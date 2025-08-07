E.ON Energie Deutschland GmbH

E.ON Solar ist Branchen-Sieger im Ranking "Deutschlands Beste - Rund ums Haus" von FOCUS MONEY und ServiceValue

FOCUS MONEY und ServiceValue haben E.ON Solar mit dem ersten Platz in der Kategorie Solar/Photovoltaik im Rahmen der Studie "Deutschlands Beste - Rund ums Haus" ausgezeichnet. In der Umfrage kürten Kundinnen und Kunden E.ON Solar, den Photovoltaik-Bereich von E.ON Energie Deutschland, zum besten Solaranlagen-Anbieter der Bundesrepublik. Die gesamte Untersuchung basiert auf mehr als 154.000 Verbraucherurteilen.

Philipp Klenner, bei E.ON Energie Deutschland verantwortlich für Kundenlösungen wie Photovoltaik, sagt zum Qualitäts-Siegel: "Ich freue mich besonders über diese Auszeichnung, weil die Studie die Perspektive der Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt stellt - genau wie wir das jeden Tag in unserem Energie-Geschäft rund ums Haus tun. Egal ob es um Solaranlagen geht, um Elektroauto-Ladestationen, Wärmepumpen, smarte Energiemanagementsysteme, klassische Festpreistarife oder innovative Stromtarife."

E.ON bietet deutschlandweit Solaranlagen mit Energiemanagementsystemen und Batteriespeichern an

Die E.ON Energie Deutschland GmbH bietet Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern mit ihren Solar-Tochterfirmen bundesweit Photovoltaikanlagen sowie passende Batteriespeicher fürs Eigenheim an. Intelligente Energiemanagementsysteme, die den eigenen Stromverbrauch sowie die Solarstromeinspeisung optimieren und so die Stromrechnung senken können, werden standardmäßig mit eingebaut oder können auf Wunsch nachgerüstet werden - auch für Photovoltaikanlagen, die nicht von E.ON stammen. Das Energiemanagementsystem E.ON Home Energiemanager kann Solarspeicher, Ladestation und Wärmepumpe sowie auf Wunsch dynamische Stromtarife verschiedener Anbieter in die smarte Steuerung im Haus integrieren.

Studie zeigt Verbraucher-Erfahrungen mit fast 1500 Unternehmen in 97 Branchen

Für die Untersuchung "Deutschlands Beste - Rund ums Haus" im Auftrag von FOCUS MONEY hat das Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue Kundinnen und Kunden nach ihrer Gesamtzufriedenheit mit Anbietern rund ums Haus befragt. Gegenstand der Studie sind annähernd 1500 Unternehmen aus 97 Branchen rund um das Thema "Haus und Garten". Die Befragten gaben ihre Bewertungen auf Basis eigener Erfahrungen und Erlebnisse mit den Firmen in den vergangenen 36 Monaten ab.

