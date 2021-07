E.ON Energie Deutschland GmbH

Unterstützung für betroffene Kunden: E.ON bietet Erstattung für Energiekosten an

München (ots)

Als Zeichen der Solidarität mit den Flutopfern bietet E.ON seinen Kunden in den betroffenen Gebieten schnell und solidarisch Unterstützung an. Aktuell sind in vielen betroffenen Häusern schwere Schäden entstanden, die mit strombetriebenen Trockengeräte und Wasserpumpen beseitigt werden müssen. "Wir wollen den Betroffenen die Stromkostenkosten für den Einsatz dieser Geräte pauschal in Höhe von 200 Euro je betroffener Wohnung erstatten", sagt Filip Thon, Vorsitzender Geschäftsführer der E.ON Energie Deutschland. "Dieser Betrag deckt den durchschnittlichen Mehrverbrauch für diese stromintensiven Geräte ab." Betroffene Privatkunden von E.ON in Deutschland können sich mit einer Hochwasser-Bescheinigung der zuständigen Kommune an E.ON wenden. Die Hilfszahlung wird E.ON Kunden im Rahmen der nächsten Jahresendabrechnung erstattet.

