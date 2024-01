E.ON Energie Deutschland GmbH

Investition in eine sonnige Zukunft: E.ON erweitert Kapazitäten im Bereich Photovoltaik durch Übernahme von GT-Solar und Energetik Solartechnologie

E.ON Energie Deutschland erwirbt die Gütersloher Unternehmen GT-Solar und Energetik Solartechnologie und baut sein Engagement für den Ausbau von erneuerbaren Energien weiter aus. Philipp Klenner, in der Geschäftsführung von E.ON Deutschland unter anderem verantwortlich für das Photovoltaik-Geschäft, sagt: "Wir wollen noch mehr Menschen und Unternehmen von erneuerbaren Energien begeistern und mit ihnen die Energiewende aktiv gestalten. Eine wichtige Voraussetzung dafür sind starke regionale Partnerschaften und eine zuverlässige Versorgung mit den notwendigen Komponenten. Wir freuen uns daher auf die engagierten Teams und das Know-how von GT-Solar und Energetik Solartechnologie in ihren jeweiligen Bereichen."

Mit der Investition in GT-Solar stärkt E.ON Deutschland das Geschäft mit gewerblichen Photovoltaikprojekten deutlich. Die Übernahme von Energetik, ein Großhändler für Photovoltaik-Komponenten, kommt dem gesamten Unternehmensverbund von E.ON Deutschland und damit allen Kundinnen und Kunden zugute. E.ON setzt im Solargeschäft klar auf Wachstum, deshalb bleiben die bestehenden Arbeitsplätze in beiden Unternehmen erhalten und weitere Stellen sollen geschaffen werden. Auch die beiden Geschäftsführer bleiben weiter an Bord.

Alexander Wiebe und Tobias Krause, Co-Geschäftsführer der beiden Gütersloher Unternehmen, verfügen über langjährige fachliche Expertise im Photovoltaikbereich. Sie erklären: "GT-Solar und Energetik haben sich in den vergangenen mehr als 20 Jahren erfolgreich weiterentwickelt. Wir sind stolz, diesen Weg zukünftig gemeinsam mit E.ON fortzusetzen."

Mit der Akquise setzt E.ON Energie Deutschland seinen Expansionskurs im Solarbereich direkt zum Jahresstart 2024 fort. Von Aufdachanlagen auf Privathäusern und Firmengebäuden bis hin zu Freiflächen-Solarparks ist E.ON aktiv und gehört deutschlandweit zu den führenden Unternehmen im Bereich Solar. Das Unternehmen hat neben Photovoltaik und Stromspeichern auch umfassende E-Mobilitäts-Angebote und Wärmepumpen im Lösungsportfolio.

