
80634 München
www.eon.de

Pressekontakt:
Dirk Strittmatter
Tel.: +49 89 1254-3110

Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell

